Doliu fără margini: a murit Marea Doamnă a televiziunii din România. Sanda Țăranu avea 87 de ani

A murit Sanda Țăranu, una dintre emblemele Televiziunii Române. Îndrăgita jurnalistă s-a stins din viață pe 29 mai 2026. A murit la vârsta de 87 de ani, după o carieră de peste patru decenii petrecută pe micul ecran.

Vestea tristă a fost transmisă de familie, în exclusivitate pentru Oficiul de Știri. Cei apropiați au anunțat cu profundă durere dispariția celei care a devenit un simbol al rafinamentului și al dedicării profesionale, o prezență marcantă pentru televiziunea românească și pentru telespectatori.

Potrivit familiei, cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face începând cu data de 30 mai 2026, de la ora 15:00, la Biserica Ortodoxă Sfântul Gheorghe Capra din București. Slujba de priveghi va avea loc pe 31 mai 2026, la ora 12:00, iar ceremonia de înmormântare este programată pentru 1 iunie 2026, la ora 11:00.

Născută la București pe 8 ianuarie 1939, Sanda Țăranu a avut inițial un parcurs academic diferit de drumul său artistic. A urmat timp de trei ani cursurile Facultății de Chimie Industrială din cadrul Institutului Politehnic, însă a renunțat la acest domeniu pentru a-și urma vocația artistică. Ulterior, a studiat la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”, pe care l-a absolvit în 1963, fiind inițial pregătită pentru o carieră în teatru și film.

Încă din perioada studenției a colaborat cu Televiziunea Română, iar imediat după absolvire a primit oferta care avea să îi definească întreaga carieră profesională: postul de crainică TV. Deși își dorise inițial scena, a rămas fidelă televiziunii și s-a impus rapid ca una dintre cele mai apreciate prezențe de pe micul ecran.

Începând din 1963 și până la retragerea sa din 1998, a activat la Televiziunea Română ca crainică principală, prezentatoare și realizatoare. În paralel, a colaborat și cu Radioul Public, unde a lucrat ca moderator și prezentator în diverse emisiuni. Pregătirea sa de actriță i-a permis să participe ocazional la producții teatrale și la emisiuni de divertisment, completându-și astfel activitatea artistică.

De-a lungul carierei, s-a consacrat prin vocea inconfundabilă din emisiunea „Teleenciclopedia”, una dintre cele mai longevive producții culturale din România. De asemenea, a fost gazda unor evenimente importante transmise de TVR, precum Festivalul Internațional „Cerbul de Aur” și Festivalul Național de Muzică Ușoară de la Mamaia, devenind o figură emblematică a marilor producții culturale ale epocii.

După retragerea oficială din televiziune, a continuat să colaboreze punctual cu TVR, activând ca narator, traducător și realizator de emisiuni. În ultimii ani, s-a retras din viața publică, împărțindu-și timpul între București și casa sa din Breaza, loc pe care îl evoca adesea cu nostalgie. Pierderea soțului său, tenorul Nicolae Țăranu, a marcat profund această etapă a vieții sale, potrivit apropiaților.

În ansamblu, Sanda Țăranu a rămas în memoria publicului drept un reper al eleganței, al culturii și al profesionalismului din televiziunea românească. În numeroase evocări, a fost numită „vocea de aur a TVR” și una dintre ultimele mari figuri ale unei televiziuni construite pe rigoare, sobrietate și respect față de public.

Dincolo de cariera sa impresionantă, ultimii ani din viața Sanda Țăranu au fost marcați de pierderea soțului ei, Nicolae Țăranu, prim-solist al Teatrului de Operetă din București. Dispariția acestuia a lăsat un gol profund în viața fostei prezentatoare, care a vorbit adesea cu emoție despre această pierdere.

În interviurile acordate după moartea soțului, Sanda Țăranu a mărturisit cât de puternică a rămas legătura lor, chiar și în absență. Cu greu reușea să vorbească despre durerea resimțită, evocând un gol care nu s-a mai umplut odată cu trecerea anilor.

Ea spunea că, deși timpul a trecut, a continuat să îl simtă aproape în fiecare zi, ca o prezență constantă în viața ei. Printre amintirile cele mai prețioase se numărau gesturile simple ale soțului ei, care îi aducea cărți, articole și poezii pentru a le citi — detalii aparent mărunte, dar care au rămas printre cele mai dureroase și mai dragi amintiri.