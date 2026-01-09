Femeile din România beneficiază de concediu de maternitate, cunoscut oficial ca concediu pentru sarcină și lăuzie, reglementat prin OUG nr. 158/2005. Perioada totală a concediului este de 126 de zile calendaristice, împărțită între concediul prenatal și cel postnatal.

Concediul prenatal se acordă de regulă cu 63 de zile înainte de naștere, în timp ce concediul postnatal are tot 63 de zile, dintre care primele 42 sunt obligatoriu după naștere. Cele două perioade pot fi compensate între ele în anumite limite, însă legislația pune accent pe respectarea zilelor obligatorii după naștere.

Pentru a beneficia de acest concediu și de indemnizația aferentă, solicitanta trebuie să fie cetățean român sau al unui stat membru UE cu domiciliul în România, să fi realizat cel puțin o lună de cotizare în ultimele 12 luni și să prezinte angajatorului certificatele medicale corespunzătoare.

Indemnizația de maternitate se calculează la 85% din baza de calcul, care reprezintă media veniturilor brute lunare din ultimele șase luni din perioada relevantă pentru stagiul de cotizare. Începând cu 2024 și în continuare în 2026, aceste indemnizații nu sunt supuse contribuției la sănătate (CASS), ci doar impozitului pe venit, cu excepția situațiilor în care legea prevede scutiri speciale.

Este important de remarcat că concediul de maternitate diferă de cel pentru creșterea copilului (CCC). În timp ce concediul de maternitate are durată scurtă și este plătit de Casa de Asigurări de Sănătate, CCC se poate extinde până la doi ani (sau trei ani pentru copii cu dizabilități) și poate fi solicitat după cele minimum 42 de zile obligatorii de concediu postnatal.

Concediul standard durează 14 săptămâni: 6 săptămâni înainte de naștere, perioadă în care munca nu este obligatorie, și 8 săptămâni după naștere, care sunt obligatorii și în care angajata nu poate lucra. În anumite situații speciale, precum nașteri multiple, premature sau copii cu dizabilități, perioada postnatală se poate extinde la 12 săptămâni, oferind un concediu total de până la 18 săptămâni.

Pe durata Mutterschutz, veniturile viitoarei mame sunt menținute la nivelul salariului mediu net. Asigurarea de sănătate publică (Krankenkasse) plătește o indemnizație zilnică de până la 13 euro, iar angajatorul completează diferența până la salariul obișnuit. Persoanele fără asigurare publică sau liber-profesioniștii pot solicita sprijin financiar de la Oficiul Federal pentru Asigurări Sociale (BAS).

Legea protejează locul de muncă al angajatei: concedierea este interzisă pe durata sarcinii și timp de 4 luni după naștere. În plus, dacă condițiile de lucru pun în pericol sănătatea mamei sau a fătului, medicul sau angajatorul pot impune restricții totale sau parțiale de muncă înainte de perioada standard, cu menținerea salariului integral.

După încheierea Mutterschutz, părinții pot solicita Elternzeit, un concediu neplătit de până la 3 ani, în timpul căruia este posibilă plata Elterngeld, indemnizația pentru creșterea copilului, care acoperă aproximativ 65–67% din venitul anterior.

Franța oferă părinților un sistem extins de protecție socială prin reglementarea concediului de maternitate și a altor tipuri de concedii dedicate familiei. Durata concediului de maternitate variază în funcție de numărul de copii: pentru primul și al doilea copil, concediul este de 16 săptămâni (6 prenatal și 10 postnatal), pentru al treilea copil de 26 de săptămâni, iar în cazul gemenilor sau al nașterilor multiple perioada poate ajunge până la 46 de săptămâni.

O noutate este introducerea concediului de naștere suplimentar, care permite fiecărui părinte să beneficieze de 1 sau 2 luni suplimentare, plătite de Securitatea Socială cu 70% din salariul net pentru prima lună și 60% pentru a doua. Acest concediu poate fi luat simultan sau consecutiv.

Indemnizația de maternitate este acordată doar persoanelor afiliate la Securitatea Socială de cel puțin șase luni și care au lucrat minimum 600 de ore în ultimele 12 luni. Sumele zilnice variază între aproximativ 9,66 și 89,03 euro, iar anumite convenții colective pot asigura completarea până la 100% din salariul net prin plata diferenței de către angajator. De asemenea, perioada prenatală poate fi flexibilă: până la trei săptămâni pot fi amânate pentru a fi adăugate la concediul postnatal, cu aprobarea medicului.

Pentru tați sau parteneri, legea prevede un concediu de paternitate de 25 de zile calendaristice, care poate fi extins la 32 de zile în cazul nașterilor multiple, incluzând o perioadă obligatorie de patru zile imediat după cele trei zile de concediu de naștere acordate de angajator.

