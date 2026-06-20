Cutremur puternic în Grecia, lângă o destinație preferată de turiști. Seismul de 5,8 a fost resimțit pe o insulă celebră

Un cutremur cu magnitudinea 5,8 s-a produs sâmbătă în Grecia, în apropierea insulei Creta, una dintre cele mai importante destinații turistice ale țării. Seismul a fost resimțit în mai multe zone ale insulei, însă autoritățile nu au raportat victime sau pagube materiale. Potrivit datelor seismologice, epicentrul a fost localizat în largul mării, la sud-vest de orașul Rethymno. Informațiile au fost confirmate de instituțiile de monitorizare seismică din Grecia și din Europa.

Grecia a înregistrat sâmbătă după-amiază un seism puternic în zona insulei Creta, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din bazinul mediteranean. Potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteraneean, cutremurul principal a avut magnitudinea 5,8 și s-a produs la o adâncime de 13 kilometri.

Epicentrul a fost localizat la aproximativ 69 de kilometri sud-vest de orașul Rethymno, situat pe insula Creta. Deși seismul a fost resimțit în mai multe localități, autoritățile nu au anunțat până în prezent victime sau pagube materiale.

Datele publicate de instituțiile de monitorizare seismică arată că activitatea tectonică s-a manifestat într-o zonă aflată în apropierea insulei Gavdos, cel mai sudic teritoriu al Greciei.

Potrivit informațiilor transmise de presa elenă, evenimentul seismic a provocat îngrijorare în rândul locuitorilor și al turiștilor aflați în regiune, însă situația nu a impus măsuri de urgență suplimentare.

Datele prezentate de publicația elenă Ekathimerini indică faptul că insula Creta a fost afectată de două cutremure succesive produse într-un interval foarte scurt de timp.

Primul seism, cu magnitudinea de 4,6, a fost înregistrat la ora 12:31. Epicentrul acestuia a fost localizat la aproximativ 5 kilometri nord-est de insula Gavdos, la o adâncime estimată de 13,4 kilometri.

La doar șase minute după primul eveniment seismic, a urmat un al doilea cutremur, semnificativ mai puternic. Acesta a avut epicentrul la aproximativ 6 kilometri est de Gavdos și s-a produs la o adâncime de 10 kilometri.

Ambele seisme au fost resimțite în diferite regiuni ale insulei Creta, cea mai mare insulă a Greciei, fără ca autoritățile să primească sesizări privind persoane rănite sau distrugeri ale infrastructurii.

Informațiile referitoare la cele două cutremure au fost confirmate și de Institutul de Geodinamică al Observatorului Național din Atena, instituția responsabilă cu monitorizarea activității seismice din Grecia.

Potrivit datelor oficiale, primul seism s-a produs la aproximativ 348 de kilometri sud de Atena, iar cel de-al doilea la circa 349 de kilometri sud de capitala elenă.

Specialiștii continuă să monitorizeze evoluția activității tectonice din regiune, în condițiile în care zona sudică a Mării Egee și insula Creta se află într-una dintre cele mai active regiuni seismice din Europa.

Până în prezent, autoritățile elene nu au emis avertizări suplimentare și au precizat că nu există informații privind victime sau pagube materiale în urma seismelor produse sâmbătă.