Rusia și Ucraina au făcut, în ultimele zile, pași importanți în direcția organizării unei întâlniri directe între liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în vederea negocierii unui posibil acord de pace care să pună capăt războiului din Ucraina.

Informația a fost transmisă de oficiali americani citați de Axios și preluată de The Moscow Times, în contextul întâlnirilor recente desfășurate la Abu Dhabi între reprezentanții Moscovei și ai Kievului, cu medierea Statelor Unite.

Potrivit unei persoane din cadrul delegației americane implicate în negocieri, apropierea unei întâlniri directe între cei doi lideri ar fi una semnificativă, semn că dialogul dintre părți a intrat într-o fază mai avansată.

„Suntem foarte aproape de o întâlnire între Putin și Zelenski”, a precizat sursa respectivă.

Oficialul a explicat că, la discuțiile de la Abu Dhabi, nici delegația rusă, nici cea ucraineană nu au evitat subiectele sensibile aflate pe agenda negocierilor.

Astfel, discuțiile s-au concentrat pe teme esențiale precum controlul teritoriilor din regiunea Donbas, administrarea centralei nucleare de la Zaporojie, dar și pe stabilirea unor pași concreți pentru dezescaladarea conflictului, care să ofere garanții că războiul nu va fi reluat după eventuala încheiere a unui acord de pace.

Oficialul american a precizat că, în cazul în care următoarea rundă de negocieri trilaterale, programată pentru 1 februarie la Abu Dhabi, va înregistra progrese suplimentare, ar putea fi organizate întâlniri directe între reprezentanții celor două state, fie la Moscova, fie la Kiev.

Partea americană consideră că astfel de întâlniri bilaterale ar trebui să aibă loc înainte de un eventual summit la nivel de lideri, apreciind că procesul se apropie de un punct decisiv, dacă actualul ritm al negocierilor va fi menținut.

„Nu credem că mai e mult până atunci. Dacă vom continua pe calea actuală, vom ajunge acolo”, a adăugat oficialul american, sub protecția anonimatului.

Discuția de sâmbătă, 24 ianuarie, desfășurată în capitala Emiratelor Arabe Unite, a durat peste trei ore și a fost descrisă de Kiev drept pozitivă și constructivă. De asemenea, o sursă citată de agenția TASS a indicat că au fost obținute anumite rezultate, fără a oferi însă detalii suplimentare.

Oficialul american care a participat la negocieri a susținut că atmosfera din timpul discuțiilor a fost una neobișnuit de deschisă, remarcând disponibilitatea membrilor ambelor delegații de a colabora și de a se asculta reciproc.

Acesta a relatat că, în pofida violențelor și pierderilor umane din timpul conflictului, în sală s-a manifestat un nivel ridicat de respect între părți, fiecare încercând să găsească soluții reale.

„Am văzut o adevărată disponibilitate din partea fiecărui membru al fiecărei delegaţii faţă de omologii săi. A fost un moment în care toţi păreau aproape prieteni şi, într-un fel, aceşti oameni se cunosc. Au fost multe masacre, mulţi morţi, dar am văzut mult respect în încăpere între părţi, întrucât acestea căutau cu adevărat să găsească soluţii”, a precizat sursa citată.

Totodată, a apreciat că Rusia și Ucraina păreau așezate de aceeași parte a mesei, în încercarea de a înțelege pozițiile reciproce și de a ajunge la o o „soluţie de compromis care să permită fiecăreia să câştige mult mai mult decât cedează”.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a caracterizat drept constructive negocierile trilaterale desfășurate în ultimele două zile la Abu Dhabi, subliniind că discuțiile s-au concentrat în principal pe termenii încheierii războiului.

Acesta a transmis că toate părțile au convenit să informeze capitalele lor cu privire la fiecare aspect al negocierilor și să coordoneze pașii următori cu liderii politici. O nouă rundă de discuții între reprezentanții Moscovei și Kievului, mediată de SUA, este programată să aibă loc tot la Abu Dhabi, pe 1 februarie.