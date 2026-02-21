Potrivit datelor Kiwi.com, atât Valentine’s Day, cât și Dragobetele generează un interes ridicat pentru călătoriile de scurtă durată. Analiza evidențiază două tipare distincte: un vârf emoțional în jurul Valentine’s Day și o abordare mai calculată în perioada Dragobetelui.

„Dragostea poate fi universală, însă modul în care românii aleg să o celebreze scoate la iveală două tipare distincte de călătorie”, arată analiza Kiwi.com.

Pentru intervalul 11–15 februarie, cererea de călătorii a crescut semnificativ în majoritatea destinațiilor europene.

Italia rămâne prima alegere a românilor, cu o creștere de +41,3%, urmată de Spania (+48,2%) și Regatul Unit (+21,3%). Unele piețe au consemnat evoluții spectaculoase, inclusiv Cehia (+566,7%), Cipru (+266,7%) și Polonia (+212,5%).

În același timp, câteva destinații au înregistrat scăderi, precum Austria (-20,5%), Portugalia (-15,8%), Turcia (-13,5%) și Malta (-2,2%).

Pentru perioada 18–22 februarie, Kiwi.com indică o creștere de aproape 38% a numărului de pasageri comparativ cu anul precedent. În paralel, prețurile medii ale biletelor au scăzut cu peste 21%.

„Perioada din jurul sărbătorii de Dragobete arată o creștere structurală la fel de puternică, cu un număr de pasageri mai mare cu aproape 38% față de anul precedent și cu prețuri medii ale biletelor mai mici cu peste 21%”, potrivit analizei.

Italia își păstrează poziția dominantă, însă Spania și Regatul Unit cresc într-un ritm mai accelerat.

Comparativ de la o săptămână la alta, volumul pasagerilor a scăzut cu 25% după weekendul de Valentine’s Day. În schimb, prețurile s-au redus în perioada următoare, indicând o orientare mai strategică a călătorilor.

„Valentine’s pare să acționeze ca un accelerator emoțional pentru escapade romantice spontane, în timp ce Dragobetele reflectă o abordare mai calculată, orientată spre valoare”, arată Kiwi.com.

Analiza relevă o diversificare a preferințelor. Orașele europene secundare devin tot mai atractive, în timp ce destinațiile long-haul, precum Emiratele Arabe Unite, pierd din interes.

Tendința sugerează o preferință clară pentru escapade mai scurte, eficiente din punct de vedere al costurilor.

