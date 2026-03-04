Eurovision 2026 aduce pentru România o nouă reprezentantă pe scena competiției europene, Alexandra Căpitănescu fiind artista care a câștigat finala Selecției Naționale și care va concura în luna mai la Viena.

Momentul anunțării rezultatului a fost unul încărcat de emoție pentru cântăreață, care a transmis un mesaj de mulțumire celor care au susținut-o pe parcursul competiției. Artista a vorbit despre efortul depus de-a lungul anilor pentru a ajunge în acest punct al carierei sale.

„Vreau să vă mulțumesc, nu o să pot să spun multe lucruri pentru că sunt foarte emoționată. Am muncit foarte mult ca să ajungem aici, au fost mulți ani în care pentru noi a fost un mare câștig că piesa noastră a ajuns la voi, pentru că piesa noastră v-a bucurat sufletele. Vreau să vă mulțumesc vouă, dar și colegilor mei”, a spus artista.

Alexandra Căpitănescu este cunoscută publicului și din participarea la emisiunea „Vocea României”, unde s-a remarcat prin interpretări apreciate de juriu și de public. Ea a câștigat ediția din 2023 a talent show-ului difuzat de ProTV.

Participarea la Eurovision 2026 reprezintă astfel un nou pas important în parcursul său artistic.

Melodia cu care artista va reprezenta România la Eurovision 2026 are o încărcătură personală puternică și transmite un mesaj despre curaj, autocunoaștere și depășirea propriilor limite.

Într-un interviu acordat publicației Libertatea, Alexandra Căpitănescu a explicat semnificația piesei și ideea din spatele versurilor. Artista a descris melodia ca pe un apel la conștientizare și la reconectarea cu propria persoană.

„Choke Me este un apel de disperare, fiindcă ajungi la limită și tot ce îți dorești este să te «sufoci» cu dragostea de sine și cu blândețea față de propria persoană. Atunci când nu ne punem singuri piedici, ne putem atinge potențialul la maximum. Să spunem ce gândim și să ne eliberăm de fricile trecutului”, spunea ea în cadrul interviului.

Artista a dezvăluit, în același interviu, că piesa a trecut prin mai multe etape până să ajungă la forma finală. Versurile au fost scrise împreună cu Majii, iar procesul de creație a presupus mai multe transformări până când melodia a căpătat structura actuală.

„Alături de Majii am scris versurile și așa s-a conturat povestea. Este un amestec de mai multe genuri muzicale, dar asta e nebunia mea, fiindcă îmi place muzica în toate formele ei”.

Eurovision Song Contest 2026 va avea loc în capitala Austriei, Viena, iar competiția se va desfășura sub sloganul „United by Music”.

Calendarul oficial al evenimentului prevede două semifinale, programate pe 12 și 14 mai, în timp ce marea finală va avea loc pe 16 mai. Alexandra Căpitănescu va urca pe scena competiției în cea de-a doua semifinală, în data de 14 mai.

La ediția cu numărul 64 a concursului Eurovision, România se va confrunta cu artiști din alte 34 de țări participante. Printre acestea se numără Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveția, Ucraina și Marea Britanie.

În finala Selecției Naționale Eurovision România 2026, Alexandra Căpitănescu a ocupat primul loc, fiind urmată în clasament de Alejandro Zandes & Emil Rengle, cu piesa „Bailando Solo”, și HVNDS, cu melodia „DOR”.

În competiția națională au participat mai mulți artiști și proiecte muzicale, finaliștii fiind:

Alejandro Zandes & Emil Rengle – „Bailando Solo”,

Alexandra Căpitănescu – „Choke Me”,

Antonio Pican – „Humans”,

Edward Maya x LavBbe x Costi – „Everybody Needs Somebody”,

Emy Alupei – „Tili Bom”,

HVNDS – „HVNDS – DOR”,

Monica Odagiu – „Fereastră Pentru Un Orb”,

Olivia Addams – „Croco”,

Robert Lukian – „Fire to the lies”,

Vanu – „Therapy Enemy”,

Wrs – „All The Way” și Yguana – „Happy Birthday”.

De-a lungul participărilor sale la Eurovision, România a obținut câteva rezultate notabile. Cele mai bune clasări au fost două locuri trei, obținute de Luminița Anghel & Sistem la Kiev în 2005 și de Paula Seling și Ovi la Oslo în 2010, precum și un loc patru, obținut de Mihai Trăistariu la Atena în 2006.