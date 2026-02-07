O parte dintre fermieri sperau ca plata subvenției PD-28 să ajungă la nivelul comunicat inițial, de 58,18 euro pe hectar, însă cel mai recent proiect normativ, pus în consultare publică pe 6 februarie 2026 de Ministerul Agriculturii, confirmă un cuantum final de aproape 33 de euro pe hectar. Această sumă este totuși peste estimarea inițială de 20 de euro pe hectar, calculată anterior prin realocări preliminare pentru ecoschemă, notează Agrointel.

Potrivit fundamentării MADR, gradul ridicat de accesare a ecoschemei PD-28 în 2025 a dus la depășirea de peste trei ori a suprafețelor planificate inițial. Alocarea disponibilă nu ar fi fost suficientă pentru plata cuantumului unitar minim pentru toți solicitanții, astfel că prin OMADR nr. 344/2025 s-a stabilit ca plata să fie realizată la nivelul cuantumului minim sau planificat, păstrându-se o rezervă financiară care să poată fi realocată după finalizarea instrumentării cererilor.

„Având în vedere gradul ridicat de accesare (cereri de plată depuse) comunicat de APIA prin adresa nr. 31184/2025 pentru ecoschema PD-28 Menținerea de zone neproductive și/sau înființarea de elemente noi de peisaj pe terenurile arabile, situat peste țintele preconizate pentru anul 2025, suprafețele solicitate depășind de peste 3 ori suprafețele planificate la nivelul PS PAC iar alocarea disponibilă în cadrul intervenției nu ar fi fost suficientă pentru acordarea cuantumului unitar minim, prin OMADR nr. 344/2025 s-a stabilit ca, în cazul tuturor intervențiilor ce au făcut obiectul avansului, plata să se realizeze la nivelul cuantumului unitar minim sau, după caz, la nivelul cuantumului unitar planificat, în situația în care la nivelul intervenției nu a fost planificat un cuantum unitar minim, pentru a permite păstrarea unei rezerve financiare care sa poată fi realocată la finalizarea instrumentării cererilor aferente PD-28, dacă este cazul”, arată fundamentarea elaborată de specialiștii MADR.

Pentru ecoschema PD-28, suma realocată a fost de 90.319.737,80 euro, ceea ce a stabilit cuantumul final la 32,9366 euro pe hectar. Ministerul Agriculturii a precizat că acest cuantum poate fi majorat dacă vor rămâne sume disponibile după finalizarea plăților pentru celelalte subvenții pe hectar și pe animale. Eventualele alocări suplimentare vor fi realocate către PD-28, cu respectarea prevederilor europene aplicabile.

„După stabilirea suprafețelor/capetelor/UVM-urilor eligibile aferente tuturor intervențiilor de plăți directe, eventualele alocări financiare disponibile vor fi realocate către intervenția PD-28, în vederea majorării cuantumului unitar pentru campania 2025, cu respectarea prevederilor europene aplicabile”, subliniază specialiștii MADR.

Ecoschema PD-28 se acordă anual pentru toate suprafețele de terenuri arabile în baza angajamentelor asumate voluntar de fermieri. Plata se acordă doar celor care respectă cumulativ următoarele condiții de eligibilitate: să fie fermieri activi și beneficiari ai plății BISS, să utilizeze terenuri agricole arabile localizate pe teritoriul României și identificate în Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS), să dețină exploatații agricole de minimum 1 ha, cu parcele de cel puțin 0,3 ha, să se angajeze anual să respecte cerințele specifice ale ecoschemei și să țină evidența activităților agricole legate de implementarea acestor cerințe.

Fermierii care au accesat PD-28 au fost obligați, în anul de cerere, să aloce cel puțin 2% din suprafața arabilă a fermei pentru menținerea zonelor neproductive și/sau înființarea de elemente noi de peisaj.