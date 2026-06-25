UPDATE: UPDATE 08:18 Tragedia se adâncește în Venezuela după cutremure. Autoritățile anunță 32 de morți și peste 700 de răniți

Autoritățile din Venezuela au anunțat un nou bilanț al victimelor după cele două cutremure puternice care au zguduit țara. Președintele interimar Delcy Rodriguez a declarat că cel puțin 32 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 700 au fost rănite.

„În acest moment, avem rapoarte privind 32 de decese, fără a lua încă în calcul cifrele pe care le-ar putea furniza statul La Guaira, şi peste 700 de răniţi care au fost aduşi la urgenţe, atât la spitalele publice, cât şi la centrele medicale private”, a declarat Delcy Rodriguez, într-o intervenție la postul public Venezolana de Television.

Ministrul de Interne, Diosdado Cabello, a anunțat că mai multe clădiri s-au prăbușit în Caracas și că autoritățile au decis oprirea alimentării cu gaze în zonele afectate pentru a preveni exploziile și alte accidente.

„Unele structuri au fost avariate şi vrem să evităm orice accident legat de gaze”, a transmis oficialul.

În capitală continuă să fie semnalate pene de curent, în timp ce echipele de intervenție caută supraviețuitori printre dărâmături. Potrivit USGS, cele două seisme, produse la un interval de doar 39 de secunde, reprezintă un „eveniment dublu”, iar specialiștii avertizează că amploarea dezastrului ar putea crește pe măsură ce sosesc informații din teren.

Autoritățile din Caracas au anunțat primul bilanț oficial al victimelor. Primarul districtului Baruta a transmis că trei persoane și-au pierdut viața după prăbușirea a două clădiri în urma celor două cutremure puternice.

În paralel, evaluările preliminare arată că infrastructura petrolieră a Venezuelei nu pare să fi fost afectată de seisme. Cele mai importante zone de exploatare și rafinare nu se află printre regiunile în care au fost raportate distrugeri majore, iar autoritățile din Maracaibo, oraș situat în apropierea celui mai mare hub petrolier al țării, au anunțat că nu au fost înregistrate victime.

Companiile din sectorul energetic desfășoară verificări pentru a evalua starea sondelor, rafinăriilor și instalațiilor. Potrivit unor surse din industrie, o întrerupere prelungită a alimentării cu energie electrică ar putea afecta temporar producția de petrol, însă până în acest moment nu au fost raportate pagube majore la infrastructura petrolieră. Shell a anunțat că toți angajații săi din Venezuela sunt în siguranță și că nu au fost semnalate incidente în rândul personalului.

Două seisme majore, cu magnitudini cuprinse între 7,1 și 7,5, au lovit Venezuela la doar câteva secunde distanță, provocând prăbușiri de clădiri, panică în capitala Caracas și emiterea unei avertizări de tsunami pentru mai multe teritorii din Marea Caraibilor. Autoritățile se tem de un număr foarte mare de victime, în timp ce echipele de salvare lucrează contracronometru.

Primul cutremur, cu magnitudinea 7,1, a avut epicentrul în apropierea comunității Morón, la circa 168 km de Caracas, la o adâncime de 13 km. La doar câteva zeci de secunde, un al doilea seism – și mai puternic, estimat la 7,5 – a lovit aceeași zonă, într-un „eveniment dublu” pe care USGS îl descrie drept potențial catastrofal.

Mișcările tectonice au fost resimțite în întreaga țară și până în Columbia. Numeroase clădiri din Caracas s-au prăbușit sau au suferit avarii severe, iar străzile au fost acoperite de nori de praf și moloz. Martorii au relatat scene de panică, oameni fugind în stradă și încercând să-și salveze vecinii blocați sub dărâmătur.

Centrul american de avertizare pentru tsunami a emis o alertă pentru coastele Venezuelei, precum și pentru Aruba, Curaçao, Bonaire, Puerto Rico și Insulele Virgine. Specialiștii avertizează că undele seismice pot genera valuri periculoase în sudul Mării Caraibilor.

Unele alerte au fost ulterior ridicate, însă autoritățile din regiune rămân în stare de vigilență maximă. În Republica Dominicană și alte state din zonă au fost emise avertismente similare, iar în Brazilia mai multe clădiri au fost evacuate preventiv.

Echipele de intervenție lucrează continuu în Caracas, unde mai multe clădiri s-au prăbușit complet. Numeroși locuitori au rămas fără electricitate și internet imediat după seisme. USGS estimează o probabilitate de 44% ca numărul morților să depășească 10.000, având în vedere densitatea populației și amploarea distrugerilor.

Autoritățile venezuelene au cerut populației să evite clădirile afectate și să rămână în spații deschise, avertizând asupra riscului ridicat de replici. Bilanțul oficial nu a fost încă publicat, însă imaginile din teren arată o situație critică în numeroase cartiere ale capitalei.

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 7,2, s-a produs joi și în largul coastei de nord-est a Japoniei. Autoritățile au anunțat că nu există risc de tsunami, iar până în prezent nu au fost raportate victime sau pagube importante.

Seismul s-a produs în largul coastei estice a prefecturii Iwate, la o adâncime de aproximativ 50 de kilometri, potrivit Agenției Meteorologice a Japoniei (JMA). Magnitudinea inițială de 6,9 a fost revizuită ulterior la 7,2.

Cutremurul a avut loc în timpul orei de vârf de joi dimineață și a fost resimțit inclusiv în capitala Tokyo.

Agenția Meteorologică a Japoniei a transmis că seismul nu prezintă risc de tsunami. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Minoru Kihara, a declarat că nu există informații privind persoane rănite sau distrugeri importante.

Prim-ministrul Sanae Takaichi a anunțat că echipele de intervenție monitorizează situația și a făcut apel la populație să rămână vigilentă din cauza posibilității producerii unor replici.

Din motive de siguranță, compania East Japan Railway a suspendat temporar circulația unor trenuri de mare viteză și a altor linii feroviare pentru efectuarea verificărilor.

Autoritățile au precizat, de asemenea, că centralele nucleare, inclusiv centrala Fukushima Daiichi, nu au raportat nicio problemă în urma cutremurului.

Japonia este una dintre cele mai expuse țări la cutremure, fiind situată pe Cercul de Foc al Pacificului, o zonă cu activitate seismică intensă.