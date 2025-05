Adrian Severin dezvăluie în podcastul „HAI Live!” cu Robert Turcescu amănunte extraordinare despre poziția SUA față de România și răspunde la o intre bare delicată: s-a terminat parteneriatul nostru strategic cu americanii? Am fost abandonați sau am fugit noi? Plus o interpretare magistrală a discuțiilor Putin-Trump și un punct de vedere tranșant despre fraudarea alegerilor. De la 12:00, live, pe canalul de YouTube „HAI România!” și pe pagina de Facebook EVZ.

Adrian Severin lansează un avertisment pentru statul român

Diplomatul a lansat un avertisment grav în cadrul podcastului. Vorbind despre alegerile prezidențiale din România, acesta a subliniat că se „un efect psihopolitic esențial și periculos pe care îl găsim descris în cărțile de specialitate”.

Este vorba despre faptul că se distruge încrederea populației sau a unei mari părți a populației în instituțiile statului. Potrivit specialistului, aceste instituții nu pot funcționa fără încredere, iar lipsa de încredere poate duce la situații periculoase.

„Se produce un efect psihopolitic esențial și periculos pe care îl găsim descris în cărțile de specialitate: se distruge încrederea populației sau a unei mari părți a populației în instituțiile statului. Fără încredere, aceste instituții nu pot funcționa. Dacă lipsește încrederea poporului în instituții, singura soluție pentru ele ca să-și facă treaba este să apeleze la forță, la forța cea mai brutală, la forța fizică. Așa nu poate ține un stat pe termen lung, mai ales un stat care se află într-o zonă geografică extrem de delicată din punct de vedere politic. Despre asta este vorba. Eu sunt convins că, indiferent ce se va întâmpla cu rezultatul acestor alegeri, statul român nu va recâștiga încrederea populației. Statul român nu mai este funcțional. Nu va putea funcționa. Oamenii vor intra într-o stare de rezistență pasivă, într-o stare de nesupunere civică chiar și neintenționat. Vor intra în reflex. Nu trebuie să-și propună acest lucru. Pur și simplu vor avea frâna de mână trasă și vor merge cu frâna de mână trasă pentru că nu au încredere în instituții”, a explicat Adrian Severin.

Consilierii tehnologici ai lui Donald Trump pun la îndoială alegerile din România

La rândul lui, Robert Turcescu a subliniat că starea de neîncredere „este dincolo de granițele României”. Jurnalistul a făcut refere la faptul că Elon Musk și David Sacks, consilierii tehnologici ai președintelui SUA Donald Trump, pun la îndoială alegerile din România.