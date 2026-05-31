Sorana Cîrstea, în sferturile de finală la Roland Garros 2026. Românca și-a egalat cea mai bună performanță într-un turneu de Grand Slam

Sorana Cîrstea continuă parcursul impresionant de la Roland Garros 2026 și s-a calificat în sferturile de finală ale competiției, după o victorie în două seturi în fața chinezoaicei Xiyu Wang. Succesul obținut la Paris îi permite sportivei din România să își egaleze cea mai bună performanță din carieră la un turneu de Grand Slam.

Jucătoarea din România traversează una dintre cele mai bune perioade ale sezonului și continuă să impresioneze pe zgura pariziană.

După victoriile obținute în fața jucătoarelor Efremova, Eva Lys și Solana Sierra, Sorana Cîrstea a trecut și de Xiyu Wang, reușind să se impună cu 6-3, 7-6.

Succesul o trimite în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros și îi aduce o nouă performanță importantă în carieră. Românca ajunge pentru a treia oară în această fază la un turneu de Grand Slam, după Roland Garros 2009 și US Open 2023.

Meciul a început echilibrat, însă Sorana a reușit să preia rapid inițiativa.

După ce și-a câștigat fără probleme primele game-uri pe serviciu, românca a profitat de erorile adversarei și a realizat primul break al partidei.

Avantajul a fost consolidat imediat, iar Cîrstea s-a desprins la 5-1 după un nou game câștigat pe serviciul chinezoaicei.

Deși Xiyu Wang a încercat să revină și a recuperat o parte din diferență, Sorana a gestionat bine finalul setului și a închis manșa inaugurală cu 6-3 după 47 de minute de joc.

Partea a doua a meciului a început excelent pentru reprezentanta României, care a reușit break-ul încă din primul game.

Chinezoaica a răspuns însă imediat și a restabilit egalitatea, iar confruntarea a devenit mult mai disputată.

Sorana a reușit să preia din nou conducerea și chiar să se distanțeze la două game-uri, însă adversara nu a cedat și a revenit în joc într-un moment în care românca servea pentru meci.

Setul a ajuns în tiebreak, acolo unde experiența și calmul Soranei Cîrstea au făcut diferența.

Românca a gestionat mai bine momentele importante și a închis partida în două seturi, scor 6-3, 7-6.

Calificarea în sferturile de finală reprezintă egalarea celui mai bun rezultat obținut de Sorana Cîrstea într-un turneu de Grand Slam.

Sportiva mai ajunsese în această fază la Roland Garros în 2009 și la US Open în 2023.

Parcursul excelent de la Paris confirmă forma foarte bună a româncei, care a câștigat toate meciurile disputate până acum fără să cedeze vreun set.

În sferturile de finală ale competiției, Sorana Cîrstea va lupta pentru un loc în penultimul act al turneului împotriva câștigătoarei partidei dintre Mirra Andreeva și Jil Teichmann.

Miza este uriașă pentru sportiva din România, care se află la o singură victorie de cea mai importantă performanță a carierei sale într-un turneu de Grand Slam.

Roland Garros 2026, al doilea turneu major al sezonului, se desfășoară în perioada 24 mai – 7 iunie și reunește la Paris cele mai importante nume ale tenisului mondial.