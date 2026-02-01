Din 2 februarie 2026, fermierii pot depune cereri pentru subvenția de minimis pentru legume, destinată micilor producători. Ajutorul este de 1.500 euro pentru fiecare 1.000 de metri pătrați de cultură. Reprezentanții Uniunii „Salvăm Țăranul Român” au cerut Ministerului Agriculturii să majoreze suma la 2.500 euro/1.000 mp, dar această propunere nu a fost încă aprobată.

Cererile se pot depune în perioada 2 februarie – 15 aprilie 2026, la direcțiile agricole județene unde este înregistrată exploatația. Ajutorul se acordă pentru mai multe tipuri de legume, dacă sunt cultivate pe cel puțin 1.000 mp de spațiu protejat. Legumele eligibile sunt: ardei (gras, lung, gogoșar sau iute), castraveți, ceapă verde, fasole păstăi, salată, spanac, tomate, varză și vinete.

Plata se face cu 1,5 euro pe metrul pătrat, adică 1.500 euro pentru 1.000 mp. Fermierii trebuie să recolteze și să valorifice producția anual, după verificările oficiale, cel târziu până pe 15 octombrie în anul în care cer ajutorul.

Ministerul Agriculturii a stabilit noile tarife pentru 2026 pentru scoaterea temporară sau definitivă a terenurilor agricole din circuitul agricol și pentru introducerea lor în intravilan. Tarifele sunt mai mari decât în 2025, deoarece s-a aplicat inflația de 7,3%, și sunt valabile până la 31 decembrie 2026. Scoaterea din circuitul agricol înseamnă că terenul poate fi folosit pentru altceva decât agricultură, cum ar fi construirea unei case, a unui depozit, a unui parc industrial sau a unei parcări. Fără această aprobare și fără plata tarifului, terenul nu poate fi folosit legal în alte scopuri.

Tariful depinde de clasa de calitate a terenului, de la clasa I (cele mai fertile) la clasa V (cele mai slabe). Pentru 2026, valorile sunt aproximativ: clasa I – 4,29 lei/mp, clasa II – 3,76 lei/mp, clasa III – 3,22 lei/mp, clasa IV – 2,68 lei/mp și clasa V – 2,15 lei/mp. Suma finală se calculează simplu: se înmulțește suprafața terenului (în metri pătrați) cu tariful corespunzător clasei. De exemplu, un teren de 1.000 mp din clasa III costă aproximativ 3.220 lei, iar un teren de 5.000 mp din clasa I costă aproximativ 21.460 lei.

Obligația de plată revine proprietarilor sau persoanelor care cer scoaterea sau introducerea terenului în intravilan. Plata poate fi făcută chiar și de altcineva în numele proprietarului, dar pe chitanță va apărea numele acestuia. Direcțiile agricole județene verifică aplicarea și respectarea acestor reguli, iar valorile stabilite pentru 2026 se aplică până la sfârșitul anului, cu posibilitatea de prelungire până la apariția noilor tarife.