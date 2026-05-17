Primarul Burgasului, Dimitar Nikolov, a transmis public că orașul este pregătit să intre în cursa pentru organizarea Eurovision, chiar dacă Sofia este văzută de mulți drept favorita principală.

„Știu că Sofia ar fi o gazdă excelentă, dar declar dorința categorică a orașului Burgas de a găzdui competiția. Vom face tot posibilul ca totul să fie perfect. Și va fi”, a scris edilul pe Facebook.

Discuțiile privind organizarea Eurovision 2027 au început imediat după ce Bulgaria a obținut prima sa victorie din istoria participării la competiție.

Dara a câștigat finala de la Viena cu piesa „Bangaranga”, aducând Bulgariei un succes considerat istoric pentru industria muzicală din țara vecină.

În timpul unei conferințe de presă organizate după finală, directoarea generală a Televiziunii Naționale Bulgare, Milena Milotinova, a declarat că Sofia se pregătește deja pentru posibilitatea organizării competiției anul viitor.

Potrivit regulamentului Eurovision, țara câștigătoare primește dreptul de a organiza următoarea ediție a concursului, însă alegerea orașului gazdă nu revine automat capitalei.

Pe lângă Sofia și Burgas, în dezbaterea publică a apărut și Varna, orașul natal al Darei.

Deși autoritățile locale nu au anunțat oficial o candidatură, primarul Blagomir Kotsev și-a exprimat public susținerea pentru artistă înaintea marii finale.

„Varna își susține oamenii. DARA reprezintă nu doar Bulgaria, ci spiritul și energia unei noi generații de talent bulgar”, a transmis edilul.

Victoria artistei a generat reacții puternice în Bulgaria, inclusiv din partea liderilor politici și religioși. Mitropolitul Naum de Ruse a felicitat-o public pe cântăreață după câștigarea trofeului.

Ministrul bulgar al Culturii, Evtim Miloshev, a declarat că succesul Bulgariei nu a fost o surpriză și că piesa Darei acumulase deja un val puternic de susținere înaintea finalei.

„În cele din urmă, acesta este un concurs muzical. Talentul, emoția și artista DARA au contat pentru acest rezultat”, a spus ministrul într-un interviu pentru BNT.

Oficialul a lăudat prestația artistei, echipa de creație și televiziunea publică bulgară, afirmând că succesul va contribui la promovarea culturii bulgare moderne pe plan internațional.

Evtim Miloshev a descris victoria drept „o noapte fantastică și de neuitat” și a subliniat că astfel de momente reușesc să unească bulgarii atât din țară, cât și din diaspora.

Și premierul Bulgariei, Rumen Radev, a reacționat rapid după succesul obținut la Viena.

Acesta a numit victoria Darei „o victorie bulgară cu rezonanță globală” și a afirmat că artista a reușit să depășească „toate calculele complicate și prejudecățile votului”.

„DARA este încă o dovadă că Bulgaria poate câștiga”, a transmis premierul într-o postare publicată pe Facebook.

Mesajul său s-a încheiat cu invitația: „Bulgaria așteaptă Europa și lumea la Eurovision 2027.”

Bulgaria a câștigat Eurovision 2026 cu un total de 516 puncte, obținând prima victorie din istoria participării sale la concurs.

Pe locul al doilea s-a clasat Israel, cu 343 de puncte, în timp ce Australia a terminat competiția pe poziția a patra, cu 287 de puncte.

Italy s-a clasat pe locul cinci, iar Finland, considerată favorita caselor de pariuri înainte de finală, a încheiat competiția abia pe locul șase.

United Kingdom a terminat pe ultimul loc.

Dara, pe numele său complet Darina Yotova, este una dintre cele mai populare artiste pop din Bulgaria.

Cântăreața s-a format inițial în zona muzicii populare, înainte de a se orienta către stilul pop-dance care a făcut-o celebră în Bulgaria și în regiune.

Artista domină topurile muzicale locale, în special după lansarea albumului „ADHDARA”, inspirat de diagnosticul de ADHD primit la maturitate.

Piesa „Bangaranga”, care a câștigat Eurovision 2026, este descrisă drept un hit dance-pop cu influențe ritualice și elemente moderne de producție.

Momentul victoriei a fost unul dintre cele mai emoționante ale finalei de la Viena.

Câștigătorul ediției precedente, JJ, a urcat pe scenă pentru a-i înmâna trofeul Darei imediat după anunțarea rezultatului.