Concediul standard durează 16 săptămâni, împărțit între 8 săptămâni înainte de naștere și 8 săptămâni obligatorii după naștere. În situații speciale, precum nașteri premature, multiple sau prin cezariană, perioada postnatală se poate extinde până la 12 săptămâni, cu posibilitatea de a transfera zilele nefolosite din concediul prenatal.

Pe durata Mutterschutz, mamele nu primesc salariu direct de la angajator, ci beneficiază de indemnizația de maternitate (Wochengeld) de la Casa de Asigurări de Sănătate (ÖGK). Aceasta se calculează pe baza venitului net mediu din ultimele trei luni, incluzând proporțional primele și plățile speciale. Persoanele aflate în șomaj primesc o indemnizație echivalentă cu 180% din ajutorul anterior, iar liber-profesioniștii beneficiază de o sumă fixă de 72,18 euro pe zi.

Legislația protejează locul de muncă al angajatei: concedierea este interzisă din momentul notificării angajatorului și până la patru luni după naștere sau după încheierea concediului parental (Elternkarenz). În plus, femeile însărcinate nu pot efectua ore suplimentare, munci nocturne sau activități fizice solicitante.

După încheierea perioadei de maternitate, părinții pot solicita Elternkarenz, un concediu pentru creșterea copilului care poate dura până la doi ani. În această perioadă, se poate beneficia de Kinderbetreuungsgeld, indemnizație pentru îngrijirea copilului, cu opțiunea unei sume fixe sau a unui cuantum dependent de venit. Procedura se inițiază prin depunerea cererii de Wochengeld la Casa de Asigurări de Sănătate, începând cu a opta săptămână înainte de naștere.

Concediul plătit, cunoscut sub denumirea de Permiso de Nacimiento, are o durată totală de 19 săptămâni pentru fiecare părinte. Primele 6 săptămâni sunt obligatorii și trebuie efectuate imediat după naștere, în regim de normă întreagă, în timp ce restul de 13 săptămâni pot fi luate integral sau parțial până la împlinirea copilului a 12 luni, iar ultimele 2 săptămâni flexibile pot fi utilizate până la vârsta de 8 ani.

Sistemul prevede condiții speciale pentru familiile monoparentale, care pot beneficia de până la 32 de săptămâni de concediu, și pentru nașteri multiple sau copii cu dizabilități, când se adaugă câte două săptămâni suplimentare pentru ambii părinți.

Pe durata concediului, părinții primesc indemnizația de maternitate sau paternitate de la Seguridad Social, care acoperă 100% din salariul brut, plafonată la aproximativ 4.909,50 euro pe lună. Pentru a beneficia, părinții trebuie să îndeplinească un stagiu minim de cotizare, adaptat vârstei și experienței profesionale.

O noutate introdusă în 2026 este plata pentru ultimele două săptămâni flexibile de concediu, care pot fi utilizate oricând până la vârsta de 8 ani a copilului, conform noilor reglementări care transpun directivele europene privind egalitatea parentală.

Legea protejează angajatele împotriva concedierii pe durata sarcinii și a concediului de maternitate, interdicția fiind absolută. De asemenea, părinții beneficiază de permisul de alăptare (Lactancia), care le permite o oră liberă pe zi până când copilul împlinește 9 luni sau să cumuleze aceste ore în zile libere complete, echivalentul a aproximativ trei săptămâni suplimentare de concediu.

Concediul de maternitate standard durează 14 săptămâni (98 de zile) și începe, de regulă, în ziua nașterii copilului. Primele 8 săptămâni sunt interzise pentru muncă, iar în cantonul Geneva această perioadă se extinde la 16 săptămâni conform legislației locale.

Pe durata concediului, mamele primesc indemnizația pentru pierderea câștigului (Mutterschaftsentschädigung) prin regimul APG/EO, echivalentă cu 80% din salariul mediu anterior nașterii, plafonată la 220 CHF pe zi în 2026. Plata încetează dacă mama decide să revină la muncă înainte de expirarea celor 14 săptămâni.

Pentru a beneficia de indemnizație, mama trebuie să fie asigurată obligatoriu în sistemul AVS timp de cel puțin 9 luni înainte de naștere, să fi lucrat cel puțin 5 luni în timpul sarcinii și să aibă statut de angajată, liber-profesionistă sau să primească indemnizație de șomaj ori boală la momentul nașterii.

În cazuri speciale, precum spitalizarea nou-născutului pentru cel puțin două săptămâni imediat după naștere, plata indemnizației poate fi prelungită cu până la 56 de zile, cu obligația mamei de a reveni la muncă ulterior. De asemenea, tatăl sau partenerul beneficiază de două săptămâni de concediu plătit (10 zile lucrătoare), care pot fi utilizate în termen de șase luni de la naștere.

