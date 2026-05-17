Piesa „Bangaranga”, interpretată de artista bulgară Dara, a fost produsă de Cristian Tarcea alături de Dimitris Kontopoulos, cunoscut în industrie drept Starchyld X, unul dintre cei mai experimentați compozitori din universul Eurovision.

Melodia a fost compusă de Darina Yotova (Dara), Anne Judith Wik, Cristian Tarcea (Monoir) și Dimitris Kontopoulos. Combinația dintre influențele dance-pop, ritmurile balcanice și energia scenică a transformat piesa într-unul dintre cele mai apreciate momente ale ediției din acest an.

Cristian Tarcea este unul dintre cei mai cunoscuți producători români din zona dance-pop din Europa de Est. Artistul originar din Constanța, născut pe 17 aprilie 1993, studiază muzica încă din copilărie, perioadă în care a învățat să cânte la pian și tobe.

Sub numele Monoir, acesta a fondat casa de producție Thrace Music în anul 2012 și a devenit cunoscut pentru hiturile cu influențe orientale și balcanice. Printre cele mai populare producții semnate de el se numără „The Violin Song”, „Lost in Istanbul”, „Sugar & Brownies”, „Chameleon” și „Taka Taki”.

De-a lungul carierei, Monoir a colaborat cu artiști precum Alexandra Stan, WRS, Iuliana Beregoi și Dara. Muzica sa a avut succes în special în România, Bulgaria, Grecia și Turcia, iar în Bulgaria a reușit chiar să domine topurile radio cu mai multe piese aflate simultan în Top 10.

Înaintea finalei Eurovision 2026, Cristian Tarcea explica sursa inspirației pentru piesa câștigătoare. „Secretul este să faci ceva nebun, să-ți placă și să îi faci pe oameni să se simtă bine. Așa s-a născut «Bangaranga», din ideea de a face ceva care să te facă să te simți liber, să te distrezi, să te simți bine. Cred că energia asta s-a transmis mai departe”, declara Monoir.

În acest an, producătorul român a făcut parte și din juriul Selecției Naționale Eurovision România 2026, iar la finala internațională de la Viena a apărut pe scenă alături de Dara.

Dara, pe numele complet Darina Yotova, este una dintre cele mai populare artiste pop din Bulgaria. Cântăreața s-a născut pe 21 iulie 1998, la Varna, și a devenit cunoscută după participarea la versiunea bulgară a emisiunii „X Factor”.

După concurs, artista a semnat cu Virginia Records și a lansat mai multe hituri pop și dance apreciate în regiune. Din repertoriul său fac parte piese precum „Kvo Ne Chu”, „Ai Ai”, „Thunder”, „In My Head” și „Mr. Rover”.

Dara este apreciată pentru show-urile extravagante, stilul energic și influențele pop moderne, iar succesul de la Eurovision 2026 i-a consolidat statutul de superstar regional.

România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu, a încheiat competiția cu 296 de puncte. Artista a impresionat atât publicul, cât și presa internațională.

Publicația britanică „The Guardian” a remarcat imediat prestația româncei, notând că „Alexandra are o voce fantastică și o prezență scenică incredibilă”.

Și BBC a lăudat interpretarea artistei din semifinală, afirmând că „Alexandra Căpitănescu a fost o adevărată forță a naturii în timpul piesei sale „Choke Me”, care a sunat de parcă Lady Gaga ar fi fost solista trupei Evanescence.”

Alexandra Căpitănescu a devenit cunoscută în 2023, când a câștigat competiția „Vocea României” la vârsta de 19 ani, făcând parte din echipa lui Tudor Chirilă.

Totodată, artistul Satoshi din Republica Moldova a acumulat 226 de puncte și s-a clasat pe locul opt în finala de la Viena.

România a primit puncte din partea mai multor țări participante la Eurovision Song Contest 2026. Luxemburg a acordat punctajul maxim, 12 puncte, în timp ce Cehia a oferit 8 puncte, iar San Marino 7 puncte.

Lista completă a punctelor primite de România: