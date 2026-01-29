Anunțul a provocat un val de emoție și durere în rândul iubitorilor sportului alb și al celor care au cunoscut-o pe Ecaterina Roșianu Horsa de-a lungul carierei sale impresionante.

Ecaterina Roșianu Horsa a fost una dintre personalitățile marcante ale tenisului românesc din a doua jumătate a secolului trecut. Născută în anul 1937, aceasta a intrat în istoria tenisului autohton încă de la o vârstă foarte fragedă. La doar 17 ani, în 1957, a devenit campioană națională la simplu, o performanță remarcabilă care i-a deschis drumul către o carieră de excepție.

Succesele sale nu s-au oprit la proba de simplu. Ecaterina Roșianu Horsa a continuat să domine tenisul românesc și în proba de dublu, unde a cucerit titlul național în anii 1963, 1964, 1967, 1968 și 1969. În aceste competiții, a evoluat alături de partenerele Julieta Namian Boboc și Zurarau, contribuind decisiv la consolidarea poziției sale în elita tenisului românesc.

Anunțul decesului a fost făcut de Federația Română de Tenis, care a transmis regretul profund pentru dispariția fostei mari jucătoare și a subliniat importanța acesteia în istoria sportului din România. Federația a evidențiat faptul că Ecaterina Roșianu Horsa rămâne una dintre cele mai reprezentative figuri ale tenisului românesc din perioada postbelică.

În ceea ce privește ceremonia de înmormântare, au fost comunicate două date. Potrivit unor informații, aceasta ar urma să aibă loc vineri, 30 ianuarie, la Cimitirul Ghencea Civil, în timp ce alte comunicări indică ziua de vineri, 31 ianuarie, tot de la ora 11:00, în același loc. Indiferent de data exactă, iubitorii sportului sunt așteptați să fie alături de familie și apropiați pentru a-și lua rămas-bun de la o mare campioană.

Federația Română de Tenis a transmis condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care au cunoscut-o, subliniind că memoria Ecaterinei Roșianu Horsa va rămâne vie, legată definitiv de istoria tenisului din România. Dispariția sa lasă un gol important în sportul românesc, dar și o moștenire valoroasă, construită prin performanțe, dedicare și pasiune pentru tenis.

