În spațiul politic românesc, dezbaterea despre Uniunea Europeană oscilează frecvent între două extreme: entuziasm necritic și respingere radicală. În acest context, intervenția publică a lui Nicușor Dan de Ziua Europei a fost interpretată ca o încercare de a muta discuția într-o zonă mai tehnică, bazată pe analiză și evaluare, nu pe sloganuri, notează jurnalistul Dan Andronic într-un nou editorial publicat pe evz.ro.

Discursul a fost remarcat pentru abordarea sa pragmatică, centrată pe politici publice, economie și decizii strategice la nivel european, într-un moment în care Uniunea Europeană se confruntă cu provocări structurale majore.

”Suntem obișnuiți de ani de zile cu două tabere care bat apa în piuă. Unii care se închină necondiționat la tot ce vine de la Bruxelles, ca la o nouă „Înaltă Poartă”, și alții care ar vrea să dărâme tot, de dragul unui suveranism de carton. Ilie Bolojan face parte din prima categorie. Nicușor Dan a dat o lecție de maturitate și sinceritate. Fără explozie de metafore sau atacuri pe sub masă”, notează cunoscutul jurnalist.

Un element central al mesajului a fost evaluarea critică a deciziilor luate la nivelul Uniunii Europene în ultimele decenii. Au fost menționate direcții considerate problematice din punct de vedere strategic, precum:

reducerea dependenței de energia nucleară;

creșterea dependenței energetice de gazul importat din Rusia;

subfinanțarea industriei de apărare;

politici climatice ambițioase, dar dificil de implementat în sectoarele industriale grele.

Această perspectivă nu respinge proiectul european, ci îl tratează ca pe un sistem politic complex, în care deciziile trebuie analizate prin prisma efectelor economice și geopolitice.

”Nicușor Dan punctează chirurgical acolo unde doare: Europa a greșit. Și a greșit grav. Când spui, ca lider pro-occidental, că renunțarea la energia nucleară în favoarea gazului rusesc a fost o eroare strategică, sau că politicile de mediu au fost „prea ambițioase” și au sugrumat industria, înseamnă că ai încetat să mai fii un simplu activist și ai devenit un om de stat. Este exact ceea ce am susținut mereu: nu poți iubi Uniunea Europeană dacă o tratezi ca pe o dogmă infailibilă. O iubești încercând să o repari. Nicușor Dan a pus degetul pe rană: ideologia a luat locul pragmatismului în anumite birouri de la Bruxelles, iar asta ne-a costat pe toți. Faptul că el recunoaște acest lucru îi dă o credibilitate pe care neo-marxiștii din politica noastră nu o vor avea niciodată”, continuă Dan Andronic.

Un alt punct important al discursului a fost legat de impactul economic al apartenenței României la Uniunea Europeană. Datele prezentate indică un bilanț financiar pozitiv semnificativ, cu beneficii nete de ordinul zecilor de miliarde de euro.

Dincolo de fluxurile financiare, integrarea europeană a contribuit la:

creșterea salariului mediu;

modernizarea infrastructurii;

accesul la piața unică europeană;

creșterea investițiilor străine.

Totuși, sunt menționate și limitele acestui progres: inegalități sociale persistente, corupție administrativă și decalaje regionale semnificative.

Analiza discursului evidențiază o tranziție de la retorica politică tradițională la o abordare mai tehnică, bazată pe date și evaluări comparative. În această logică, Uniunea Europeană nu este tratată ca un simbol politic, ci ca un mecanism instituțional care trebuie optimizat constant.

Jurnalistul Dan Andronic a interpretat această poziționare ca un semn de maturizare politică, în contrast cu discursurile excesiv ideologizate din spațiul public.

De asemenea, figuri politice precum Ilie Bolojan sunt adesea asociate cu o abordare mai instituțională și disciplinată a guvernării, ceea ce amplifică dezbaterea despre stilurile diferite de leadership în România.

Un element important al mesajului analizat este respingerea ideii că statele membre ar fi simple executante ale deciziilor venite de la Bruxelles. În schimb, accentul cade pe capacitatea de negociere a fiecărui stat în cadrul Uniunii Europene.

Această perspectivă redefinește rolul României ca actor activ, nu pasiv, în procesul decizional european. Eficiența în acest cadru depinde de competență administrativă, coerență politică și capacitatea de a formula interese naționale clare.

Din punct de vedere macroeconomic, integrarea europeană rămâne principalul motor de dezvoltare al României în ultimele două decenii. Creșterea economică, investițiile și convergența graduală cu media UE sunt rezultate direct asociate cu acest proces.

În același timp, provocările rămân semnificative:

reforme instituționale incomplete;

eficiență administrativă redusă în anumite sectoare;

dezechilibre între regiuni;

nevoia de consolidare a infrastructurii critice.

Discursul analizat propune o schimbare de paradigmă în modul în care este percepută Uniunea Europeană în spațiul public românesc. În locul unei abordări bazate pe loialitate simbolică sau respingere ideologică, este promovată o viziune pragmatică, orientată spre rezultate.

În această interpretare, UE nu este un sistem perfect, ci un proiect politic în evoluție, care necesită ajustări continue. România, la rândul ei, nu este un beneficiar pasiv, ci un participant activ, capabil să influențeze deciziile europene prin competență și coerență strategică.

”În final, discursul ne oferă o perspectivă asupra stabilității, în ciuda zbaterilor noilor adepți ai sectei lui Moise de la Palatul Victoria. Negocierile pentru un guvern pro-occidental, țintele clare precum OECD și, mai ales, proiecția bugetului pe 2027 încă de pe acum, arată o dorință de predictibilitate care a lipsit cu desăvârșire în ultimii ani. Dacă Nicușor Dan va reuși să impună acest ton al „cărților pe masă” și în viitoarea guvernare, am putea asista la o resetare a modului în care România face politică externă și internă. De Ziua Independenței și a Europei, Nicușor Dan ne-a reamintit că independența nu înseamnă izolare, ci capacitatea de a fi un partener matur. Care are curajul să spună „nu” atunci când se fac greșeli și „da” atunci când interesul național o cere. Un discurs fără lozinci. În sfârșit”, mai spune acesta.

