Discuțiile sunt programate să aibă loc la Abu Dhabi și reprezintă prima reuniune cunoscută în format trilateral – Ucraina, Statele Unite și Rusia – de la lansarea invaziei ruse în februarie 2022. Informația a fost confirmată atât de partea ucraineană, cât și de Kremlin, într-un context diplomatic intens, marcat de contacte recente între Washington și Moscova.

Consilierul diplomatic al președintelui rus, Iuri Ușakov, a confirmat participarea delegației ruse la „prima întâlnire a grupului de lucru trilateral pe probleme de securitate”, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunțase anterior organizarea discuțiilor.

Confirmarea reuniunii de la Abu Dhabi vine la scurt timp după o întrevedere de peste trei ore și jumătate desfășurată joi seara la Kremlin, unde Vladimir Putin a discutat cu Steve Witkoff, emisarul special al lui Donald Trump, și cu Jared Kushner, ginerele președintelui american.

Potrivit lui Iuri Ușakov, aceste discuții au fost „excepțional de substanțiale, constructive și, aș spune, extrem de sincere și confidențiale”, semnalând un posibil efort diplomatic intensificat pentru deblocarea negocierilor privind conflictul din Ucraina.

În ciuda reluării contactelor diplomatice, poziția Moscovei rămâne fermă. Consilierul lui Putin a declarat că orice soluție durabilă este imposibilă fără rezolvarea chestiunii teritoriale. „Fără rezolvarea problemei teritoriale, nu ar trebui să ne bazăm pe obținerea unei soluții pe termen lung”, a avertizat Ușakov.

Acesta a subliniat că, în lipsa unor concesii din partea Kievului, Rusia va continua să își urmărească obiectivele „pe câmpul de luptă”, susținând că armata rusă „deține inițiativa strategică”.

Poziția a fost reiterată și de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov: „Forţele armate ucrainene trebuie să părăsească Donbas, trebuie să se retragă. Este o condiţie foarte importantă”.

Administrația Trump încearcă de mai mult timp să obțină un acord care să ducă cel puțin la un armistițiu, însă negocierile s-au blocat din cauza condițiilor suplimentare formulate de Rusia pe măsură ce dialogul cu Washingtonul a avansat.

Vladimir Putin insistă ca Ucraina să recunoască oficial cedarea celor cinci regiuni pe care Moscova le consideră anexate: Crimeea, Donețk, Herson, Lugansk și Zaporojie. În realitate, armata rusă controlează doar parțial regiunile Donețk, Herson și Zaporojie.

Cu câteva ore înainte de a pleca spre Moscova, Steve Witkoff a declarat că negocierile s-au „redus la o singură problemă”.

„Am discutat despre variante pentru această problemă, ceea ce înseamnă că este soluționabilă”, a spus emisarul american în cadrul unui eveniment organizat joi la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Ulterior, un oficial european a confirmat pentru CNN că această „problemă” vizează chestiunea teritorială, fără a oferi detalii suplimentare. În condițiile în care luptele din Donbas continuă, iar pierderile armatei ruse sunt estimate la aproximativ 30.000 de soldați pe lună, Kremlinul pare să mizeze pe o soluție diplomatică pentru obținerea retragerii forțelor ucrainene din zona considerată „fortăreața” Ucrainei.

O astfel de retragere ar lăsa armata ucraineană expusă într-un teritoriu deschis și vast și ar putea face Ucraina vulnerabilă în fața unei noi agresiuni militare ruse, după o eventuală perioadă de refacere a forțelor Moscovei.