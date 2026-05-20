Spor de 15% pentru persoanele cu handicap. Persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, care lucrează în instituții publice, au dreptul legal la un spor salarial de 15% aplicat la salariul de bază. Acest drept este prevăzut expres de legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și se acordă indiferent de instituția în care angajatul își desfășoară activitatea.

Sporul de 15% reprezintă un drept salarial obligatoriu pentru angajatorii din sectorul public, nu o facilitate opțională.

Dreptul la spor este reglementat prin:

Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Hotărârea Guvernului nr. 751/2018.

Potrivit art. 22 alin. (2) din Legea nr. 153/2017, categoriile de persoane cu handicap grav și accentuat care beneficiază de spor sunt stabilite prin hotărâre de guvern.

HG nr. 751/2018 prevede clar că persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază pentru activitatea desfășurată în program normal de lucru.

Au dreptul la acest spor:

funcționarii publici;

personalul contractual din instituțiile publice;

angajații din educație, sănătate, administrație publică și alte domenii finanțate din fonduri publice;

persoanele care obțin certificatul de handicap și după angajare.

Sporul se acordă persoanelor încadrate în:

grad de handicap grav;

grad de handicap accentuat.

Tipul handicapului nu influențează acordarea sporului. Acesta poate fi somatic, vizual, auditiv, psihic, mintal sau de altă natură, atât timp cât există un certificat valabil de încadrare.

Sporul se aplică la salariul de bază și se acordă lunar.

Acesta:

face parte din venitul salarial;

intră în calculul contribuțiilor și al pensiei;

se poate cumula cu alte sporuri salariale;

se acordă proporțional dacă angajatul lucrează cu fracțiune de normă.

Sporul se acordă pentru perioada efectiv lucrată și nu se plătește în timpul concediului medical.

Pentru acordarea sporului, salariatul trebuie să depună la angajator:

o cerere scrisă;

copia certificatului de încadrare în grad de handicap.

Din momentul prezentării certificatului, angajatorul are obligația legală de a acorda sporul.

În practică, există instituții publice care refuză acordarea sporului, deși legea îl prevede în mod expres.

În cazul unui refuz, angajatul poate solicita în instanță:

recunoașterea dreptului la spor;

plata retroactivă a sumelor datorate;

actualizarea sumelor și eventuale cheltuieli de judecată.

Instanțele au admis în numeroase cazuri astfel de cereri și au obligat instituțiile publice să plătească sporul retroactiv.

Da. Sporul poate fi obținut retroactiv, de regulă de la data depunerii certificatului la angajator sau de la momentul formulării solicitării.

În mai multe dosare soluționate definitiv, instituțiile publice au fost obligate să achite diferențele salariale aferente sporului de 15%.

Nu. Dreptul la spor se menține atât timp cât:

certificatul de handicap este valabil;

persoana lucrează în sistemul public;

activitatea se desfășoară în program normal de lucru.

La schimbarea angajatorului, noul angajator trebuie informat prin depunerea certificatului și a solicitării de acordare a sporului.

Sporul de 15% pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat care lucrează în sistemul public este un drept prevăzut expres de lege. Angajatorii din sectorul public au obligația de a acorda acest spor după prezentarea certificatului de handicap.

În cazul unui refuz, dreptul poate fi obținut în instanță, inclusiv cu plata retroactivă a sumelor datorate.