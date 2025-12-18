Cutremur în Vrancea: mișcarea tectonică obișnuită de sfârșit de an
La final de an, zona Vrancea, cea mai activă din punct de vedere seismic din România, a fost din nou zguduită. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat că seismul s-a produs la ora 10:44, având magnitudinea 3,2 și o adâncime de 85 de kilometri.
Potrivit INFP, cutremurul a avut loc în apropierea orașelor Focșani (47 km), Sfântu Gheorghe (63 km), Buzău (74 km), Brașov (78 km), Bacău (89 km) și Bârlad (96 km).
Mărmureanu: Viitorul mare cutremur va fi de adâncime, un noroc pentru România
Viitorul mare cutremur din România va fi unul de adâncime, asemănător celui din 1802, ceea ce reprezintă „norocul” țării, a declarat recent Gheorghe Mărmureanu, director onorific al Institutului Național de Fizica Pământului.
Gheorghe Mărmureanu a estimat că următorul mare cutremur ar putea avea o magnitudine între 7,2 și 7,9 grade, putând atinge chiar 8 grade.
„(Cutremurul – n. r.) va fi adânc şi acesta va fi norocul României. Cu cât e mai adânc, cu atât energia se disipă pe o suprafaţă mai mare. Va fi o suprafaţă foarte mare, de la Moscova la Cairo. Pe toată Europa, aş spune”, a afirmat Gheorghe Mărmureanu, care a participat la Forumul dedicat Zilei Mondiale a Pământului.
Gheorghe Mărmureanu a comparat cutremurul cu un con răsturnat, în vârful căruia se află seismul, iar baza acestuia corespunde Europei. El a precizat că viitorul mare cutremur din România va fi asemănător celui din 1802, cu magnitudinea de aproximativ 8, care atunci nu a provocat victime. Totuși, Mărmureanu avertizează că efectele viitorului seism ar putea fi mai grave, având în vedere modificările din România și calitatea slabă a unor clădiri construite recent.
„Eu sunt optimist, acesta este cuvântul. Adâncimea va fi de 150-170 de km. Şansele sunt foarte mari să fie după 2040 – 2041. Sunt calcule de peste trei secole şi care văd că se satisfac. Văd că până acum nu am greşit deloc”, a spus Mărmureanu.
Referitor la cutremurul din 1802, Mărmureanu a menționat că seismul s-a resimțit până la Moscova și Cairo, iar la Moscova a fost suficient de puternic pentru a deplasa orizontal bănci din piatră.
