El a spus că formarea unui guvern de uniune naţională, în cazul în care această moţiune va fi adoptată, nu mai este de actualitate, având în vedere că preşedintele Klaus Iohannis a exprimat opţiunea pentru un Guvern PNL.

Ce a declarat Marcel Ciolacu

„În primul rând am justificat de ce depunem această moţiune, de ce strângem semnături atât de la PSD, cât şi de la UDMR. Se încalcă o linie roşie a democraţiei şi acest lucru nu este permis nimănui, indiferent de jocurile politice şi de socotelile politice pe cine avantajează aceste legi. Aceste legi trebuie să fie predictibile, trebuie discutate conform deciziei CCR şi recomandărilor Comisiei de le Veneţia, cu 6 luni sau un an de zile înainte. În acest moment, depunem moţiunea, părerea noastră, chiar dacă matematic nu avem numărul de voturi, este că va trece această moţiune şi, după ce vom depăşi această etapă, vom veni şi cu propunerile ulterioare. Am luat act de punctul de vedere al preşedintelui României. Ştim foarte clar că preşedintele României desemnează prim-ministrul şi am luat act că preşedintele României doreşte în continuare să fie un Guvern al PNL”, a precizat Ciolacu, potrivit agerpres.ro

Pentru ce s-a pregătit PSD

Potrivit acestuia, PSD este pregătit pentru orice variantă.

„PSD este pregătit în acest moment. În cadrul Consiliului Naţional, în departamente, facem ajustările programului de guvernare pe care l-a avut PSD şi ce s-a întâmplat în cele 60 de zile. Noi suntem pregătiţi de orice şi de anticipate, mai puţin dacă se doresc alegeri în trei tururi ca, până la urmă, să iasă candidatul PNL fără ca cel al PSD să participe. Referitor la cine ar putea să fie premier, azi de dimineaţă preşedintele României, care are atributul de a anunţa prim-ministrul, a anunţat că îşi doreşte un Guvern PNL”, a subliniat Marcel Ciolacu.

Întrebat de ce PSD nu va propune un premier, dacă va trece moţiunea de cenzură, Ciolacu a spus: „Am specificat că această moţiune este punctuală, nu este un acord politic între PSD şi UDMR pentru crearea unei viitoare majorităţi, au acelaşi sentiment ca şi noi că se încearcă o forţare a legii în ultimul moment. Nu excludem niciun fel de discuţii”.

Vorbe dure la adresa lui Iohannis

Acesta a mai spus că propunerea sa privind formarea unui guvern de uniune naţională nu mai este de actualitate.

„Am înţeles că preşedintele României nu doreşte un guvern de uniune naţională, nu mai este o discuţie de actualitate, preşedintele României doreşte un Guvern al PNL”, a arătat Ciolacu.

Liderul PSD a menţionat că mai lipsesc 6 – 7 voturi pentru a trece moţiunea de cenzură. „Matematic, 6 sau 7 voturi (lipsesc – n.r.). Să vedem când începe sesiunea”, a mai spus Ciolacu.

Parlamentul se va reuni pe 29 ianuarie, în şedinţă comună, pentru angajarea răspunderii Guvernului pe proiectul privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin, au decis, luni, Birourile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor. În termen de 3 zile, după angajarea răspunderii, se poate depune o moţiune de cenzură.

Kelemen Hunnor, încrezător

Președintele UDMR, Kelemn Hunor a declarat că speră că UDMR și PSD vor avea suficiente voturi pentru a adopta moțiunea de cenzură și pentru a bloca modificarea legii în sensul în care primarii să fie aleși în două tururi de scrutin.

„Vom încerca să blocăm proiectul de lege prin votarea moţiunii de cenzură. Cine nu e de acord e obligat să voteze moţiunea. Sper să treacă. E singurul instrument de a împiedica adoptarea legii. (…) Ar trebui să treacă fără nicio problemă. O să vă dau şi argumente, inclusiv pentru anticipate. De la demiterea lui Ungureanu în 2012 am tot avut guverne. Nu poţi să faci proiecte, dacă schimbi guvernele în mod permanent. Avem nevoie de o majoritate guvernamentală solidă. Acest lucru se poate face prin anticipate. Nu câştigăm doar jumătate de an. Trebuie oprită criza guvernamentală”, a declarat Kelemen Hunor, la Adevărul Live, potrivit Agerpres.

Liderul UDMR a mai spus că cei care doresc alegeri anticipate ar trebui să voteze moțiunea de cenzură.

„USR sau o parte din USR, cea care gândeşte limpede, dacă doresc anticipate, trebuie să voteze demiterea Guvernului”, a mai spus Kelemen.

