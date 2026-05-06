PSD încearcă să își definească rapid poziția politică după căderea Executivului, în contextul în care președintele Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Discuțiile din interiorul formațiunii au avut loc la mai puțin de 24 de ore după adoptarea moțiunii de cenzură.

Moțiunea a trecut de Parlament și a provocat demiterea Cabinetului condus de Ilie Bolojan, deschizând oficial negocierile pentru o nouă formulă guvernamentală. În acest context, PSD încearcă să stabilească dacă va intra la guvernare într-o nouă coaliție sau dacă va merge în opoziție.

Imediat după votul din Parlament, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că partidul este dispus să participe la discuțiile privind formarea unei majorități, însă a exclus varianta susținerii unui executiv minoritar.

Tot marți, Sorin Grindeanu i-a cerut public lui Ilie Bolojan să își dea demisia din funcția de premier, chiar dacă actualul șef al Executivului continuă să conducă Guvernul în regim interimar până la desemnarea unui nou cabinet.

Solicitarea a fost respinsă de Ilie Bolojan, care a anunțat că își va exercita atribuțiile până la finalul mandatului interimar și că nu intenționează să părăsească funcția înainte de desemnarea unui succesor.

„Până în ultima zi în această funcţie, voi lucra pentru interesele României şi nu voi abandona principiile pe care le-am probat în toată cariera mea”, a transmis Bolojan într-un mesaj publicat pe Facebook, miercuri.

În paralel cu discuțiile interne din PSD, liderii partidelor parlamentare au început să transmită public semnale privind viitoarea formulă de guvernare. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, la Parlament, că susține refacerea coaliției formate din PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților naționale.

Liderul UDMR a afirmat că varianta unei majorități stabile rămâne soluția preferată pentru evitarea negocierilor permanente din Parlament și pentru asigurarea unei susțineri solide a viitorului Executiv.

„Toate opțiunile trebuie să fie pe masă. Opțiunea noastră ar fi să refacem coaliția de acum câteva luni de zile, dacă se poate găsi un premier care să fie pe placul partidelor. Eu m-aș gândi la o formulă majoritară prin care se poate forma o majoritate în guvern ca să se poată vota fiecare proiect ca să nu se negocieze în fiecare zi”, a spus Kelemen.

Propunerea a fost susținută și de președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, care a declarat într-o intervenție la Digi24 că partidele pro-europene pot construi împreună o nouă majoritate guvernamentală.

În contextul negocierilor politice declanșate după căderea Guvernului Bolojan, Alfred Simonis a susținut că actuala criză este amplificată de refuzul premierului interimar de a renunța la funcție și a explicat că PSD a evitat intenționat să tensioneze suplimentar relațiile cu celelalte partide pro-europene.

„Problema României acuma este că totul stă într-un singur om, el nu cedează și noi trebuie să fim toți în criză încă nu știu cât timp de acum înainte, eventual anticipate, care perpetuează această criză, pentru că așa e domnia sa orgolios, le știe pe toate. Faptul că domnul Grindeanu n-a avut nicio declarație ieri, la tribuna Parlamentului, a stat la baza acestei dorințe de a nu antagoniza și mai mult și USR, și PNL, și alți lideri de acolo. Pentru că n-a fost o moțiune împotriva PNL, n-a fost o problemă cu niciun alt lider al PNL. A fost o problemă cu un om care nici nu face ce trebuie la conducerea României și care ar fi dat în permanență în partenerii de guvernare, nu doar PSD, toți partenerii de guvernare. Ori, așa cum PSD în urmă cu 11 luni a votat pentru Ilie Bolojan, așa are dreptul să spună că îmi retrag încrederea, pentru că măsurile pe care domnia sa le ia nu sunt cele eficiente”, a spus el.

Întrebat dacă PSD are deja o variantă de premier pentru negocierile de la Cotroceni, Alfred Simonis a confirmat existența unei propuneri din partea partidului.

„Avem un nume. Este președintele partidului”, a spus Simonis.

