Evenimentul va transforma Oneștiul într-un adevărat centru al performanței sportive, cu competiții, momente festive, ceremonii oficiale, demonstrații și spectacole dedicate excelenței în sport.

Organizatorii spun că manifestările din cadrul „Anului Nadia” reprezintă nu doar o celebrare a carierei Nadiei Comăneci, ci și un omagiu adus generațiilor de campioni care au făcut istorie pentru România.

Programul celor trei zile include Concursul Național și Concursul Internațional de Gimnastică „Nadia Comăneci – Perfect 10”, competiții care vor aduce la Onești tinere talente din gimnastica românească și internațională.

Publicul va putea urmări:

finale pe aparate;

ceremonii oficiale de premiere;

momente aniversare;

spectacole dedicate performanței sportive;

evenimente speciale organizate în onoarea Nadiei Comăneci.

În cadrul manifestărilor va fi lansată și o colecție specială de costume Nadia Comăneci, realizată împreună cu celebrul designer Cristian Moreau.

Totodată, participanții vor putea parcurge traseul simbolic „Drumul Perfecțiunii”, conceput pentru a marca drumul sportiv și simbolic al celei care a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice.

Momentul central al evenimentului va avea loc pe Stadionul Carom din Onești, arenă simbol pentru sportul local, care va fi inaugurată oficial după lucrările de modernizare realizate special pentru această aniversare.

Organizatorii spun că renovarea stadionului reprezintă un pas important pentru infrastructura sportivă a municipiului și pentru readucerea Oneștiului în prim-planul marilor evenimente sportive din România.

Gala Campioanelor, programată în seara de 31 mai, va reuni mari campioni olimpici din multiple discipline sportive și va fi transmisă în direct de Televiziunea Română.

Printre personalitățile care și-au confirmat prezența la eveniment se află Nadia Comăneci, alături de unele dintre cele mai importante nume din istoria sportului românesc.

Lista participanților include campioane olimpice și mondiale precum:

Ecaterina Szabo

Simona Amânar

Cătălina Ponor

Sandra Izbașa

Larisa Iordache

Andreea Răducan

Monica Roșu

Maria Olaru

Daniela Șofronie

Ana Maria Brânză

Constantina Diță

Alina Dumitru

Mihaela Cambei

Marius Urzică

alături de numeroși foști sportivi și antrenori care au contribuit la performanțele istorice ale României.

Ingrid Istrate, directorul CSM Onești, spune că evenimentul are o încărcătură simbolică aparte pentru comunitatea locală și pentru sportul românesc.

„Oneștiul trăiește un moment istoric și emoționant. Pentru câteva zile, orașul care a oferit lumii primul 10 perfect devine locul în care generații de campioni se reunesc pentru a celebra performanța, inspirația și valorile sportului. Renovarea Stadionului Carom și organizarea Galei Campioanelor reprezintă un omagiu adus Nadiei Comăneci și tuturor celor care au contribuit la prestigiul sportului românesc. Este un eveniment al comunității, al excelenței și al respectului pentru istorie”, a declarat Ingrid Istrate, director CSM Onești.

Autoritățile locale și organizatorii spun că evenimentul reprezintă și o oportunitate de promovare a municipiului Onești ca centru sportiv și cultural.

Modernizarea Stadionului Carom și organizarea competițiilor internaționale fac parte dintr-un proiect mai amplu de revitalizare a infrastructurii sportive locale.

Specialiștii spun că astfel de evenimente pot avea un impact important asupra:

imaginii orașului;

turismului local;

dezvoltării infrastructurii sportive;

promovării gimnasticii în rândul tinerilor;

susținerii performanței sportive.

Manifestările dedicate „Anului Nadia” sunt organizate de:

CSM Onești

Agenția Națională pentru Sport

Comitetul Olimpic și Sportiv Român

Consiliul Județean Bacău

Primăria Municipiului Onești

în parteneriat cu Fundația Nadia Comăneci și TVR.

Evenimentul beneficiază și de sprijinul mai multor companii și organizații private implicate în susținerea sportului și a proiectelor culturale.

La aproape cinci decenii de la momentul istoric de la Montreal 1976, când Nadia Comăneci a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice, imaginea fostei campioane continuă să inspire generații întregi de sportivi.

Prin organizarea „Anului Nadia”, autoritățile și organizatorii încearcă să readucă în atenția publicului valorile performanței, disciplinei și excelenței care au consacrat sportul românesc la nivel mondial.