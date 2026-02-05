Adeverința eliberată de Primărie rămâne și în acest an un document esențial pentru fermierii care solicită subvenții de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Documentul certifică suprafețele agricole lucrate de solicitant, indiferent dacă acestea se află în proprietate, arendă sau alte forme legale de utilizare, și atestă faptul că terenul declarat este la dispoziția fermierului la momentul depunerii cererii de plată.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat însă o serie de noutăți privind modul de verificare a datelor înscrise în această adeverință, în contextul campaniei de subvenții din 2026.

Este vorba despre un proiect de ordin aflat în dezbatere publică, care propune modificări ale Ordinului nr. 106/2024. Actul normativ stabilește modalitatea de implementare a intervențiilor din sectoarele vegetal și zootehnic, criteriile de eligibilitate și documentele justificative necesare pentru acordarea plăților, scrie Agrointel.

Printre schimbările propuse se numără și completări referitoare la adeverința APIA, cu accent pe verificări suplimentare realizate de agenția de plăți pentru protejarea fondurilor europene.

Concret, proiectul de ordin completează articolul 5 din Ordinul nr. 106/2024, articol care reglementează documentele ce trebuie depuse de fermieri la APIA odată cu cererea de plată. Modificările vizează atât datele de identificare ale solicitanților, cât și corespondența dintre suprafețele declarate și cele înscrise în adeverința eliberată de Primărie.

Potrivit noilor prevederi, la depunerea cererii de plată, fermierii trebuie să prezinte, în continuare, documente de identificare, însă se introduce explicit obligația ca datele cu caracter personal ale solicitanților să fie verificate în bazele de date ale evidenței populației. Această verificare suplimentară este justificată de necesitatea protejării fondurilor europene și a prevenirii eventualelor nereguli legate de identitatea beneficiarilor.

În forma actualizată a articolului 5, alineatul (1), litera a), se menționează că APIA va verifica datele de identificare ale fermierilor persoane fizice sau juridice, inclusiv ale reprezentanților acestora, prin consultarea bazelor de date oficiale. În forma veche a ordinului, această precizare nu exista, fiind prevăzută doar obligația depunerii copiilor după actele de identitate sau documentele de înregistrare.

„a) copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/ paşaport/certificatul de înregistrare la ONRC – Oficiul Național al Registrului Comerțului/actul de înfiinţare/actul constitutiv/statutul/actul normativ de înfiinţare/regulamentul de organizare şi funcţionare, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport; Datele cu caracter personal ale solicitanților plăților, vor fi verificate în bazele de date ale evidenței populației, în vederea protejării fondurilor europene”, scrie în noua formă a legii.

Astfel, noutatea majoră adusă de proiectul de ordin este introducerea unui mecanism de control suplimentar încă din faza inițială a depunerii cererii de plată, fără a mai fi nevoie de etape ulterioare pentru verificarea identității beneficiarilor.

O altă modificare importantă propusă de MADR se referă direct la adeverința eliberată de Primărie și la modul în care APIA va verifica suprafețele de teren declarate de fermieri. Prin completarea articolului 5, alineatul (6), se introduce obligația ca funcționarul APIA responsabil cu administrarea cererii de plată să verifice corespondența dintre suprafețele utilizate înscrise în adeverință și cele declarate efectiv în cererea de plată.

Dacă în urma analizei se constată neconcordanțe între datele din adeverință și cele din cererea de plată, funcționarul APIA va notifica fermierul pentru a oferi clarificări suplimentare. În funcție de rezultatul acestor clarificări, APIA va decide dacă se impun măsuri de reducere a suprafeței declarate și, implicit, a cuantumului subvenției acordate.

„(6) În cursul controalelor administrative referitoare la utilizarea terenurilor agricole care fac obiectul cererii de plată, funcţionarul APIA responsabil cu administrarea cererii de plată verifică corespondenţa suprafeţelor utilizate înscrise în adeverinţă cu suprafeţele declarate în cererea de plată. În urma verificărilor, după caz, funcţionarul APIA responsabil cu administrarea cererii de plată notifică fermierul pentru clarificări suplimentare, în urma cărora decide dacă sunt necesare măsuri de reducere a suprafeţei declarate”, scrie în noua variantă a legii.

MADR reamintește că, pe lângă adeverința de la Primărie și documentele de identificare, fermierii sunt obligați să prezinte și dovada deținerii unui cont bancar activ, procura notarială sau împuternicirea, după caz, precum și documente care dovedesc utilizarea terenului declarat și faptul că acesta se află la dispoziția solicitantului.

Iată lista completă:

a) copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la ONRC/actul de înfiinţare/actul constitutiv/statutul/actul normativ de înfiinţare/regulamentul de organizare şi funcţionare, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport. Datele cu caracter personal ale solicitanților plăților, vor fi verificate în bazele de date ale evidenței populației, în vederea protejării fondurilor europene;

b) dovada deţinerii unui cont bancar activ;

c) procura notarială, în cazul în care fermierul persoană fizică împuterniceşte o persoană pentru depunerea cererii de plată în numele său sau pentru a-l reprezenta în relaţia cu APIA, respectiv împuternicirea, precum şi o copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport al/a împuternicitului, în cazul în care fermierul persoană juridică împuterniceşte o persoană pentru depunerea cererii de plată în numele său;

d) documente care dovedesc utilizarea terenului şi că terenul declarat este la dispoziţia fermierului.

De asemenea, ministerul precizează că proiectul de ordin aflat în dezbatere publică nu conține nicio referire la obligația achitării impozitelor locale pentru eliberarea adeverinței necesare subvențiilor.

O astfel de regulă a fost propusă într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, însă acesta nu a fost aprobat de Guvern și nu se află în vigoare.

În eventualitatea în care această obligație va fi introdusă, cel mai probabil ea va fi prevăzută în formularul cererii de plată pentru 2026, care urmează să fie aprobat printr-un ordin de ministru distinct.