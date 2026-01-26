Un petrolier cu aproximativ 1 milion de barili de petrol greu a plecat duminică din portul Jose, din Venezuela, și se îndreaptă spre un port petrolier din Louisiana, SUA. Este primul transport trimis direct în Statele Unite în baza unui acord de 50 de milioane de barili încheiat luna aceasta între Venezuela și SUA.

Companiile de trading Vitol și Trafigura au primit în ianuarie primele autorizații din partea SUA care le permit să încarce și să exporte petrol venezuelean. Până acum, petrolul era trimis mai întâi în depozite din Caraibe și apoi vândut rafinăriilor din alte părți ale lumii.

Nava Gloria Maris, care navighează sub pavilion liberian, este prima navă care merge direct din Venezuela către un port american de la începutul acestui acord.

În aceeași zi, o a doua navă, Volans, sub pavilion Barbados, a plecat din portul Jose cu aproximativ 450.000 de barili de petrol, având ca destinație un terminal din Curaçao.

Datele de transport arată că, până acum, traderii au exportat deja între 10 și 11 milioane de barili de petrol venezuelean în cadrul acordului. Următorul pas va fi exportul de păcură.

Pentru a putea crește producția, Venezuela trebuie mai întâi să reducă stocurile interne de petrol, care au ajuns la peste 40 de milioane de barili luna trecută, după ani în care navele au fost blocate din cauza sancțiunilor.

Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a cerut duminică Statelor Unite să nu se amestece în treburile politice ale Venezuelei, spunând că nu vrea ca Washingtonul să le dea ordine politicienilor de la Caracas. Ea a spus că problemele politice interne trebuie rezolvate de venezueleni, nu de puteri străine, și a menționat că țara a suferit mult din cauza fascismului și extremismului.

„Gata cu ordinele Washingtonului către politicienii venezueleni! Politica venezueleană trebuie să rezolve divergenţele şi conflictele noastre interne. Gata cu puterile străine! Această republică a plătit un preţ foarte mare pentru a face faţă consecinţelor fascismului şi extremismului din ţara noastră”, a spus Rodriguez într-un mesaj adresat lucrătorilor din industria petrolieră din Anzoategui.

Rodríguez a fost numită președintă interimară pe 5 ianuarie, după ce președintele Nicolás Maduro a fost capturat de forțele americane într-o operațiune militară spectaculoasă la Caracas. Donald Trump a spus atunci că vrea ca Statele Unite să aibă mai mult control asupra deciziilor din Venezuela, dar Rodríguez a respins interferența externă.

De la preluarea funcției, sub presiunea americană, ea a semnat acorduri petroliere cu Statele Unite, a promovat o reformă legislativă pentru sectorul petrolier, a eliberat prizonieri politici și a cerut dialog cu opoziția politică. Casa Albă a anunțat că dorește să o invite în Statele Unite după o convorbire telefonică între Trump și Rodríguez și după mai multe declarații pozitive din partea președintelui american.