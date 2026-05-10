Propunerea formulată de Vladimir Putin a venit după ce președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat recent că există „potențial” pentru un dialog între Uniunea Europeană și Rusia privind viitoarea arhitectură de securitate europeană. Liderul de la Kremlin a afirmat că, într-un astfel de scenariu, Gerhard Schroeder ar fi persoana pe care ar prefera-o în rol de mediator.

Reacția Berlinului a fost însă una fermă. Un oficial german, citat de Reuters sub protecția anonimatului, a declarat că Rusia nu și-a modificat niciuna dintre condițiile impuse până acum și că nu există indicii concrete privind dorința Kremlinului de a ajunge la un compromis.

Potrivit aceleiași surse, un prim test privind seriozitatea Moscovei ar fi prelungirea armistițiului temporar de trei zile anunțat anterior. Oficialul german a acuzat Rusia că lansează „oferte false” pentru a provoca tensiuni între statele occidentale și pentru a slăbi sprijinul acordat Ucrainei.

Într-o declarație transmisă vineri, un purtător de cuvânt al guvernului german a precizat că Berlinul nu observă „niciun semn” că Rusia ar fi interesată de negocieri autentice. Acesta a subliniat că orice eventuale discuții între Uniunea Europeană și Moscova trebuie coordonate îndeaproape atât cu statele membre, cât și cu autoritățile de la Kiev.

Numele fostului cancelar german Gerhard Schroeder continuă să genereze controverse puternice în spațiul politic german, din cauza relației sale apropiate cu Vladimir Putin și a colaborării cu companii energetice rusești după încheierea mandatului său politic.

După ce a părăsit funcția de cancelar în 2005, Schroeder a devenit aproape imediat președintele unui consorțiu germano-rus implicat în proiecte de gazoducte. Decizia sa a fost criticată dur în Germania, mai ales după izbucnirea războiului din Ucraina și după apropierea evidentă de Kremlin.

Tensiunile politice s-au amplificat și anul trecut, când Bundestagul a deschis o investigație privind presupuse contacte neoficiale între politicieni germani și persoane apropiate de Vladimir Putin. Ancheta l-a vizat pe deputatul SPD Ralf Stegner, membru al comisiei parlamentare de control.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, Stegner a participat în aprilie 2025, la Baku, alături de alți politicieni din SPD și CDU, la o reuniune cu oficiali ruși. Printre participanți s-au aflat Viktor Zubkov, fost premier rus și șef al consiliului de supraveghere al Gazprom, dar și Valeri Fadeev, președintele consiliului pentru drepturile omului din Rusia, persoană aflată pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene.

Aceste contacte au alimentat noi critici în Germania privind relațiile menținute de anumite cercuri politice cu apropiați ai Kremlinului, într-un moment în care Uniunea Europeană continuă să susțină militar și financiar Ucraina.

În paralel cu disputele diplomatice dintre Moscova și statele occidentale, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că desfășoară un proces sistematic de exploatare economică a regiunilor ocupate din sudul și estul Ucrainei.

Potrivit liderului ucrainean, autoritățile ruse intenționează să accelereze extracția de resurse naturale și să transforme economic zonele ocupate după modelul aplicat anterior în Donbas. Declarațiile au fost făcute pe baza unor informații furnizate de serviciul ucrainean de informații militare HUR.

„În regiunile sudice ale Ucrainei ocupate în prezent, Rusia intenționează să desfășoare aceleași procese de jaf și dezindustrializare ca în Donbasul cucerit”, a declarat Zelenski, potrivit Kyiv Independent.

Președintele ucrainean a afirmat că autoritățile de la Kiev dețin documente care ar demonstra existența unor planuri pentru exploatarea accelerată a resurselor minerale din teritoriile ocupate temporar de Rusia.

„Există planuri pentru explorare geologică, exploatare rapidă și export de materii prime valoroase din cel puțin 18 zăcăminte – inclusiv titan, litiu, tantal, niobiu, zirconiu, molibden și grafit”, a declarat Zelenski, potrivit Kyiv Independent.

Conform unor investigații realizate de Reuters, Moscova ar fi alocat aproximativ 10 miliarde de euro din fonduri federale pentru dezvoltarea regiunilor Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson în perioada 2024–2026. Suma este considerabil mai mare decât fondurile destinate altor regiuni rusești incluse în programe similare.

Zelenski a susținut și că atacurile ucrainene asupra infrastructurii militare și energetice ruse provoacă efecte economice tot mai vizibile în interiorul Federației Ruse.

„Daunele directe și consecințele întreruperilor din procesele de producție și export din Rusia sunt în creștere, iar acest lucru are un impact deosebit de negativ asupra bugetelor regiunilor rusești. Faptul că o parte semnificativă a bugetelor regionale rusești se află practic în pragul falimentului nu poate fi ascuns”, spune Zelenski.

Autoritățile de la Kiev consideră infrastructura energetică rusă drept o țintă militară legitimă, argumentând că aceasta contribuie direct la finanțarea și alimentarea logistică a operațiunilor militare desfășurate de Kremlin în Ucraina.

