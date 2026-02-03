Subvențiile APIA 2026 sunt puse în pericol după ce Sindicatul Național Solidaritatea Comunelor și Orașelor din România a anunțat declanșarea unei greve de avertisment la nivel național. Potrivit organizației sindicale, pe 10 februarie, între orele 10.00 și 12.00, funcționarii publici din aproximativ 1.300 de comune și orașe vor întrerupe activitatea. Acțiunea este un semnal de protest față de politicile economice și sociale promovate de Guvern.

Decizia vine într-un moment sensibil pentru sectorul agricol, deoarece fermierii se află în plin proces de actualizare a datelor din Registrul Agricol. Orice întrerupere a activității primăriilor în această perioadă poate întârzia eliberarea adeverințelor necesare pentru accesarea subvențiilor, documente fără de care cererile APIA nu pot fi validate.

Federația COLUMNA-SCOR a transmis deja Guvernului notificarea cu numărul 10 din 1 februarie 2026, prin care informează oficial despre declanșarea conflictului de muncă. Protestul vizează sectorul de negociere colectivă din Administrația Publică, cu accent pe primăriile de comune, considerate cele mai afectate de recentele măsuri legislative adoptate de Executiv, scriu cei de la agrointel.ro.

În lipsa unor consultări cu reprezentanții Guvernului, sindicatele anunță că vor urma pașii legali pentru escaladarea protestelor. Conform comunicatului transmis de Federație, greva de avertisment din 10 februarie va avea loc simultan cu întâlnirea prim-ministrului și a membrilor Guvernului cu aproximativ 500 de primari, reuniți la Adunarea Generală a Asociației Comunelor din România, organizată la Palatul Parlamentului.

Totodată, organizațiile sindicale precizează că data declanșării grevei generale în Administrația Publică va fi stabilită în funcție de evoluțiile politice. Mai exact, greva generală ar urma să înceapă în ziua imediat următoare adoptării, de către Guvern, a proiectului de lege privind măsurile din administrația publică locală, în cazul în care acesta va fi asumat în Parlament și va rămâne în forma actuală publicată de Ministerul Dezvoltării.

Această perspectivă ridică semne de întrebare serioase privind funcționarea normală a primăriilor în următoarele luni, perioadă-cheie pentru derularea campaniei de subvenții agricole.

Pentru a putea beneficia de subvențiile APIA 2026, fermierii au obligația legală de a-și actualiza datele în Registrul Agricol. Acest demers este esențial pentru obținerea adeverințelor eliberate de primării, documente solicitate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură la depunerea cererilor de plată.

Conform Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind Registrul Agricol, persoanele fizice și juridice trebuie să declare anual, în perioada 5 ianuarie – 28 februarie, datele referitoare la membrii gospodăriei, terenurile aflate în proprietate sau folosință, clădirile, mijloacele de transport, utilajele agricole și silvice, precum și efectivele de animale existente la începutul anului. Tot în această perioadă se declară și modificările intervenite în cursul anului precedent, ca urmare a vânzărilor, cumpărărilor, fătărilor, mortalității sau sacrificării animalelor.

Un al doilea termen important este intervalul 1 – 30 mai, destinat declarării categoriei de folosință a terenului, a suprafețelor cultivate și a numărului de pomi pentru anul agricol în curs. În plus, legislația prevede obligația declarării oricărei modificări intervenite, în termen de 30 de zile de la apariția acesteia, chiar dacă nu se încadrează în perioadele standard.

În situația în care aceste declarații nu sunt depuse la termenele legale, actul normativ stabilește că se consideră că nu au avut loc modificări. În acest caz, datele din Registrul Agricol se reportează automat din anul precedent, cu mențiunea „report din oficiu” la rubrica „semnătura declarantului”, situație care poate genera neconcordanțe și dificultăți la obținerea subvențiilor.