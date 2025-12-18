La final de an, zona Vrancea, cea mai activă din punct de vedere seismic din România, a fost din nou zguduită. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat că seismul s-a produs la ora 10:44, având magnitudinea 3,2 și o adâncime de 85 de kilometri.

Potrivit INFP, cutremurul a avut loc în apropierea orașelor Focșani (47 km), Sfântu Gheorghe (63 km), Buzău (74 km), Brașov (78 km), Bacău (89 km) și Bârlad (96 km).

Viitorul mare cutremur din România va fi unul de adâncime, asemănător celui din 1802, ceea ce reprezintă „norocul” țării, a declarat recent Gheorghe Mărmureanu, director onorific al Institutului Național de Fizica Pământului.

Gheorghe Mărmureanu a estimat că următorul mare cutremur ar putea avea o magnitudine între 7,2 și 7,9 grade, putând atinge chiar 8 grade.

„(Cutremurul – n. r.) va fi adânc şi acesta va fi norocul României. Cu cât e mai adânc, cu atât energia se disipă pe o suprafaţă mai mare. Va fi o suprafaţă foarte mare, de la Moscova la Cairo. Pe toată Europa, aş spune”, a afirmat Gheorghe Mărmureanu, care a participat la Forumul dedicat Zilei Mondiale a Pământului.

Gheorghe Mărmureanu a comparat cutremurul cu un con răsturnat, în vârful căruia se află seismul, iar baza acestuia corespunde Europei. El a precizat că viitorul mare cutremur din România va fi asemănător celui din 1802, cu magnitudinea de aproximativ 8, care atunci nu a provocat victime. Totuși, Mărmureanu avertizează că efectele viitorului seism ar putea fi mai grave, având în vedere modificările din România și calitatea slabă a unor clădiri construite recent.

„Eu sunt optimist, acesta este cuvântul. Adâncimea va fi de 150-170 de km. Şansele sunt foarte mari să fie după 2040 – 2041. Sunt calcule de peste trei secole şi care văd că se satisfac. Văd că până acum nu am greşit deloc”, a spus Mărmureanu.

Referitor la cutremurul din 1802, Mărmureanu a menționat că seismul s-a resimțit până la Moscova și Cairo, iar la Moscova a fost suficient de puternic pentru a deplasa orizontal bănci din piatră.