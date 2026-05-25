Nadia Comăneci revine simbolic acasă, într-un eveniment dedicat performanței și istoriei sportului românesc
Evenimentul va transforma Oneștiul într-un adevărat centru al performanței sportive, cu competiții, momente festive, ceremonii oficiale, demonstrații și spectacole dedicate excelenței în sport.
Organizatorii spun că manifestările din cadrul „Anului Nadia” reprezintă nu doar o celebrare a carierei Nadiei Comăneci, ci și un omagiu adus generațiilor de campioni care au făcut istorie pentru România.
Concursuri internaționale și momente speciale dedicate gimnasticii
Programul celor trei zile include Concursul Național și Concursul Internațional de Gimnastică „Nadia Comăneci – Perfect 10”, competiții care vor aduce la Onești tinere talente din gimnastica românească și internațională.
Publicul va putea urmări:
- finale pe aparate;
- ceremonii oficiale de premiere;
- momente aniversare;
- spectacole dedicate performanței sportive;
- evenimente speciale organizate în onoarea Nadiei Comăneci.
În cadrul manifestărilor va fi lansată și o colecție specială de costume Nadia Comăneci, realizată împreună cu celebrul designer Cristian Moreau.
Totodată, participanții vor putea parcurge traseul simbolic „Drumul Perfecțiunii”, conceput pentru a marca drumul sportiv și simbolic al celei care a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice.
Gala Campioanelor va inaugura Stadionul Carom renovat
Momentul central al evenimentului va avea loc pe Stadionul Carom din Onești, arenă simbol pentru sportul local, care va fi inaugurată oficial după lucrările de modernizare realizate special pentru această aniversare.
Organizatorii spun că renovarea stadionului reprezintă un pas important pentru infrastructura sportivă a municipiului și pentru readucerea Oneștiului în prim-planul marilor evenimente sportive din România.
Gala Campioanelor, programată în seara de 31 mai, va reuni mari campioni olimpici din multiple discipline sportive și va fi transmisă în direct de Televiziunea Română.
Nadia Comăneci și marile legende ale sportului românesc se reunesc la Onești
Printre personalitățile care și-au confirmat prezența la eveniment se află Nadia Comăneci, alături de unele dintre cele mai importante nume din istoria sportului românesc.
Lista participanților include campioane olimpice și mondiale precum:
- Ecaterina Szabo
- Simona Amânar
- Cătălina Ponor
- Sandra Izbașa
- Larisa Iordache
- Andreea Răducan
- Monica Roșu
- Maria Olaru
- Daniela Șofronie
- Ana Maria Brânză
- Constantina Diță
- Alina Dumitru
- Mihaela Cambei
- Marius Urzică
alături de numeroși foști sportivi și antrenori care au contribuit la performanțele istorice ale României.
Ingrid Istrate: „Oneștiul trăiește un moment istoric și emoționant”
Ingrid Istrate, directorul CSM Onești, spune că evenimentul are o încărcătură simbolică aparte pentru comunitatea locală și pentru sportul românesc.
„Oneștiul trăiește un moment istoric și emoționant. Pentru câteva zile, orașul care a oferit lumii primul 10 perfect devine locul în care generații de campioni se reunesc pentru a celebra performanța, inspirația și valorile sportului. Renovarea Stadionului Carom și organizarea Galei Campioanelor reprezintă un omagiu adus Nadiei Comăneci și tuturor celor care au contribuit la prestigiul sportului românesc. Este un eveniment al comunității, al excelenței și al respectului pentru istorie”, a declarat Ingrid Istrate, director CSM Onești.
Oneștiul încearcă să își reafirme statutul de oraș al marilor campioni
Autoritățile locale și organizatorii spun că evenimentul reprezintă și o oportunitate de promovare a municipiului Onești ca centru sportiv și cultural.
Modernizarea Stadionului Carom și organizarea competițiilor internaționale fac parte dintr-un proiect mai amplu de revitalizare a infrastructurii sportive locale.
Specialiștii spun că astfel de evenimente pot avea un impact important asupra:
- imaginii orașului;
- turismului local;
- dezvoltării infrastructurii sportive;
- promovării gimnasticii în rândul tinerilor;
- susținerii performanței sportive.
Eveniment organizat de instituții importante din sportul românesc
Manifestările dedicate „Anului Nadia” sunt organizate de:
- CSM Onești
- Agenția Națională pentru Sport
- Comitetul Olimpic și Sportiv Român
- Consiliul Județean Bacău
- Primăria Municipiului Onești
în parteneriat cu Fundația Nadia Comăneci și TVR.
Evenimentul beneficiază și de sprijinul mai multor companii și organizații private implicate în susținerea sportului și a proiectelor culturale.
Nadia Comăneci rămâne simbolul perfecțiunii în sport
La aproape cinci decenii de la momentul istoric de la Montreal 1976, când Nadia Comăneci a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice, imaginea fostei campioane continuă să inspire generații întregi de sportivi.
Prin organizarea „Anului Nadia”, autoritățile și organizatorii încearcă să readucă în atenția publicului valorile performanței, disciplinei și excelenței care au consacrat sportul românesc la nivel mondial.
