Președintele rus Vladimir Putin a reluat criticile la adresa extinderii NATO, susținând că aderarea Finlanda la Alianță ar fi fost motivată de așteptarea unei slăbiri semnificative a Federației Ruse.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unor intervenții publice recente și se înscriu într-un context geopolitic tensionat, marcat de războiul din Ucraina și de repoziționarea strategică a statelor nordice.

Potrivit lui Putin, decizia Finlandei de a intra în NATO nu ar fi fost determinată de conflicte bilaterale, ci de o percepție strategică privind viitorul Rusiei.

Liderul de la Kremlin a afirmat că unele state ar fi mizat pe o posibilă destabilizare internă a Rusiei și pe o reconfigurare a influenței în regiune.

În discursul său, acesta a susținut că relațiile ruso-finlandeze erau anterior stabile și că nu existau dispute teritoriale semnificative înainte de extinderea NATO în nordul Europei.

„De ce a aderat Finlanda la NATO? Am avut vreo dispută teritorială cu Finlanda? Nu! Totul era de mult timp rezolvat. Atunci de ce au aderat la NATO? În speranța că totul aici se va prăbuși, iar ei vor năvăli și vor pune mâna pe ce pot. Deja construiesc o graniță de-a lungul râului Sestra. Aș face anumite gesturi și aș spune câteva lucruri, dar, întrucât provin din capitala culturală, mă voi abține”, a spus Putin, potrivit NEXTA.

După invazia Rusiei în Ucraina, atât Finlanda, cât și Suedia au decis să renunțe la statutul de neutralitate și să solicite aderarea la Alianța Nord-Atlantică.

Această extindere a fost interpretată de Moscova ca o schimbare majoră a echilibrului de securitate în regiune, determinând o creștere a prezenței militare și a măsurilor defensive de ambele părți.

În acest context, Rusia a susținut că este nevoită să își adapteze structura militară în zonele de nord-vest, ca reacție la noile realități strategice.

„Acum apare tot mai clar că situația este mult mai complicată decât se așteptau unii”, a afirmat Putin.

În paralel cu criticile la adresa NATO, Vladimir Putin a transmis semnale privind posibilitatea reluării dialogului cu statele europene.

El a sugerat că o normalizare a relațiilor ar fi benefică atât pentru Rusia, cât și pentru Europa, însă a insistat asupra necesității unor „condiții realiste” pentru negocieri.

În același timp, liderul rus a indicat că ar prefera o eventuală mediere internațională în discuțiile cu Occidentul, menționându-l pe fostul cancelar german Gerhard Schröder.

„Cu cât Europa va realiza mai repede necesitatea unor relații acceptabile cu Rusia, cu atât va fi mai bine pentru noi și pentru țările europene”.

Referindu-se la conflictul din Ucraina, Putin a afirmat că o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea avea loc doar în contextul semnării unui acord de pace final.

Condiția enunțată de Kremlin presupune atingerea unui consens complet înaintea oricărei negocieri oficiale, ceea ce indică faptul că procesul diplomatic rămâne blocat în puncte esențiale.

În discursurile sale, Putin a subliniat și importanța cooperării cu China, pe care o consideră un factor de stabilitate în actualul sistem internațional.

Parteneriatul economic și energetic dintre cele două state continuă să se extindă, în special în domeniile energiei, tehnologiei și comerțului bilateral.