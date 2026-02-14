Valentine’s Day este momentul perfect pentru a sărbători iubirea și conexiunea cu persoana dragă. Una dintre cele mai frumoase modalități de a arăta afecțiunea este printr-o cină romantică, fie că alegi să gătești acasă sau să rezervi o masă la un restaurant.

Antreu – Salată Caprese cu roșii cherry și busuioc

Ingrediente:

200 g roșii cherry

125 g mozzarella proaspătă

8 frunze de busuioc proaspăt

2 linguri ulei de măsline extravirgin

1 linguriță oțet balsamic

Sare și piper după gust

Mod de preparare:

Taie roșiile cherry în jumătăți și mozzarella în cuburi. Aranjează-le alternativ pe farfurie și adaugă frunzele de busuioc. Stropește cu ulei de măsline și puțin oțet balsamic. Presară sare și piper după gust. Servește imediat pentru a păstra prospețimea ingredientelor.

Fel principal: Somon la cuptor cu sos de lămâie și capere

Ingrediente:

2 fileuri de somon (aprox. 180-200 g fiecare)

2 linguri unt

1 lingură ulei de măsline

1 cățel de usturoi tocat

50 ml vin alb sec

Sucul de la o lămâie

1 lingură capere

Sare și piper după gust

Verdeață proaspătă pentru decor

Mod de preparare:

Preîncălzește cuptorul la 200°C. Într-o tigaie care poate merge și la cuptor, încinge untul și uleiul de măsline. Adaugă usturoiul și călește 1 minut. Adaugă vinul alb, sucul de lămâie și caperele, apoi amestecă. Așază fileurile de somon în sos și condimentează cu sare și piper. Pune tigaia în cuptor și coace 12-15 minute, până când somonul este fraged și opac. Servește cu sosul de lămâie și presară verdeață deasupra.

Desert: Red Velvet Brownies

Ingrediente:

120 g unt topit

150 g zahăr

1 ou

1 linguriță extract de vanilie

70 g făină

20 g cacao

1 linguriță oțet alb

1 linguriță bicarbonat de sodiu

50 g ciocolată albă (opțional, pentru topping)

Mod de preparare:

Preîncălzește cuptorul la 180°C și unge o tavă mică cu unt sau hârtie de copt. Amestecă untul topit cu zahărul, oul și vanilia până obții o compoziție omogenă. Încorporează făina, cacao, bicarbonatul de sodiu și oțetul. Toarnă aluatul în tavă și coace 20-25 de minute sau până când o scobitoare introdusă în centru iese curată. Lasă să se răcească puțin, apoi decorează cu ciocolată albă rasă sau glazură.

Feluri principale:

Marry Me Salmon

Somon cremos în sos de roșii uscate și capere, perfect pentru o cină sofisticată și elegantă de Ziua Îndrăgostiților. Ideal pentru cuplurile care apreciază preparatele gourmet rapide și delicioase.

Shrimp Scampi

Creveți în unt, usturoi și vin alb, serviți cu paste sau pâine crocantă. O rețetă clasică, rafinată și foarte aromată.

Chicken Piccata

Piept de pui în sos de lămâie și capere, un preparat italian elegant, ușor de gătit acasă, care impresionează prin gustul său delicat.

Lobster Risotto

Risotto cremos cu homar, perfect pentru o cină cu adevărat specială și luxoasă, potrivită pentru ocazii romantice.

Reverse Sear Stea

Friptură gătită medium‑rare, cu crustă rumenă și suculentă, pentru o cină elegantă și decadentă de Valentine’s Day.

Alte idei delicioase pentru o cină romantică:

Creamy Gemelli Pasta

Paste cremoase cu parmesan și usturoi, un preparat ușor de făcut, care creează atmosfera perfectă pentru o seară în doi.

Monster Meatballs

Bile mari de chiftele, perfecte pentru a fi împărțite cu partenerul, servite alături de paste sau pâine crocantă.

Risotto cu ciuperci sau fructe de mare

În România, costurile pentru o cină romantică variază semnificativ în funcție de locație și tipul experienței pe care o alegi, bugetul mediu estimat pentru un cuplu fiind de aproximativ 488 RON.

Pentru cei care optează pentru o cină la restaurant, prețurile diferă considerabil. Restaurantele oferă, de obicei, meniuri fixe cu trei până la cinci preparate, uneori însoțite de un pahar de spumant sau de muzică live.

În segmentul economic sau mediu, un astfel de meniu poate costa între 135 și 199 RON per persoană, exemple fiind restaurante precum Sharkia sau evenimente tip party organizate în orașe precum Iași, unde prețurile ajung la aproximativ 275 RON.

Pentru experiențele premium sau gourmet, prețul pe persoană variază între 320 și 500 RON, mai ales în restaurante de top din București sau în localuri cu vedere panoramică, unde costul pentru un cuplu pornește adesea de la 500 RON.

În cazul experiențelor de lux, care pot include masaj sau cine private gourmet, prețurile pot depăși 1.300 – 1.600 RON per cuplu.

Cei care preferă intimitatea propriului cămin pot organiza o cină acasă, unde bugetul este mai flexibil. Alegerea ingredientelor și calitatea acestora pot influența costul total, dar un meniu complet, cu friptură de vită, vin și desert, poate fi realizat pentru 150 – 300 RON pentru două persoane.

De asemenea, numeroase bistro-uri și restaurante oferă opțiuni de takeaway pentru Valentine’s Day, la prețuri comparabile cu cele din restaurant, fără a include taxa de serviciu sau costul băuturilor, oferind astfel o alternativă convenabilă.

Pentru cuplurile care doresc o experiență mai amplă, un sejur romantic poate transforma sărbătoarea într-un weekend memorabil. Pachetele la conace sau castele din România costă, de regulă, între 1.350 și 1.950 RON pentru două nopți de cazare, incluzând și cina romantică. Hotelurile de patru stele oferă prețuri medii în februarie de aproximativ 463 RON pe noapte, la care se adaugă, dacă nu este inclus, costul cinei.