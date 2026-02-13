Ajutorul de până la 1.500 de lei pe card pentru persoanele cu handicap devine principalul instrument prin care statul sprijină cheltuielile de transport ale beneficiarilor, după eliminarea sistemului bazat pe bonuri tipărite și decontări ulterioare. Începând cu 1 ianuarie 2026, persoanele eligibile nu mai primesc documente fizice, ci un card electronic pe care sunt încărcate sumele aprobate.

Persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat pot opta, la cerere, pentru una dintre cele două facilități oferite de stat. Acestea pot alege fie transport interurban gratuit, fie bonuri valorice pe suport electronic, sub forma unui card destinat alimentării cu carburant sau încărcării autoturismelor electrice.

Cardurile pot fi utilizate pentru un autoturism deținut de persoana cu handicap, de un membru al familiei, de asistentul personal, de asistentul personal profesionist sau de însoțitor. Măsura permite astfel folosirea sprijinului financiar inclusiv în situațiile în care persoana cu handicap nu conduce personal un vehicul, dar depinde de transport asigurat de alte persoane.

Valoarea maximă anuală acordată diferă în funcție de gradul de handicap stabilit prin certificat. Pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav, suma poate ajunge la cel mult 1.500 de lei pe an, în timp ce pentru persoanele cu handicap accentuat plafonul este de 750 de lei anual.

Ajutorul financiar poate fi solicitat nu doar de beneficiarii direcți, ci și de reprezentanții legali ai acestora, în condițiile prevăzute de lege. Pot beneficia de facilități și părinții, tutorii, asistenții maternali sau persoanele care asigură creșterea și îngrijirea unui copil cu handicap grav ori accentuat, inclusiv în situația în care există o măsură de protecție specială instituită conform legislației.

Utilizarea cardului pentru carburant este condiționată de prezentarea actului de identitate al persoanei încadrate în grad de handicap grav sau accentuat. Această cerință este obligatorie la momentul utilizării cardului, pentru a confirma identitatea beneficiarului în raport cu dreptul acordat.

Cardurile sunt acceptate la toate benzinăriile și la stațiile de încărcare pentru vehicule electrice de pe teritoriul României, ceea ce înseamnă că sprijinul poate fi utilizat la nivel național, fără restricții privind operatorii economici din domeniul distribuției de carburant sau al infrastructurii de încărcare electrică.

Pentru a beneficia de acest sprijin, solicitantul trebuie să depună o cerere la Direcția Generală de Asistență Socială competentă teritorial. Dosarul trebuie să includă documentele în original, printre care actul de identitate, actele care atestă calitatea de reprezentant legal, certificatul de naștere și alte documente justificative, în funcție de situația concretă a solicitantului.

Acordarea bonurilor valorice pe suport electronic se realizează diferențiat, în funcție de valabilitatea certificatului de încadrare în grad de handicap. Sumele sunt virate semestrial atunci când documentul este emis cu valabilitate permanentă. În situația în care certificatul este emis pe perioadă determinată, încărcarea cardului se face trimestrial sau proporțional cu numărul lunilor de valabilitate rămase.