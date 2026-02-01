Anul 2026 va fi important pentru finalizarea reformelor și a proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). România se va concentra pe proiectele care pot fi terminate până în august, anunță Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

După revizuirea PNRR, toate obiectivele rămase au fost împărțite în trei cereri de plată: CP4, CP5 și CP6. MIPE spune că s-a ales o abordare realistă și că nu vor fi lansate proiecte noi în acest an. Implementarea PNRR a întâmpinat mai multe probleme administrative, adaugă ministerul.

În ceea ce privește fondurile europene din Politica de Coeziune, ministerul vrea să folosească toți banii disponibili în 2026. Prioritățile pentru acest an includ lansarea tuturor programelor pentru perioada 2021-2027 și evaluarea rapidă a proiectelor. Astfel, proiectele vor fi contractate, cheltuielile vor fi rambursate de Comisia Europeană și se va vedea un impact real asupra dezvoltării României.

Potrivit MIPE, proiectele deja contractate sau în curs de contractare folosesc 100% din alocarea UE pentru programele 2021-2027. Până acum, nu s-au pierdut bani din fondurile europene, iar cererile de plată transmise Comisiei Europene acoperă cheltuielile și riscul de pierdere a fondurilor în viitor.

Ministerul reamintește termenele pentru finalizarea proiectelor cu fonduri europene: acestea trebuie încheiate până pe 31 decembrie 2029, sau în anumite cazuri până pe 31 decembrie 2030, conform regulilor UE.

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), România a primit 10,72 miliarde euro, din care:

6,4 miliarde sunt bani nerambursabili;

4,32 miliarde sunt bani rambursabili.

Sumele menționate includ atât prefinanțările inițiale, cât și plățile deja primite ca urmare a primele trei cereri de plată transmise Comisiei Europene, adică aproximativ 50% din valoarea totală a Planului Național de Redresare și Reziliență, ceea ce arată progresul semnificativ în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR.

În ceea ce privește Politica de Coeziune pentru perioada 2021-2027, până la sfârșitul anului 2025 România a primit, prin prefinanțări și rambursări, aproximativ 7,22 miliarde euro, ceea ce reprezintă circa 23% din totalul fondurilor alocate de Uniunea Europeană pentru programele acestei perioade.

Per total, pentru întreaga perioadă 2021-2027, România are la dispoziție suma de 30,98 miliarde euro prin fondurile Politicii de Coeziune, bani care pot fi utilizați pentru proiecte de dezvoltare economică și socială, pentru investiții durabile și pentru susținerea reformelor necesare la nivel național.