DR-14, una dintre cele mai așteptate finanțări pentru micii fermieri, urmează să fie lansată în primăvară. În mediul agricol se discută mult despre criteriile de eligibilitate, în special despre regula care cere ca fermierii să aibă cel puțin 5 ani de experiență înregistrată la APIA. Până acum, ghidul solicitantului nu a fost publicat, ceea ce complică pregătirea proiectelor pentru fermieri și consultanți.

Conducerea AFIR a dat semnale clare despre cum ar trebui considerată experiența fermierilor. Directorul general al agenției a spus, în cadrul emisiunii TV „Agricultura la Raport”, că experiența acumulată ca persoană fizică ar trebui luată în calcul atunci când se depune cererea de finanțare.

El a explicat că, deși ghidul DR-14 nu este gata, fermierii ar trebui să poată folosi experiența de 5 ani, chiar dacă își schimbă forma juridică în PFA sau altă formă autorizată. În cazul trecerii de la persoană fizică la PFA, patrimoniul și activitatea se transferă aproape complet, astfel că experiența nu se pierde.

„Cu privire la DR-14, deși nu este încă finalizat ghidul, din punctul meu de vedere ar trebui să se ia în calcul experiența avută în agricultură pe persoană fizică, cu atât mai mult cu cât noi impunem să devină persoană fizică autorizată sau orice altă formă de organizare juridică. Normal ar fi să poți, dacă ai experiența de 5 ani de zile, să depui, chiar dacă îți transformi forma de organizare într-o formă autorizată, mai ales că dacă vorbim de trecerea de la persoană fizică la persoană fizică autorizată, contopirea între cele două entități este una aproape 100% – vorbim de un patrimoniu de afectațiune al persoanei fizice care se transferă către PFA”, a precizat Adrian Chesnoiu.

DR-14 este un program creat special pentru micii fermieri pentru a-i ajuta să-și dezvolte fermele și să obțină fonduri europene.

Programul oferă un sprijin nerambursabil de 50.000 de euro pentru fiecare fermă. Acești bani se acordă pe baza unui plan de afaceri și a investițiilor pe care fermierul le pregătește în fermă.

Bugetul total al sesiunii este de aproximativ 108 milioane de euro. Statul acoperă 85% din costurile investiției, iar fermierul trebuie să asigure restul de 15%.

DR-14 se adresează fermelor mici, cu o dimensiune economică între 2.000 și 11.999 SO. Cererea poate fi depusă de persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale sau familiale sau diferite tipuri de societăți care fac agricultură.

Ferma trebuie să fie înregistrată la APIA/ANSVSA pentru activitatea agricolă relevantă înainte de a depune proiectul.