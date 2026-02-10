Sprijinul financiar acordat de APIA are ca obiectiv direct compensarea unei părți din costurile suportate de crescătorii de animale pentru activitățile de ameliorare, desfășurate în mod curent și reglementat. Potrivit datelor oficiale comunicate de instituție, suma totală plătită în această etapă se ridică la 2.577.968,85 lei.

Fondurile provin de la bugetul de stat, fiind alocate prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Această finanțare este destinată exclusiv solicitanților care au accesat schema de ajutor de stat în conformitate cu prevederile legale în vigoare și care au depus cereri de plată eligibile pentru perioada menționată.

Plata a fost realizată după verificarea serviciilor efectiv prestate, în baza documentației transmise de beneficiari către centrele județene APIA. Sumele au fost virate lunar, conform mecanismului stabilit prin cadrul normativ, fără a fi operate plăți anticipate sau globale.

Sprijinul financiar acordat crescătorilor de animale se derulează în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 61/2023, care instituie schema de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor. Actul normativ stabilește condițiile de eligibilitate, tipurile de servicii finanțate, precum și categoriile de beneficiari care pot accesa aceste fonduri, cu modificările și completările ulterioare aplicabile.

Schema are un caracter strict reglementat și urmărește susținerea activităților de ameliorare genetică, considerate esențiale pentru creșterea competitivității sectorului zootehnic. Prin această formă de sprijin financiar, statul acoperă parțial cheltuielile efectuate pentru servicii specializate, fără a finanța integral costurile suportate de beneficiari.

Aplicarea schemei se face prin intermediul APIA, instituția responsabilă cu primirea cererilor, verificarea eligibilității și efectuarea plăților, în funcție de serviciile raportate și validate.

Schema de ajutor de stat pentru ameliorarea raselor vizează, în mod concret, acoperirea parțială a costurilor pentru o serie de servicii tehnice și administrative. Printre acestea se numără controlul performanțelor productive ale animalelor, activitate esențială pentru evaluarea calității genetice a efectivelor.

De asemenea, sunt eligibile cheltuielile legate de menținerea și actualizarea registrelor genealogice, instrumente fundamentale pentru urmărirea originii și evoluției genetice a raselor. Aceste registre permit selecția riguroasă a animalelor și fundamentarea deciziilor de reproducție.

Schema mai include finanțarea parțială a activităților de selecție, care presupun identificarea și promovarea exemplarelor cu valoare genetică superioară. Toate aceste servicii sunt prestate de entități recunoscute oficial și sunt strict monitorizate din punct de vedere tehnic și administrativ.

Beneficiarii sprijinului financiar sunt asociațiile și organizațiile de crescători de animale care au fost recunoscute oficial și care desfășoară activități de ameliorare în conformitate cu legislația națională.

Plățile se realizează lunar, în funcție de cererile de plată depuse la APIA și de serviciile efectiv prestate în perioada de referință. Fiecare cerere este analizată individual, iar plata este condiționată de respectarea criteriilor stabilite prin schema de ajutor de stat.

APIA subliniază că mecanismul de plată este unul continuu, iar fondurile sunt alocate pe măsura depunerii și validării cererilor, fără a fi condiționate de un calendar rigid. Astfel, sprijinul financiar ajunge în mod constant către beneficiari, în funcție de activitatea desfășurată și de documentele justificative prezentate.