Șeful Statului Major al Apărării, Gheorghiță Vlad, a declarat că Statele Unite au convenit să îmbunătățească calitatea și letalitatea forțelor dislocate în România. Potrivit generalului, în țara noastră urmează să fie dislocat un detașament de soldați americani înzestrat cu tancuri Abrams, în cadrul prezenței normale a SUA, desfășurată în regim rotațional.

El a subliniat, într-un interviu acordat TVR Info, că acest demers nu reprezintă o creștere a efectivelor, ci o consolidare a capacității trupelor deja prezente și a clarificat că decizia face parte dintr-o strategie mai amplă de ajustare a prezenței militare în regiune.

Generalul Vlad a explicat că anunțul vine după discuțiile purtate cu comandantul suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), în timpul vizitei acestuia în România.

În urma acestor convorbiri, șeful Armatei Române a precizat că NATO își va menține angajamentul privind contribuția cu forțe la apărarea țării, în conformitate cu planurile regionale, iar România va rămâne un punct cheie în arhitectura de securitate a flancului estic.

El a afirmat că Statele Unite și-au reconfirmat intenția de a păstra același nivel de contribuție, iar prin îmbunătățirea calității și letalității forțelor dislocate se dorește consolidarea capacității de apărare în zonă, în contextul tensiunilor geopolitice din vecinătate.

„Chiar am discutat cu Comandantul Suprem Aliat pe timpul vizitei sale în România, cu generalul Grynkewich, alianța își va menține angajamentul privind contribuția cu forțe la apărarea țării în conformitate cu planurile regionale. (…) Sunt convins că sunteți interesați în special de poziția Statelor Unite. Statele Unite au convenit să își mențină același nivel de contribuție cu forțe, ba mai mult să îmbunătățim calitatea si letalitatea forțelor dislocate în Romania și cel mai bun exemplu este și cel pe care l-a dat și SACEUR în vizita din România: în perioada următoare urmează să fie dislocat în România un detașament de soldați americani dotați cu tancurile Abrahms”, a declarat gen. Gheorghiță Vlad.

Dislocarea tancurilor Abrams reprezintă un element aparte al anunțului, având în vedere că aceste blindate sunt principalele din dotarea Armatei americane și sunt considerate unele dintre cele mai performante din lume.

România se află în proces de achiziționare a 54 de tancuri Abrams, ceea ce ar putea întări semnificativ capacitățile de apărare terestră ale Armatei Române și ar contribui la interoperabilitatea cu forțele NATO.

Remintim că SUA au anunțat în octombrie că își vor reduce prezența de trupe în România, prin retragerea unui batalion din brigada rotațională alocată flancului sud-estic al NATO, menținând totuși aproximativ 1.000 de militari în țară. După această decizie, România găzduiește în continuare aproximativ 3.500 de militari americani și europeni.