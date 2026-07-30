Incendiu puternic în Creta: aproximativ 8.000 de persoane evacuate dintr-o stațiune turistică

Aproximativ 8.000 de persoane au fost evacuate din stațiunea balneară Agia Galini, de pe insula greacă Creta, după izbucnirea unui incendiu de vegetație care s-a extins rapid din cauza vânturilor puternice.

Informația a fost transmisă joi de vice-prefectul regiunii Rethymnon, Maria Lion. „Am evacuat circa 8.000 de persoane” miercuri seară din zona Agia Galini, a declarat Maria Lion pentru postul public de televiziune ERT. Măsura a fost luată după ce flăcările s-au apropiat la mai puțin de un kilometru de stațiunea frecventată de turiști.

Incendiul izbucnit miercuri a provocat moartea a doi pompieri. „A fost o zi neagră”, a afirmat vice-prefectul regiunii Rethymnon. Un al treilea pompier și-a pierdut viața în timpul intervenției pentru stingerea unui alt incendiu, produs în apropiere de Gytheio, în peninsula Peloponez.

Flăcările au afectat locuințe, clădiri agricole și exploatații unde erau crescute animale, însă dimensiunea exactă a pagubelor nu a putut fi stabilită, autoritățile precizând că evaluarea va fi realizată după ce incendiul va fi adus sub control.

Zona din sudul orașului Rethymnon a fost afectată de rafale de vânt care au atins viteze de până la 125 de kilometri pe oră, potrivit serviciilor meteorologice. Portul Agia Galini, cunoscut pentru peisajele sale și pentru numărul mare de vizitatori, a fost una dintre zonele vizate de intervențiile de urgență.

Two firefighters die in the big wildfire of Rethymno, #Crete 👨‍🚒👨‍🚒🔥 #Greecehttps://t.co/3Or1iIKVw6 — Keep Talking Greece (@keeptalkingGR) July 29, 2026



Potrivit meteo.gr, platforma Observatorului național din Atena, vânturile urmau să rămână „foarte violente” în sudul Cretei pe durata întregii zile. Intensitatea acestora a complicat operațiunile de stingere și a limitat folosirea mijloacelor aeriene.

Un reprezentant al pazei de coastă a declarat pentru AFP că patru ambarcațiuni, inclusiv una aparținând Agenției europene pentru supravegherea frontierelor Frontex, au fost trimise în largul localității Agia Galini pentru a sprijini eventualele operațiuni de evacuare.

„Condițiile sunt extrem de dificile. Vânturile au ajuns la intensități de 9 și 10 pe scara Beaufort”, a precizat acesta, explicând că valorile corespund unor viteze cuprinse între 75 de kilometri pe oră și peste 100 de kilometri pe oră.

Pentru combaterea incendiului din Creta au fost mobilizați peste 200 de pompieri și 53 de autospeciale. Intervenția echipajelor a fost afectată de condițiile meteorologice nefavorabile, care au împiedicat utilizarea majorității aeronavelor de stingere.

Autoritățile elene au menționat că riscul de propagare a incendiilor rămâne ridicat în mai multe regiuni. Potrivit Protecției Civile din Grecia, Creta, zona Atenei, estul Peloponezului și cea mai mare parte a insulelor din Marea Egee au fost plasate joi sub cod portocaliu din cauza riscului „foarte ridicat” de incendii.

Evacuările din Agia Galini au fost dispuse ca măsură de protecție pentru populație și turiști, după ce direcția flăcărilor s-a schimbat ulterior, îndepărtându-se de zona stațiunii.