Sistemul standard permite un total combinat de 52 de săptămâni de concediu cu indemnizație, structurat astfel: 4 săptămâni de concediu prenatal pentru mamă, urmate de 11 săptămâni netransferabile pentru fiecare părinte, din care primele 2 săptămâni sunt obligatorii imediat după naștere. Restul de 26 de săptămâni (câte 13 pentru fiecare părinte) pot fi transferate între părinți după nevoile familiei.

O noutate introdusă la 1 ianuarie 2026 se referă la copiii spitalizați: dacă un nou-născut este internat sau necesită tratament echivalent la domiciliu în primele 46 de săptămâni, părinții pot prelungi concediul plătit până la 12 luni, față de limita anterioară de 3 luni combinate.

Indemnizația de maternitate și parentală (Barselsdagpenge) depinde de statutul profesional și de veniturile anterioare, fiind plafonată la 5.085 DKK pe săptămână în 2026 (aproximativ 137 DKK pe oră). Plata se efectuează lunar, iar multe contracte colective prevăd menținerea salariului integral pentru o perioadă, angajatorul fiind rambursat ulterior de stat.

Sistemul oferă și alte beneficii pentru cazuri speciale: în cazul gemenilor sau al nașterilor multiple, fiecare părinte primește 13 săptămâni suplimentare de concediu plătit, iar părinții singuri pot solicita întreaga perioadă de concediu, ajungând la 46 de săptămâni cu indemnizație.

Ungaria continuă să ofere unul dintre cele mai cuprinzătoare programe de protecție pentru părinți din Europa, structurat pe trei etape pentru a asigura sprijin financiar și îngrijirea copilului până la vârsta de trei ani.

Concediul de maternitate (CSED – Csecsemőgondozási díj) are o durată de 24 de săptămâni și poate începe cu maximum patru săptămâni înainte de naștere. Plata este de 100% din salariul brut mediu anterior, impozitat doar cu impozitul pe venit, iar beneficiara trebuie să fi fost asigurată cel puțin un an în ultimii doi ani.

După încheierea CSED, părinții pot solicita indemnizația pentru îngrijirea copilului (GYED – Gyermekgondozási díj), valabilă până la doi ani, plătită cu 70% din salariul brut mediu, dar cu un plafon maxim dublu față de salariul minim pe economie. GYED Extra permite părinților să revină la muncă după șase luni, continuând să primească indemnizația integrală.

După doi ani, părinții care nu au îndeplinit condițiile pentru CSED sau GYED pot solicita alocația fixă pentru îngrijirea copilului (GYES – Gyermekgondozást segítő ellátás), acordată până la trei ani, în valoare aproximativ egală cu pensia minimă de stat.

Sistemul include și facilități fiscale: mamele cu cel puțin patru copii sunt scutite pe viață de impozitul pe venit, iar mamele care nasc înainte de 30 de ani beneficiază de scutiri parțiale până la un anumit plafon salarial.

Tatăl are dreptul la zece zile lucrătoare de concediu plătit la nașterea copilului, primele cinci zile la 100% din salariu și restul de cinci zile la 40%.

Bulgaria oferă mamelor o protecție socială extinsă printr-un concediu de maternitate care poate dura până la 410 zile, echivalentul a aproximativ 13,5 luni. Perioada este împărțită în 45 de zile înainte de naștere și restul de 365 de zile după naștere, primele 42 de zile postnatale fiind obligatorii.

Pe durata acestui concediu, mamele primesc o indemnizație de la Institutul Național de Asigurări Sociale, reprezentând 90% din salariul mediu brut din ultimele 24 de luni, cu un plafon ce nu poate depăși venitul mediu net anterior. Pentru a fi eligibilă, mama trebuie să fi acumulat un stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni.

După ce copilul împlinește șase luni, mama poate transfera restul zilelor de concediu tatălui, dacă acesta îndeplinește aceleași criterii de stagiu. În anumite situații, concediul poate fi transferat și unuia dintre bunici, dacă aceștia sunt angajați.

Tatăl are dreptul la 15 zile calendaristice de concediu plătit imediat după externarea copilului din spital, cu indemnizația corespunzătoare de 90% din salariu. După expirarea celor 410 zile, părintele care preia concediul poate rămâne acasă până când copilul împlinește doi ani, primind o sumă fixă lunară stabilită prin Legea Bugetului de Stat.

Mamele care revin la muncă înainte de finalul celor 410 zile, după perioada obligatorie de 42 de zile, beneficiază de salariul integral și în continuare primesc 50% din indemnizația de maternitate cuvenită.