Sorin Grindeanu a declarat că proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) de la Doicești reprezintă un obiectiv strategic pentru securitatea energetică a României și o componentă importantă a cooperării cu SUA.

„Simţim nevoia să-l avertizăm pe Ilie Bolojan să rămână în limitele date de Constituţie a unui guvern demis, un prim-ministru demis, care are, conform Constituţiei, prerogative doar în a administra treburile ţării. Ceea ce face premierul demis Ilie Bolojan în acest moment, premier care şi-a pierdut legitimitatea politică, este să pună în discuţie parteneriate strategice ale României şi proiecte strategice şi, totodată, să slăbească companii de asemenea strategice ale statului român. Iar, dacă vorbim de proiectul de la Doiceşti, în acest moment vorbim de un proiect strategic al României, care face parte ca şi componentă importantă din parteneriatul strategic pe care îl avem cu Statele Unite ale Americii, iar luările de poziţie ale primului ministru în niciun caz nu se înscriu în linia dată de Constituţie”, a spus preşedintele PSD la Parlament.

Potrivit liderului social-democrat, un premier demis are obligația constituțională de a administra activitatea curentă a guvernului și nu poate interveni asupra unor proiecte strategice aflate deja în derulare.

„Trebuie să înţeleagă că este un premier demis, care nu are prerogative în acest moment în a pune sub semnul întrebării, proiecte strategice şi parteneriate strategice”, a mai spus el.

Conflictul politic a pornit după ce Ilie Bolojan a criticat public costurile proiectului nuclear de la Doicești. Acesta a susținut că au fost cheltuite sute de milioane de euro pentru achiziția terenului și documentațiile necesare, în condițiile în care costurile finale de implementare ar fi foarte ridicate.

Premierul interimar a ridicat semne de întrebare și asupra rentabilității energiei produse în cadrul proiectului, afirmând că prețul energiei nucleare generate ar putea depăși nivelul pieței.

Afirmațiile au provocat reacții imediate în mediul politic și energetic, mai ales în contextul în care proiectul este dezvoltat prin colaborări internaționale și mecanisme complexe de finanțare.

Sorin Grindeanu a susținut că declarațiile lui Bolojan au generat efecte negative inclusiv asupra imaginii și stabilității companiei Nuclearelectrica.

„Totodată, prin aceste luări de poziţie, slăbeşte puterea unei companii naţionale cum e Nuclearelectrica, dar totodată vă spun că aceste lucruri se văd şi pe bursă, fluctuaţii ale acţiunilor, nu doar a Nuclearelectrica, pe care le-am văzut în aceste zile, ci şi a partenerilor Nuclearelectrica de pe burse, cotaţi pe burse din afara României. Trebuie să înceteze cu aceste luări de poziţie şi să înţeleagă că, câteva zile, cât mai e premier demis, care conduce un guvern interimar, nu are dreptul să facă lucruri de acest tip şi să pună sub semnul întrebării, aşa cum am spus, proiecte strategice şi parteneriate strategice ale ţării noastre”, a subliniat Grindeanu.

Președintele PSD afirmă că reacțiile publice ale premierului interimar au produs fluctuații bursiere și au afectat percepția investitorilor asupra partenerilor implicați în proiectul SMR.

„În niciun caz proiecte de acest tip nu pot fi aruncate la coş, aşa, printr-o declaraţie scurtă a unui prim-ministru demis, pentru că aici vorbim de proiecte care, ce să vezi, au fost puse în mişcare de foşti ministri PNL, acele sume de bani de care tot vorbeşte domnul prim-ministru, care sunt parte componentă până la urmă a acestui proiect, au fost plătite de miniştri PNL, dar asta nu înseamnă că acest proiect trebuie să se oprească. Din contră, acest proiect, fiind parte a acestui parteneriat strategic, trebuie să continue”, a mai afirmat Grindeanu.

Liderul PSD a precizat că dezvoltarea reactoarelor modulare mici de la Doicești include atât sprijin american, cât și componente de finanțare și tehnologie din Coreea de Sud.

„Mie mi se pare că, în acest moment, domnul Bolojan face mai mult decât a arunca în aer un proiect strategic. Încearcă să arunce în aer parteneriatul strategic al României cu Statele Unite ale Americii. Nu înţeleg de ce are această poziţie”, a spus social-democratul.

Potrivit acestuia, orice mesaj politic contradictoriu poate afecta credibilitatea României în fața partenerilor internaționali implicați în investiție.

Grindeanu a mai subliniat că proiectul nu poate fi abandonat prin simple declarații politice, mai ales în condițiile în care investițiile inițiale au fost aprobate inclusiv în perioade în care miniștri ai PNL gestionau domeniul energetic.

„Aici vorbim, dincolo de partenerii pe care îi are Nuclearelectrica, şi de o schemă de finanţare pentru aceste SMR-uri, care, această schemă de finanţare implică o componentă americană, dar şi sud-coreeană. Sunt diverse lucruri care pot fi aruncate în aer prin declaraţii responsabile, aşa cum a avut premierul demis Ilie Bolojan aseară şi, dacă nu mă înşel, chiar vineri a început”, a completat preşedintele PSD.

Proiectul de la Doicești este considerat unul dintre cele mai importante planuri energetice ale României din ultimii ani. Reactoarele modulare mici sunt promovate ca o soluție pentru reducerea dependenței energetice.