Liderul PSD din Timiș a subliniat însă că desemnarea viitorului prim-ministru depinde în primul rând de capacitatea acestuia de a obține susținerea parlamentară necesară pentru învestirea Guvernului.

„Numele de prim-ministru care trebuie desemnat de președintele României, de mine sau de Sorin Grindeanu, este cel care poate aduna un număr suficient de voturi, încât să treacă Guvernul”, a mai declarat președintele CJ Timiș.

Totodată, Simonis a declarat că PSD ia în calcul susținerea unui guvern pro-european și chiar varianta unui premier liberal, cu condiția ca acesta să fie acceptat de social-democrați și să existe disponibilitate pentru reluarea negocierilor politice între partidele parlamentare.

„Cred că PSD va veni cu acea soluție de guvern pro-european, eventual cu un premier liberal, altul de Ilie Bolojan, care poate fi acceptat de către PSD pentru acest an de zile, cât mai este până la rocada din aprilie-mai 2027, o decizie care trebuie să o ia PNL. Pentru a ajunge la acest punct, e nevoie ca aceste decizii imperative, nu mai discutăm cu x, nu mai discutăm cu y, să nu fie luate. Nu trebuie să luăm toate deciziile la cald, așa în general, în viață. Cred că în zilele următoare lucrurile se vor mai decanta. Fostul premier Bolojan va înțelege că țara nu poate fi blocată doar pentru moftul domniei sale, că e mai importantă țara decât postul domniei sale, că ceilalți poate înțeleg și ei unde au greșit, că n-o fi singurul vinovat Bolojan”, a transmis Alfred Simonis.

După adoptarea moțiunii de cenzură, Sorin Grindeanu a declarat că PSD analizează toate scenariile politice, inclusiv varianta în care partidul ar propune un premier social-democrat pentru formarea noului Executiv.

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a declarat miercuri că partidul are în acest moment două variante politice clare după căderea Guvernului Bolojan: participarea la o majoritate pro-europeană sau trecerea în opoziție.

Social-democrații susțin că decizia finală va fi luată abia după consultările de la Cotroceni și după discuțiile pe care președintele Nicușor Dan le va avea cu toate formațiunile parlamentare.

„În ceea ce privește PSD, în momentul de față avem pe masă două opțiuni. Prima opțiune este să fim parte a soluției, și anume să existe o construcție prooccidentală, proeuropeană, din care PSD este dispus să facă parte. Cea de-a doua opțiune este să intrăm în opoziție, dacă nu găsim o astfel de de opțiune. Toate celelalte lucruri pe care le-am spus și până acum rămân valabile”, a spus Claudiu Manda.

Liderul social-democrat a precizat că PSD exclude categoric posibilitatea unei alianțe de guvernare cu AUR, în ciuda faptului că cele două partide au susținut aceeași moțiune de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan.

„Nu vorbim de un guvern PSD-AUR”, a subliniat Manda.

Claudiu Manda a explicat că PSD așteaptă rezultatul consultărilor de la Palatul Cotroceni înainte de a începe negocieri oficiale privind formarea unei majorități parlamentare.

„Așteptăm consultările de la Cotroceni. Dacă de acolo se degajă un punct de vedere și o convergență, așa cum spuneam și mai devreme, ne dorim să fim parte a soluției”, a afirmat secretarul general al PSD.

Referitor la decizia anunțată de PNL privind excluderea unei eventuale coaliții cu PSD, Manda a afirmat că declarațiile liberalilor au fost făcute „la cald”.

„Considerăm că sunt afirmații și decizii la cald. Așteptăm să se liniștească lucrurile. Partidul Național Liberal a mai declarat la un moment dat că nu va mai face nicio discuție cu Partidul Democrat. Noi așteptăm ca după această perioadă, unde a fost și emoție, clar, să se liniștească lucrurile și să înțelegem că singura soluție proeuropeană este ca toate aceste partide de vocație proeuropeană să facă un guvern”.