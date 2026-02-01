Seismologii au revizuit intensitatea cutremurului produs duminică în județul Buzău, stabilind-o la 3,7 grade.

Seismul s-a produs la ora 16:14, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 138 km. Epicentrul a fost localizat în apropierea următoarelor orașe: 55 km nord-vest de Buzău, 60 km vest de Focșani, 61 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 65 km est de Brașov și 75 km nord-est de Ploiești.

De la începutul anului, în România s-au înregistrat 24 de cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,6 grade.

Seismologul Gheorghe Mărmureanu avertizează că România se află într-o zonă cu activitate seismică intensă, iar riscul unui cutremur major nu poate fi exclus. Estimările specialiștilor sugerează că un seism puternic, de până la 7,8 grade, ar putea avea loc în următorii ani, iar pericolul unei tragedii asemănătoare celei din 1977 rămâne prezent.

Seismologul Gheorghe Mărmureanu a avertizat că România s-ar putea confrunta cu un cutremur major în jurul anilor 2039–2040, cu magnitudine estimată între 7,7 și 7,8 grade pe scara Richter. El a explicat că analiza istorică a cutremurelor puternice din ultimele trei secole, combinată cu hărțile seismice ale țării, indică faptul că un astfel de eveniment nu poate fi exclus.

„Trebuie să ne fie clar că nu vom scăpa de un viitor mare cutremur. Noi avem o hartă a cutremurelor puternice de pământ și istoria lor din ultimii 300 de ani, pe teritoriul României, în baza căreia analizăm date despre acest tip de amenințări. Potrivit cercetărilor noastre, următorul cutremur foarte puternic ne-ar putea lovi în jurul anilor 2039–2040”, a declarat Gheorghe Mărmureanu la B1TV.

Potrivit unui document oficial al IGSU, cel mai puternic cutremur care s-ar putea produce în România ar putea atinge 8,1 grade pe scara Richter. Efectele unui astfel de seism nu s-ar limita doar la zona epicentrală, precum județele Vrancea sau Buzău, ci ar putea fi resimțite și la distanțe de 200–300 km.

Specialiștii IGSU avertizează că un cutremur de această intensitate ar elibera o energie echivalentă cu 1.200 de bombe nucleare asemănătoare celei de la Hiroshima sau 15 milioane de tone de TNT.

Seismologii explică că activitatea seismică din România este puternic influențată de zona Vrancea, unde se întâlnesc Placa Est-Europeană și subplăcile Moesică și Intra-Alpină.

Documentul IGSU precizează că, deși un cutremur major poate provoca daune semnificative, blocul litosferic care se scufundă în manta este actualmente dintr-o placă veche, suficient de rece și rigidă comparativ cu mantaua înconjurătoare. Aceasta face ca topirea să fie dificilă și permite generarea seismelor la adâncimi intermediare.

Conform analizei recente a IGSU privind impactul unui cutremur major, se estimează că peste 350.000 de clădiri rezidențiale ar putea fi grav avariate, iar peste 45.000 de persoane ar putea fi rănite sau decedate. Aceste date provin din studiul „Concepția națională de răspuns post seism”, realizat de IGSU la finalul anului 2021.