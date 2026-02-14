Dacă visezi la vacanțe în 2026 fără să-ți golești portofelul, Daniela Chovancová, Senior PR and Communications Manager & Spokesperson de la Kiwi.com, are toate răspunsurile. De la city break-uri accesibile în Italia și Larnaca, la destinații surprinzător de ieftine în Albania și Asia Centrală, ea ne dezvăluie cum flexibilitatea și planificarea strategică pot transforma orice escapadă într-o afacere inteligentă.

Află, în acest interviu acordat pentru Capital.ro, când să călătorești la cele mai bune prețuri, ce țări s-au ieftinit sau scumpit, și cum să-ți maximizezi concediul. Pregătește-te să descoperi „rețeta” unei vacanțe reușite și accesibile în 2026.

Daniela Chovancová, Senior PR and Communications Manager & Spokesperson, Kiwi.com: – Cu puțină flexibilitate strategică, aproape orice destinație poate deveni accesibilă. Pentru primăvara anului 2026, observăm o varietate mare de opțiuni de tip city break din România, cu bilete dus-întors disponibile în prezent sub 30 €, în special către Milano, Bari, Bologna și Larnaca. Pentru cei dispuși să plătească în jur de 40 €, harta se extinde către centre culturale precum Paris, Atena, Budapesta și Tirana.

La începutul primăverii, city break-urile rămân cea mai accesibilă opțiune pentru călătorii români. În prezent, vedem bilete dus-întors începând de la sub 30 € pentru destinații precum Larnaca, Milano, Bari și Bologna și sub 40 € pentru orașe precum Paris, Atena, Budapesta, Napoli, Viena și Tirana.

Dincolo de destinație, călătorii își pot reduce semnificativ costurile dacă rămân flexibili în privința datelor de plecare, în special alegând zile mai puțin aglomerate, precum joia sau lunea. În plus, o tendință majoră pe care am observat-o în ultimii doi ani este interesul crescut pentru bilete în „extrasezon” sau „post-sezon”, pentru a maximiza bugetul. Prin ajustarea destinației sau a perioadei cu doar câteva zile, economiile pot fi considerabile.

Daniela Chovancová, Senior PR and Communications Manager & Spokesperson, Kiwi.com: – Albania este o alegere remarcabilă pentru 2026. A depășit cu succes statutul de „comoară ascunsă” pentru a deveni un jucător important în zona mediteraneană, oferind ceea ce mulți numesc experiența „Maldivelor europene” la o fracțiune din costul unei vacanțe în Grecia sau Italia.

Pentru cei care caută ceva cu adevărat unic, Asia Centrală, în special Kazahstan și Uzbekistan, oferă o alternativă excelentă, prietenoasă cu bugetul. Aceste destinații sunt sigure, accesibile și incredibil de versatile. Kazahstanul, de exemplu, oferă de toate, de la munți sălbatici la deșerturi vaste, asigurând călătorilor români o experiență premium fără un preț premium.

Daniela Chovancová, Senior PR and Communications Manager & Spokesperson, Kiwi.com: – Datele pentru 2026 aduc vești foarte bune pentru piața din România: 12 dintre primele 15 cele mai populare țări pentru călătorii români au devenit, de fapt, mai accesibile comparativ cu anul precedent. Irlanda a înregistrat cea mai semnificativă scădere de preț, de -18,3%, urmată de Republica Moldova (-15,1%) și Belgia (-11,1%).

Excepțiile notabile, unde călătorii ar trebui să își planifice un buget ușor mai mare, sunt Ungaria, unde prețurile au crescut cu +9,8%, și Portugalia, cu o creștere modestă de +2,2%. Austria rămâne surprinzător de stabilă, cu o variație de 0%, ceea ce o face o alegere previzibilă pentru planificarea bugetului.

