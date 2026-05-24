”Astăzi, handbalul românesc este mai sărac. Un nume mare al antrenoratului românesc, un om care şi-a dedicat viaţa performanţei şi formării generaţiilor de sportive, a plecat dintre noi. Ion Gherhard rămâne una dintre figurile legendare ale handbalului feminin românesc şi internaţional”, transmite FR Handbal.

De numele său sunt legate performanțe importante atât pe plan național, cât și european, printre care câștigarea Supercupei Europei în 1984 și a Cupei IHF în 1989 alături de Chimistul Râmnicu Vâlcea. De asemenea, a ajuns finalist al Cupei Cupelor cu Oltchim Râmnicu Vâlcea și finalist al Challenge Cup cu HC Selmont Baia Mare.

Pe parcursul unei cariere impresionante, începută în sezonul 1969–1970 la Știința Bacău, profesorul Ion Gherhard a obținut patru titluri de campion al României și cinci Cupe ale României, având o contribuție importantă la dezvoltarea handbalului feminin în centre precum Bacău, Râmnicu Vâlcea și Baia Mare.

”Pentru mulţi, Ion Gherhard a însemnat mai mult decât un antrenor: a fost mentor, formator de caractere şi un reper de profesionalism, pasiune şi devotament pentru handbalul românesc. Transmitem sincere condoleanţe familiei, apropiaţilor şi întregii comunităţi a handbalului!”, se mai arată în comunicatul forului naţional.

Ion Gherhard (cunoscut și sub numele de Ioan Gherhard sau poreclit „Nea Geri”) a fost un antrenor emerit de handbal românesc, considerat o adevărată legendă a acestui sport datorită performanțelor sale remarcabile la nivel național și european.

Cariera sa de antrenor a început în sezonul 1969/1970. Printre cele mai importante repere din activitatea sa se numără:

Succesele europene majore: A condus echipa de handbal feminin Chimistul Râmnicu Vâlcea (devenită ulterior Oltchim) spre câștigarea Cupei IHF (1989) și a Supercupei Europei (1984).

Titluri naționale: A obținut patru titluri de campion al României și cinci Cupe ale României, activând la cluburi de renume precum Știința Bacău, Chimistul Râmnicu Vâlcea și Minaur Baia Mare.

Performanțe internaționale la masculin: A antrenat echipa masculină Selmont Baia Mare (devenită ulterior HCM), pe care a condus-o până în finala competiției europene Challenge Cup în sezonul 2002–2003.

Ion Gherhard a rămas în memoria comunității sportive din România, în special în județele Vâlcea și Maramureș, ca un profesionist desăvârșit, un mentor riguros și un formator de caractere