Monitorul Oficial nr. 104 din 9 februarie 2026 a publicat Hotărârea de Guvern nr. 66/2026 privind acordarea unui sprijin financiar de urgență pentru sectorul pomicol afectat de înghețul târziu de primăvară.

Actul normativ prevede un sprijin de maximum 10.180,6 lei pe hectar, echivalentul a 2.000 de euro pe hectar, acordat proporțional cu gradul de afectare.

Cererile de acordare a sprijinului financiar, împreună cu documentele de eligibilitate, pot fi depuse în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărârii. Schema se aplică pe întreg teritoriul României, iar plățile vor fi efectuate cel târziu până la 30 aprilie 2026, potrivit agrointel.ro.

Beneficiarii sunt producătorii agricoli care exploatează plantații pomicole pe rod afectate de înghețul târziu din perioada aprilie–mai 2025, cu un grad de afectare cuprins între minimum 30% și maximum 100%.

Sunt eligibile persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale, precum și persoanele juridice, inclusiv societăți agricole, universități și unități de cercetare-dezvoltare.

Pentru a primi sprijinul, solicitanții trebuie să dețină documente care certifică suprafețele afectate, să fie înregistrați în evidențele Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) cu cererea de plată pentru anul 2025 și să nu se afle în situația unor ajutoare de stat ilegale nerecuperate, declarate incompatibile de Comisia Europeană.

Cererile de acordare a sprijinului financiar de urgență se depun la centrele APIA unde au fost depuse și cererile de plată pentru anul 2025. Beneficiarii trebuie să atașeze copia documentului de coordonate bancare doar dacă acesta a fost modificat față de datele existente.

Documentele depuse în copie trebuie să fie certificate de beneficiar cu mențiunea „conform cu originalul”.

În termen de maximum trei zile lucrătoare de la primirea cererii, personalul APIA efectuează un control vizual al datelor, înregistrează solicitarea și întocmește procesul-verbal aferent. Verificările administrative se realizează prin interogarea sistemului IACS, în maximum zece zile lucrătoare de la depunerea cererilor.

Sprijinul financiar se acordă pentru plantațiile de prun, măr, păr, piersic și nectarin, cireș și vișin, cais și zarzăr, nuc, alun și migdal. Dacă gradul de afectare este cuprins între peste 90% și 100%, se acordă suma maximă de 10.180,6 lei pe hectar.

Pentru grade de afectare între 30% și 90%, cuantumul se calculează proporțional, în funcție de procentul sau intervalul de afectare menționat în documente.

Suma totală acordată fiecărui beneficiar rezultă din înmulțirea grantului calculat cu suprafața afectată eligibilă, care nu poate depăși suprafața determinată de APIA în cererea de plată pentru anul 2025.