Ilie Bolojan a ținut cu dinții de scaunul de premier și a făcut mari eforturi ca să-li păstreze puterea. Un subiect ce a fost dezbătut, vineri, la podcastul realizat de Dan Andronic și de Radu Coșarcă, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România.

Fostul lider al Executivului a făcut favoruri mari, în stânga și în dreapta, pentru a-i convinge pe unii parlamentari să nu voteze moțiunea depusă împotriva sa.

„O moțiune de cenzură poate să treacă sau poate să nu. Dovadă că Bolojan a dat posturi de consul nevestelor parlamentarilor pe care reușea să-i convingă să nu voteze. A dat bani, a dat favoruri, a dat orice ca să rămână la putere. Nu i-a ieșit. Mă întreb ce-o fi dat PSD-ul celor care voiau să-l juguleze pe Bolojan în propriul său partid. 85% dintre români spun că România merge într-o direcție greșită. E suficient pentru un om politic. Nu totul este pe bani. Uneori, în materie de politică, ești pe supraviețuire”, a afirmat Dan Andronic.

Care a amintit și despre afirmațiile mai vechi, făcute de Kelemn Hunor, liderul UDMR, în privința lui Ilie Bolojan. În timpul campaniei Kelemen Hunor a zis. Cu Bolojan ăsta o să aveți mari probleme. Zice, noi îl știm. Este încăpățânat. Că nu cedează. Este încăpățânat, n-ascultă. Nu face decât ce vrea el.”

Tocmai această încăpățânare și lipsa de maleabilitate l-a făcut pe Bolojan să eșueze, afirmă Dan Andronic.

„Pentru un politician care vrea să conducă o coaliție de patru partide este moartea în vacanță. Adică patru partide care sunt diferite. Ai UDMR-ul pe o parte, ai social-democrații, ai progresiștii și ai mai avea și pe unii, niște liberali. Deci tu ar trebui să reușești să faci ceva funcțional într-un creuzet de tipul ăsta. Uite că nu i-a ieșit.”

Altlfel, în momentul de față există trei candidați pentru ocuparea funcției de premier al României. „Astăzi, am publicat în Evenimentul Zilei un articol cu principalii contracandidați. Este vorba despre Cătălin Predoiu, viceguvernatorul BNR, Leonard Badea, și Cosmin Marinescu, fostul consilier prezidențial. Cei trei sunt discutați. Într-un fel sau altul, protocolul coaliției rămâne în funcție, deși mi-e foarte greu să cred că e susceptibil de a asigura o continuitate”, a anunțat Dan Andronic.