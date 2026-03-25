Simona Halep a povestit recent despre suferința profundă prin care a trecut după o înfrângere importantă într-o finală de Grand Slam, mărturisind că acea perioadă a marcat-o puternic. Dezvăluirea a venit în cadrul unui podcast realizat alături de Horia Tecău, unde a vorbit despre provocările mentale din spatele performanței.

Cariera Simonei Halep a fost marcată de un parcurs dificil până la cucerirea primului titlu major. Deși obținea rezultate remarcabile și câștiga turnee importante în întreaga lume, ea a pierdut trei finale de Grand Slam înainte de a-și îndeplini visul. A ratat de două ori trofeul la Roland Garros și o dată la Australian Open.

Înfrângerile au venit în fața unor adversare puternice, precum Maria Sharapova, Jelena Ostapenko și Caroline Wozniacki. După aceste eșecuri, Halep a reușit să revină spectaculos și să câștige primul său titlu de Grand Slam la Roland Garros. Ulterior, și-a trecut în palmares și trofeul de la Wimbledon, considerat de mulți cel mai important turneu din tenisul mondial, după o victorie clară în fața rivalei sale, Serena Williams.

Un moment de cotitură în cariera sa a fost finala pierdută la Roland Garros în 2017, când a fost învinsă surprinzător de Jelena Ostapenko. După acest eșec, Simona Halep a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere emoțional, intrând într-o stare de depresie care a durat trei luni. În acea perioadă, sportiva nu mai reușea să se antreneze la același nivel și resimțea o puternică încărcătură psihică.

Cu toate acestea, sportiva din Constanța a reușit să depășească momentul dificil, găsind motivația de a continua și de a demonstra că poate reveni la cel mai înalt nivel. Ea a explicat că s-a concentrat pe propria evoluție și a înțeles că progresul constant este esențial, indiferent de eșecuri. Sprijinul primit, inclusiv din partea antrenorului Darren Cahill, a contribuit la depășirea acelei perioade.

„Cred că asta m-a ajutat să rămân cu gândul că mereu trebuie să progresez. Și, după ce am pierdut finale mari, finale de Grand Slam, m-am concentrat pe mine. Nu m-a interesat că n-am reușit și că altcineva a făcut-o. Darren Cahill m-a felicitat după ce am pierdut finala din 2017 cu Ostapenko la Roland Garros. Trei luni am fost în depresie totală. A fost o dramă totală în capul și în sufletul meu. M-am ridicat și m-am dus la antrenament. Nu foarte mulți sportivi, după un eșec atât de mare, reușesc să revină atât de bine. A fost un eșec, dar a fost cea mai mare lecție. M-a ajutat și în viață. Am învățat că orice e posibil dacă îți vezi de treabă. Nu trebuie să renunți. În orice domeniu, asta e important: să îți mai oferi o șansă pe care nu ți-o oferă nimeni”, a declarat Simona Halep într-un podcast cu Horia Tecău.

Fosta lideră mondială, care a ocupat prima poziție în clasamentul WTA timp de 64 de săptămâni, a câștigat două titluri de Grand Slam, la Roland Garros în 2018 și la Wimbledon în 2019, și a mai disputat alte trei finale majore, două la Roland Garros și una la Australian Open.

Sportiva din Constanța a vorbit deschis despre adversarele care i-au pus cele mai mari probleme de-a lungul carierei și a recunoscut că a fost intimidată de Serena Williams, fost lider mondial și una dintre cele mai mari jucătoare din istoria tenisului. Halep a explicat că forța și prezența fizică a americancei au avut un impact puternic asupra sa, generând un sentiment de intimidare în confruntările directe.

În același timp, românca a menționat că nu a simțit același tip de intimidare în fața Maria Sharapova, deși a recunoscut existența unui trac în meciurile împotriva acesteia, influențat și de diferența de înălțime și de percepția că îi va fi greu să facă față loviturilor adversarei, aspect considerat mai degrabă unul de natură mentală.

De asemenea, Simona Halep a evidențiat dificultatea meciurilor disputate împotriva unor jucătoare precum Angelique Kerber și Elina Svitolina, subliniind că acestea au fost confruntări foarte grele, însă fără a resimți frică în fața lor.

„Mă intimida Serena, trebuie să recunosc. Mă intimida prin forța ei, prin felul în care arăta. De Sharapova nu pot să spun că m-a intimidat vreodată, dar am avut un trac. Poate înățimea, era diferența între noi de înălțime și cumva avea senzația că nu pot să fac față la loviturile ei, dar a fost o chestie mai mult mentală. În rest, mi-a fost greu și cu Kerber, și cu Svitolina, au fost meciuri grele, foarte grele, dar nu pot să spună că am simțit frică față de cineva”, a declarat Simona Halep, conform MindArchitect.

Relația competițională cu Serena Williams a fost una intensă și dezechilibrată din punct de vedere statistic. Cele două s-au întâlnit de 12 ori în circuitul profesionist, iar americanca s-a impus de zece ori, în timp ce Halep a obținut doar două victorii.

Serena Williams a câștigat majoritatea duelurilor importante, inclusiv primul meci direct, disputat la Wimbledon 2011, precum și confruntarea din sferturile de finală ale Australian Open 2021, adjudecată în două seturi, cu 6-3, 6-3.

Cu toate acestea, Simona Halep a reușit două succese memorabile în fața rivalei sale. Primul a venit în 2014, la Turneul Campioanelor din Singapore, unde s-a impus categoric cu 6-0, 6-2. Al doilea, considerat cel mai important, a fost obținut în finala de la Wimbledon 2019, când românca a câștigat clar, cu 6-2, 6-2, obținând unul dintre cele mai mari trofee ale carierei sale.