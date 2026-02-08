Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat în transparență decizională proiectul de ordin privind aprobarea cuantumului unitar al plăților directe aferente cererilor depuse în anul 2025.

Plățile sunt finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă, prin intervențiile incluse în Planul Strategic PAC 2023–2027, transmite agrointel.ro.

Potrivit ministerului, proiectul stabilește atât noile cuantumuri unitare pentru intervențiile de plăți directe, cât și realocările financiare necesare pentru utilizarea eficientă a fondurilor europene alocate României în campania 2025. Aplicarea acestora va fi realizată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în conformitate cu legislația națională și europeană.

Majorările vizează două scheme decuplate de producție, pentru care au fost stabilite noi cuantumuri unitare. Este vorba despre PD-02 – Sprijin redistributiv complementar pentru venit, cu un cuantum de 53,52 euro pe hectar, și PD-03 – Sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri, stabilit la 46,67 euro pe hectar.

MADR precizează că aceste valori sunt mai mari decât cele acordate la plata în avans. Diferențele urmează să fie achitate fermierilor eligibili sub formă de supliment, după intrarea în vigoare a ordinului. Pentru schema PD-02, diferența este de 6,65 euro pe hectar, iar pentru PD-03, de 3,46 euro pe hectar.

După publicarea ordinului în Monitorul Oficial, fermierii eligibili vor primi fie diferența de plată, fie plata integrală, în situația în care nu au încasat până acum nicio subvenție aferentă campaniei APIA 2025.

Un cuantum recalculat a fost stabilit și pentru intervenția PD-28 – Menținerea de zone neproductive și sau elemente de peisaj. În acest caz, plata la hectar a fost actualizată la 32,93 euro.

Ministerul arată că, după stabilirea suprafețelor și a unităților eligibile pentru toate intervențiile de plăți directe, eventualele alocări financiare rămase disponibile vor putea fi realocate către PD-28. Scopul este majorarea cuantumului unitar pentru campania 2025, cu respectarea prevederilor europene aplicabile.