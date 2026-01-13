Prima semifinală de la Eurovision 2026 va avea loc pe 12 mai și va aduce pe scenă Israel, Muntenegru, Estonia, Georgia, Portugalia, San Marino, Croația, Suedia, Polonia, Belgia, Lituania, Serbia, Finlanda, Moldova și Grecia.

Rezultatele semifinale vor fi stabilite prin combinarea punctelor acordate de juriu cu votul publicului, urmând ca doar zece melodii din fiecare semifinală să se califice în finală. Acestea se vor alătura câștigătoarei de anul trecut, Austria, care participă automat în finala programată pe 16 mai, potrivit informațiilor publicate de AFP.

Franța, Germania, Italia și Regatul Unit vor fi, de asemenea, direct calificate în finală, fără a mai trece prin semifinale, datorită statutului lor de principali finanțatori ai concursului.

Ediția din 2026 a Eurovision va fi marcată de revenirea juriului de profesioniști în semifinale, după ce acesta fusese desființat în 2022. Noul juriu va fi mai numeros, fiind alcătuit din tineri jurați cu vârste între 18 și 25 de ani.

Înaintea ediției cu numărul 70, concursul Eurovision a fost afectat de cel mai important boicot din istoria sa. Participarea Israelului a fost contestată de unii concurenți, care au acuzat manipularea votului publicului la ediția din 2025 și încălcarea libertății presei în contextul războiului din Gaza. Ca urmare, radiodifuzorii din Spania, Irlanda, Islanda, Țările de Jos și Slovenia și-au anunțat retragerea de la competiție, potrivit sursei menționate.

Austria va găzdui ediția din 2026 la Viena, grație artistului JJ, care a câștigat Eurovision 2025, desfășurat la Basel, Elveția.

Semifinala din marți, 12 mai 2026:

Prima parte : Croația, Finlanda, Georgia, Grecia, Portugalia, Moldova, Suedia;

A doua parte: Belgia, Estonia, Israel, Lituania, Muntenegru, Polonia, San Marino, Serbia;

Semifinala din joi, 14 mai 2026:

Prima jumătate : Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Luxemburg, România, Elveția, Cehia;

A doua jumătate: Albania, Australia, Insulele Feroe, Danemarca, Letonia, Malta, Norvegia, Ucraina.

În ceea ce privește țările automat calificate, Germania și Italia vor interpreta piesele lor în prima semifinală, iar Austria (câștigătoarea din 2025), Franța și Marea Britanie vor urca pe scenă în cea de-a doua semifinală.

Ordinea exactă de desfășurare a semifinalelor va fi anunțată în această primăvară de producătorii emisiunii.

În total, 35 de țări vor participa la Concursul Eurovision al Cântecului din 2026, după ce cinci țări (Spania, Irlanda, Islanda, Țările de Jos și Slovenia) și-au anunțat retragerea din competiție.