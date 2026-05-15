Reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, a intrat în concurs cu numărul 03 și a susținut un moment descris drept electrizant, alături de trupa sa. Eurovision 2026 este organizat în capitala Austriei, iar Marea Finală va fi transmisă în direct de Televiziunea Română pe TVR 1 și TVR+, de la ora 22:00. Transmisiunea în limba semnelor românești, disponibilă exclusiv pe platforma TVR+ în semifinala din 14 mai, va continua și pentru finala din 16 mai.

Cele zece țări care s-au calificat în urma celei de-a doua semifinale sunt Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, România, Malta, Cipru, Albania, Danemarca și Cehia.

În cadrul semifinalei au evoluat și reprezentanții Franței, Marii Britanii și Austriei. Cele trei state sunt deja calificate direct în Marea Finală, însă telespectatorii din aceste țări au avut posibilitatea să voteze în semifinala de joi, inclusiv pentru România.

Publicul din România și-a putut susține favoriții prin SMS sau online, însă regulamentul Eurovision interzice votarea reprezentantului propriei țări. Pentru vot prin SMS, telespectatorii au trimis numărul de concurs al piesei preferate la 1399. În semifinala a doua, românii au putut vota concurenții cu numerele 01-15, cu excepția numărului 03, atribuit României. Costul unui vot a fost de 5,10 lei plus TVA, la care s-a adăugat tariful standard al mesajului.

Votul online a fost disponibil prin platforma oficială ESC Vote, accesibilă atât de pe telefon, cât și de pe calculator. Plata a putut fi efectuată prin card bancar, Apple Pay sau Google Pay. Fiecare utilizator a avut dreptul la maximum zece voturi, care puteau fi distribuite către unul sau mai mulți participanți.

Alexandra Căpitănescu s-a declarat extrem de fericită după calificarea în finala Eurovision 2026 și a transmis că este recunoscătoare pentru susținerea primită din partea publicului.

„Sunt foarte fericită! Și recunoscătoare pentru fiecare vot. Calificarea în finală este un vis devenit realitate și promit să dăm tot ce avem mai bun în marea finală Eurovision. Calificarea nu este doar o realizare personală, ci și o oportunitate de a reprezenta cu mândrie România în fața unui public format din milioane de oameni”, a declarat Alexandra Căpitănescu pentru Libertatea.

România a putut primi voturi din țările participante la cea de-a doua semifinală, dar și din categoria „Rest of the World”, destinată publicului din statele neparticipante la concurs. Astfel, Alexandra Căpitănescu a putut fi votată de telespectatorii aflați în țările care au participat la televoting în această semifinală și care au folosit metode de vot compatibile cu regulamentul competiției. Perioada de vot a fost deschisă după prestația ultimei țări participante și a rămas activă pentru un interval limitat, anunțat în direct în timpul transmisiunii.

Cei 25 de artiști care vor concura în Marea Finală Eurovision Song Contest 2026 au fost stabiliți după încheierea semifinalelor competiției desfășurate la Viena.

Cosmo (Austria) – „Tanzschein”

Monroe (Franța) – „Regarde”

Sarah Engels (Germania) – „Fire”

Sal Da Vinci (Italia) – „Per sempre si”

Look Mum No Computer (Marea Britanie) – „Eins, Zwei, Drei”

Satoshi (Moldova) – „Viva Moldova”

Felicia (Suedia) – „My System”

Lelek (Croația) – „Andromeda”

Akylas (Grecia) – „Ferto”

Linda Lampenius & Pete Parkkonen (Finlanda) – „Liekinheitin”

Noam Bettan (Israel) – „Michelle”

Lion Ceccah (Lituania) – „Solo Quiero Mas”

Alicja (Polonia) – „Pray”

Senhit (San Marino) – „Superstar”

Lavina (Serbia) – „Kraj Mene”

Alexandra Căpitănescu (România) – „Choke Me”

DARA (Bulgaria) – „Bangaranga”

Leleka (Ucraina) – „Ridnym”

Jonas Lovv (Norvegia) – „Ya Ya Ya”

Delta Goodrem (Australia) – „Eclipse”

Aidan (Malta) – „Bella”

Antigoni (Cipru) – „Jalla”

Alis (Albania) – „Nan”

Soren Torpegaard Lund (Danemarca) – „For vi gar hjem”

Daniel Zizka (Cehia) – „Crossroads”

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026 și una dintre cele mai vizibile artiste din noua generație a muzicii românești. Ea a devenit cunoscută publicului larg în 2023, când a câștigat trofeul emisiunii „Vocea României”, după un parcurs apreciat atât de juriu, cât și de telespectatori.

Artista este absolventă a Facultății de Fizică și urmează în prezent un master în fizică medicală. Parcursul său academic este completat de o carieră muzicală în plină dezvoltare, construită în jurul autenticității și al exprimării directe. După victoria din concursul de talente, Alexandra și-a consolidat prezența pe scena muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică.