Doliu fără margini: a murit Marea Doamnă a televiziunii din România. Sanda Țăranu avea 87 de ani
A murit Sanda Țăranu, una dintre emblemele Televiziunii Române. Îndrăgita jurnalistă s-a stins din viață vineri, 29 mai 2026. A murit la vârsta de 87 de ani.
A murit Sanda Țăranu, una dintre emblemele Televiziunii Române. Îndrăgita jurnalistă s-a stins din viață pe 29 mai 2026. A murit la vârsta de 87 de ani, după o carieră de peste patru decenii petrecută pe micul ecran.
Vestea tristă a fost transmisă de familie, în exclusivitate pentru Oficiul de Știri. Cei apropiați au anunțat cu profundă durere dispariția celei care a devenit un simbol al rafinamentului și al dedicării profesionale, o prezență marcantă pentru televiziunea românească și pentru telespectatori.
Potrivit familiei, cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face începând cu data de 30 mai 2026, de la ora 15:00, la Biserica Ortodoxă Sfântul Gheorghe Capra din București. Slujba de priveghi va avea loc pe 31 mai 2026, la ora 12:00, iar ceremonia de înmormântare este programată pentru 1 iunie 2026, la ora 11:00.
Despre Sanda Țăranu
Născută la București pe 8 ianuarie 1939, Sanda Țăranu a avut inițial un parcurs academic diferit de drumul său artistic. A urmat timp de trei ani cursurile Facultății de Chimie Industrială din cadrul Institutului Politehnic, însă a renunțat la acest domeniu pentru a-și urma vocația artistică. Ulterior, a studiat la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, pe care l-a absolvit în 1963, fiind inițial pregătită pentru o carieră în teatru și film.
Încă din perioada studenției a colaborat cu Televiziunea Română, iar imediat după absolvire a primit oferta care avea să îi definească întreaga carieră profesională: postul de crainică TV. Deși își dorise inițial scena, a rămas fidelă televiziunii și s-a impus rapid ca una dintre cele mai apreciate prezențe de pe micul ecran.
Începând din 1963 și până la retragerea sa din 1998, a activat la Televiziunea Română ca crainică principală, prezentatoare și realizatoare. În paralel, a colaborat și cu Radioul Public, unde a lucrat ca moderator și prezentator în diverse emisiuni. Pregătirea sa de actriță i-a permis să participe ocazional la producții teatrale și la emisiuni de divertisment, completându-și astfel activitatea artistică.
De-a lungul carierei, s-a consacrat prin vocea inconfundabilă din emisiunea „Teleenciclopedia”, una dintre cele mai longevive producții culturale din România. De asemenea, a fost gazda unor evenimente importante transmise de TVR, precum Festivalul Internațional „Cerbul de Aur” și Festivalul Național de Muzică Ușoară de la Mamaia, devenind o figură emblematică a marilor producții culturale ale epocii.
După retragerea oficială din televiziune, a continuat să colaboreze punctual cu TVR, activând ca narator, traducător și realizator de emisiuni. În ultimii ani, s-a retras din viața publică, împărțindu-și timpul între București și casa sa din Breaza, loc pe care îl evoca adesea cu nostalgie. Pierderea soțului său, tenorul Nicolae Țăranu, a marcat profund această etapă a vieții sale, potrivit apropiaților.
În ansamblu, Sanda Țăranu a rămas în memoria publicului drept un reper al eleganței, al culturii și al profesionalismului din televiziunea românească. În numeroase evocări, a fost numită „vocea de aur a TVR” și una dintre ultimele mari figuri ale unei televiziuni construite pe rigoare, sobrietate și respect față de public.
Suferința prin care a trecut în ultimii ani
Dincolo de cariera sa impresionantă, ultimii ani din viața Sanda Țăranu au fost marcați de pierderea soțului ei, Nicolae Țăranu, prim-solist al Teatrului de Operetă din București. Dispariția acestuia a lăsat un gol profund în viața fostei prezentatoare, care a vorbit adesea cu emoție despre această pierdere.
În interviurile acordate după moartea soțului, Sanda Țăranu a mărturisit cât de puternică a rămas legătura lor, chiar și în absență. Cu greu reușea să vorbească despre durerea resimțită, evocând un gol care nu s-a mai umplut odată cu trecerea anilor.
Ea spunea că, deși timpul a trecut, a continuat să îl simtă aproape în fiecare zi, ca o prezență constantă în viața ei. Printre amintirile cele mai prețioase se numărau gesturile simple ale soțului ei, care îi aducea cărți, articole și poezii pentru a le citi — detalii aparent mărunte, dar care au rămas printre cele mai dureroase și mai dragi amintiri.
„Am fost tot timpul unul cu altul, unul pentru altul și așa de tare m-am obișnuit, încât îl simt și acum și am sentimentul că e lângă mine. Cred că și acesta este motivul pentru care nu sufăr de singurătate. Tot timpul îmi aducea ori o carte, nu să citesc toată cartea, să citesc un paragraf din cartea respectivă, dintr-un articol sau dintr-o revistă. Uneori îmi aduceți câte o poezie, foarte frumoasă.
Acum îmi lipsește asta. Asta este, dar e lângă mine. Abia acum îmi dau seama ce mult a însemnat pentru mine. Liniște, echilibru, plăcerea de a fi împreună, nu m-am plictisit niciodată”, mărturisea regretată jurnalistă.