# Tara de destinație Preț mediu/Pasager (Jan-Feb ’25) Preț mediu/Pasager (Jan-Feb ’26) Variație YoY 1 România €128.93 €115.99 -10.0% 2 Italia €96.85 €90.57 -6.5% 3 Spania €156.21 €146.37 -6.3% 4 Regatul Unit €116.70 €104.85 -10.2% 5 Franța €130.71 €120.34 -7.9% 6 Germania €123.48 €114.45 -7.3% 7 Moldova €144.49 €122.64 -15.1% 8 Grecia €168.13 €151.93 -9.6% 9 Turcia €169.89 €156.05 -8.1% 10 Belgia €102.30 €90.90 -11.1% 11 Portugalia €200.12 €204.53 +2.2% 12 Irlanda €175.95 €143.67 -18.3% 13 Austria €108.52 €108.53 +0.0% 14 Ungaria €107.88 €118.45 +9.8% 15 Olanda €153.56 €142.51 -7.2%

Daniela Chovancová, Senior PR and Communications Manager & Spokesperson, Kiwi.com: – Cel mai bun raport calitate-preț se găsește în mod constant în sezoanele intermediare: din aprilie până în iunie și din septembrie până în noiembrie.

Aceste intervale îți permit să te bucuri de zona mediteraneană sau de sudul Europei fără supraaglomerarea turistică a lunilor de vară de vârf. Evitând aglomerația din mijlocul verii, bugetul tău poate ajunge să acopere cu până la 40% mai mult, de la bilete de avion până la mese în restaurante locale.

În plus, înlocuiești valurile de căldură de 40°C cu un climat perfect pentru explorare și te bucuri de interacțiuni autentice cu localnicii, mult mai relaxați în afara sezonului estival intens.

În cele din urmă, călătoriile în aceste perioade îți oferă libertatea de a descoperi plaje cu nisip alb sau alei istorice aproape doar pentru tine, demonstrând că cele mai bune experiențe au loc adesea chiar în afara calendarului turistic tradițional.

Daniela Chovancová, Senior PR and Communications Manager & Spokesperson, Kiwi.com: – Rețeta pentru o vacanță reușită în 2026 este o combinație între optimizarea calendarului și flexibilitate strategică.

Mai întâi, rezolvă constrângerea de timp: prin „lipirea” strategică a zilelor libere legale de weekenduri, românii pot obține până la 35 de zile de călătorie folosind doar 15 zile de concediu anual.

Aprilie (10 zile de călătorie): Combinând sărbătorile legale de Paște (10-13 aprilie) cu patru zile de concediu (14-17 aprilie), poți obține o vacanță de 10 zile, între 10 și 19 aprilie.

Mai/Iunie (9 zile de călătorie): Asocierea zilei libere de 1 iunie cu patru zile de concediu (2–5 iunie) creează 9 zile consecutive libere, din 30 mai până în 7 iunie.

Noiembrie/Decembrie (9 zile de călătorie): Luând doar trei zile de concediu (2-4 decembrie) între sărbătorile din 30 noiembrie/1 decembrie și weekendul anterior, rezultă 9 zile consecutive libere, din 28 noiembrie până în 6 decembrie.

Crăciun (7 zile de călătorie): Folosind patru zile de concediu între 21 și 24 decembrie, poți avea o vacanță de 7 zile, din 21 până în 27 decembrie.

Odată ce ți-ai stabilit datele, secretul pentru a găsi cel mai bun preț este să rămâi flexibil în privința destinației. Funcția de căutare „Oriunde” de pe Kiwi.com îți permite să vezi o listă selectată cu cele mai accesibile destinații pentru datele alese, astfel încât să poți alege o călătorie care se potrivește perfect cu starea ta de spirit și bugetul disponibil.

Dacă ai o destinație de vis care nu este negociabilă, recomandăm două lucruri: în primul rând, setează o Alertă de Preț pentru ca tehnologia noastră să monitorizeze tarifele pentru tine; iar în al doilea rând, respectă „Fereastra Strategică de Rezervare”. Pentru călătoriile scurte, intra-europene, fereastra ideală este de obicei cu 2-4 luni înainte de plecare, în timp ce zborurile long-haul sau transatlantice necesită un interval mai mare, de 4-6 luni.

În final, un sfat din interior: fii atent la aniversările companiilor aeriene. Operatorii marchează adesea aceste momente prin campanii promoționale semnificative. Dacă știi ce companii operează pe rutele tale preferate, urmărirea datelor lor aniversare poate duce la unele dintre cele mai competitive tarife ale anului.