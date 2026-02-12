TVR a anunțat joi seara numele celor zece artiști care vor concura pentru șansa de a reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, competiție ce va avea loc la Viena.

În intervalul 9–11 februarie, 68 de artiști înscriși în semifinala Selecției Naționale au urcat pe scenă și și-au interpretat piesele live în fața juriului.

„Toţi membrii juriului au jurizat la sfârşitul fiecărei zile, dar nu au trimis punctajele lor decât la sfârşitul celor trei zile. Când au făcut comparaţie şi cu toţi soliştii care au fost în semifinale, au arătat notele lor şi apoi s-a făcut un clasament”, a explicat Iuliana Marciuc, producătorul Selecției Naționale Eurovision.

În cadrul Telejurnalului de la ora 20:00 au fost prezentați cei zece finaliști selectați de juriu:

-Alejandro Zandes & Emil Rengle („Bailando Solo”)

-Alexandra Căpitănescu („Choke Me”)

-Edward Maya x LavBbe x Costi („Everybody Needs Somebody”)

Emy Alupei („Tili Bom”)

-HVNDS („DOR”)

-Monica Odagiu („Fereastră Pentru Un Orb”)

-Olivia Addams („Croco”)

-Robert Lukian („Fire to the Lies”)

-Vanu („Therapy Enemy”)

-Yguana („Happy Birthday”)

Organizatorii au decis implicarea directă a publicului în stabilirea lineup-ului finalei. Astfel, piesele clasate pe locurile 11–15 intră într-o etapă separată de calificare.

Procedura, denumită „Wild Card din partea publicului”, permite fanilor să influențeze competiția prin vizualizările generate pe YouTube.

Cele cinci piese aflate în cursă sunt:

-Alexa & Aria Moon – „iELE”

-Antonio Pican – „Humans”

-Bogdan Medvedi – „Broken Heart”

-Impact – „Bengalo”

-Wrs – „All The Way”

Publicul poate urmări piesele într-un playlist dedicat pe canalul oficial de YouTube al TVR, până pe 15 februarie, ora 19:00.

Piesa cu cele mai multe vizualizări va obține ultimul loc în finală.

TVR va anunța duminică, la ora 20:00, câștigătorul Wild Card-ului. Ulterior, va fi publicat playlistul oficial cu toate cele 11 piese finaliste.

Acesta va rămâne disponibil până în ziua finalei din 4 martie.

Finala Selecției Naționale Eurovision 2026 va fi transmisă live, on air și online.

Vizualizările acumulate de fiecare piesă în playlistul oficial vor putea conta ca element de departajare în cazul unui balotaj.

Pentru prima dată, transmisiunea online a finalei va beneficia de interpretare în limba semnelor române (LSR).

Echipa dedicată este formată din Marieta Negru, Andreea Darie și Lena Dermengiu.

România, în semifinala a doua la Viena

Eurovision Song Contest 2026 se va desfășura sub sloganul „United by Music”, cu semifinalele pe 12 și 14 mai și finala pe 16 mai.

România va intra în concurs pe 14 mai, în semifinala cu numărul doi.

La ediția din 2026 participă 35 de țări.

Austria, campioana ediției precedente

Ediția anterioară a fost câștigată de Austria, prin JJ, cu piesa „Wasted Love”.

