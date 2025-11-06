După forumul „Bulgaria, la pragul zonei euro”, ținut la reședința Boyana din Sofia, președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, și guvernatorul Băncii Naționale a Bulgariei, Dimitar Radev, au prezentat pentru prima dată cum vor arăta noile bancnote euro bulgare. Evenimentul marchează finalizarea pregătirilor Bulgariei pentru a trece la moneda unică europeană.

Lagarde a spus că sprijinul pentru euro a ajuns la un nivel record de 83% în rândul europenilor și că Bulgaria se va alătura în curând acestei comunități.

„Sprijinul pentru moneda unică a atins un nivel record de 83% în rândul europenilor. Bulgaria se va alătura în curând acestei comunități care recunoaște euro ca propria monedă”, a afirmat Lagarde.

Radev a explicat că adaptarea Bulgariei la regulile și instituțiile zonei euro a fost posibilă datorită anilor de reforme și sprijinului partenerilor europeni. Radev consideră adoptarea monedei unice un moment istoric, care va aduce oportunități de creștere și prosperitate, dar și responsabilități suplimentare pentru Bulgaria.

Radev a afirmat că o Europă mai unită aduce beneficii tuturor statelor membre și că vizita lui Lagarde confirmă angajamentul Bulgariei de a susține dezvoltarea zonei euro.

„Ne aflăm acum în etapa finală a parcursului nostru către zona euro. Acest succes reflectă eforturile constante pentru consolidarea stabilității financiare și aprofundarea integrării noastre în Uniunea Europeană. Considerăm că o Europă mai puternică și mai unită aduce avantaje tuturor statelor membre. Vizita dumneavoastră de astăzi confirmă angajamentul nostru de a susține în continuare dezvoltarea zonei euro”, i-a spus Radev lui Lagarde.

Radev a confirmat că bancnotele și monedele euro sunt deja tipărite și pregătite și că vor fi puse în circulație din primele ore ale zilei de 1 ianuarie 2026.

BNB, împreună cu BCE și băncile centrale din zona euro, va asigura o distribuție sigură a numerarului. În ianuarie 2026, când va exista o perioadă de circulație dublă, vor fi acceptate atât leva, cât și euro. Radev a explicat că toate plățile electronice și digitale vor trece automat la euro, astfel încât tranziția să fie lină pentru toți cetățenii. Radev a spus că sistemul bancar bulgar este solid, lichid și complet pregătit pentru adoptarea noii monede.

Radev a îndemnat oamenii să privească schimbarea cu calm, subliniind că nu sunt necesare pregătiri speciale și că totul este organizat pentru un început sigur și fără probleme al folosirii euro în Bulgaria.

Radev a menționat că Bulgaria se confruntă cu provocări fiscale. Radev a spus că, deși țara a avut grijă de buget și o datorie publică mică, în ultimii ani disciplina fiscală s-a cam slăbit. Radev a precizat că este nevoie să se inverseze această tendință printr-un control mai bun, limitarea cheltuielilor și investiții durabile pe termen lung.

Radev a explicat că alternativa — creșterea taxelor și a datoriei — ar aduce riscuri economice și politice. Bugetul pe 2026 va fi un test important pentru voința politică de a menține o politică fiscală sănătoasă. Radev a prezentat și ultimele date economice: creștere economică de 3%, inflație de 3,4%, șomaj de 3,9%, datorie publică de 29,3% din PIB și deficit bugetar de 4% pentru 2025. Potrivit lui, Bulgaria are o bază economică solidă, care trebuie păstrată pentru a asigura sustenabilitatea și progresul continuu.