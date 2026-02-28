În toamna anului 2022, la aproximativ 12 luni de la cununia civilă, Simona Halep anunța că este singură. De atunci, sportiva a fost extrem de discretă în ceea ce privește viața personală, preferând să păstreze pentru sine detaliile legate de planul sentimental. Cu toate acestea, postările din mediul online au alimentat constant speculațiile.

După retragerea din circuitul de tenis, Simona Halep se bucură din plin de timpul liber. A rămas concentrată pe pasiunea sa pentru sport, chiar dacă nu mai evoluează în competiții, și este tot mai implicată în zona de business. La hotelul pe care îl deține în Poiana Brașov organizează frecvent evenimente. Pentru ziua de 8 martie a pregătit o petrecere dedicată doamnelor și domnișoarelor, la un preț accesibil, iar de Ziua Îndrăgostiților a avut loc un eveniment notabil, context în care a lăsat să se înțeleagă că a depășit separarea.

Recent, fosta campioană a distribuit pe contul personal de Instagram, la secțiunea Stories, un mesaj despre iubire care i-a pus pe jar pe internauți. Sportiva originară din Constanța a rezonat cu cuvintele unuia dintre cei mai cunoscuți oameni de litere din România, Nichita Stănescu. Mesajul face parte din poezia Lambada și transmite ideea că a putea iubi înseamnă putere, iar a fi iubit înseamnă infinit.

Opera semnată de Nichita Stănescu face trimitere la evoluția perspectivei poetului asupra iubirii. În debut, accentul cade pe importanța de a fi iubit, însă, pe parcurs, viziunea se schimbă, iar concluzia este că mai important este să fii capabil să iubești.

„Dacă cineva poate să iubească, este împărat. Dacă cineva este iubit, este infinit”, este mesajul lăsat de fostul lider WTA, la secțiunea Stories.

Chiar dacă ultima postare nu îi aparține în mod direct, distribuirea ei arată că Simona Halep este de acord cu mesajul transmis. În ultima perioadă, fosta campioană de la Roland Garros și Wimbledon Championships a publicat imagini cu buchete impresionante de flori și alte mesaje cu subînțeles, alimentând curiozitatea urmăritorilor.

În plus, Simona Halep s-a afișat recent în Dubai alături de un bărbat misterios. Cu toate acestea, nu a vorbit niciodată deschis despre ceea ce se întâmplă în viața sa amoroasă, lăsând loc de interpretări și speculații.