Simona Halep aduce magia tenisului în casele fanilor printr-un album aniversar care surprinde parcursul său de excepție, atât pe teren, cât și în viața personală. La 34 de ani, fostul lider mondial a decis să împărtășească amintirile sale printr-o colecție de fotografii și momente speciale, marcând astfel un capitol emoționant din cariera sa.

Lansarea coincide cu perioada sărbătorilor, oferind admiratorilor șansa de a păstra o parte din istoria sportului românesc. Versiunea albumului este limitată, ceea ce a creat un interes imediat în rândul fanilor, care au început deja să-l comande și să transmită mesaje de apreciere și entuziasm online.

„E gata. «Din România, Simona Halep» există! Primele fotografii cu albumul dedicat carierei Simonei Halep: versiunea limitată e prima care a ieșit din tipar”, anunță treizecizero.ro, prin intermediul rețelelor sociale.

Deși Simona Halep s-a retras oficial din competițiile profesioniste după meciul de la Transylvania Open împotriva Luciei Bronzetti, pasiunea pentru tenis rămâne vie. Prezența sa recentă la Turneul Campionilor și antrenamentele în Dubai, alături de alți jucători de top precum Jannik Sinner, arată că sportul continuă să fie o parte importantă din viața ei.

Halep a explicat că decizia de a se retrage a fost legată de starea sa fizică și de sentimentul că nu se mai regăsea pe teren, dar că privește această schimbare fără regrete.

„Nu mă mai regăseam pe teren, așa că am simțit că e momentul să fac un pas în spate”, a mărturisit Halep. „Pur și simplu simțeam că locul meu nu mai e acolo. Mă simțeam foarte departe fizic, mi-am accidentat genunchiul care încă mă durea. După ce am pierdut primul set, am luat o decizie și am spus: După asta mă opresc! Apoi m-am dus la părinții mei și le-am spus: Gata, vreau să mă opresc! Nimeni nu știa că acela va fi ultimul meci”, a recunoscut Simona Halep.

Albumul „Din România, Simona Halep” surprinde călătoria sa, de la victorii memorabile pe teren, până la momente personale pline de emoție, oferind fanilor ocazia de a descoperi o latură mai intimă a vieții sportivei. Reacțiile publicului nu au întârziat: mesaje de bucurie și anticipare au inundat rețelele sociale, confirmând legătura strânsă dintre Simona și admiratorii săi.

Acest proiect simbolizează nu doar cariera impresionantă a unei campioane, ci și o celebrare a dedicării, pasiunii și impactului pe care sportiva l-a avut asupra generațiilor de fani.

„Oh, abia aștept să-l răsfoiesc! Din nou, mulțumesc pentru implicarea voastră și pentru frumoasele cadouri pe care ni le oferiți!”, „Ce mai frumoasă jucătoare de tenis din lume!”, „Este deja comandat”, „Wowww, de-abia aștept!!! Cel mai frumos cadou de Crăciun! Mulțumim! Sunteți minunați!”, au fost doar câteva dintre mesajele pe care fanii Simonei Halep le-au lăsat în mediul online.