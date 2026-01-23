Discuțiile au început și vor continua două zile. Emiratele Arabe Unite speră că întâlnirea va ajuta la pași concreți pentru încheierea crizei și reducerea suferinței umanitare.

Rusia nu a trimis echipa obișnuită de diplomați, ci o delegație militară condusă de amiralul Igor Kostiukov, șeful Serviciului de Informații al Armatei GRU.

Ucraina a trimis negociatorii săi principali, un mix de civili, diplomați și oficiali din securitate, conduși de Rustem Umerov și însoțiți de Kirilo Budanov, David Arahamia și generalul-maior Vadim Skibițki. Ucraina a adus și diplomați de rang înalt, printre care Serhii Kîslîţia. O parte din delegație a venit direct de la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Delegația americană îi include pe Jared Kushner, Steve Witkoff și consilierul Casei Albe Josh Gruenbaum.

Kremlinul va organiza în cursul zilei o întâlnire între oficiali ucraineni, americani și ruși în Emiratele Arabe Unite. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că ora exactă a întâlnirii de la Abu Dhabi va fi stabilită când vor ajunge delegațiile, iar negocierile vor avea loc vineri și, dacă va fi nevoie, și sâmbătă. Va avea loc o întâlnire între trimisul președintelui Rusiei, Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, și trimisul special al SUA, Steve Witkoff, pe 23 sau 24 ianuarie, pentru discuții economice între Rusia și SUA.

Kremlinul estimează că are aproape 5 miliarde de dolari din activele rusești înghețate în prezent în SUA. Peskov a precizat că nu va da suma exactă, doar că este puțin sub 5 miliarde. El a menționat că Rusia a propus ca aceste active să fie folosite pentru reconstrucția zonelor afectate de război, inclusiv în Donbas, și a spus că aceste teritorii au suferit daune mari în timpul conflictului militar.

„Nu voi menţiona suma exactă. Voi spune doar că este puţin mai puţin de 5 miliarde de dolari. În acest context, pot spune un singur lucru: teritoriile din Donbas au suferit într-adevăr daune semnificative în timpul conflictului armat”, a subliniat oficialul rus.

Conform spuselor lui Peskov, Rusia consideră că Ucraina și trupele sale trebuie să părăsească regiunea Donbas. Kremlinul a cerut ca armata ucraineană să se retragă din estul Ucrainei, spunând că aceasta este o condiție importantă pentru a găsi o soluție la conflict. Peskov a subliniat că, fără rezolvarea problemei teritoriale, nu se poate spera la un acord pe termen lung.

Potrivit lui, Kremlinul nu va dezvălui detalii despre așa-numita „formulă Anchorage”, folosită în negocierile dintre Putin și Trump din Alaska, în încercarea de a încheia războiul. Peskov a explicat că nu consideră oportun să ofere public informații despre conținutul acestei formule.

Peskov a zis că Rusia va fi reprezentată la negocierile de la Abu Dhabi doar de militari, toți fiind membri ai Ministerului Apărării, fără a da încă numele lor. El a menționat că va fi un grup de lucru pe probleme de securitate și că vor fi primele negocieri de acest fel.