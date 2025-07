Vineri, 11 iulie, s-a difuzat o nouă ediție explozivă a emisiunii Evenimentul Istoric pe canalul de YouTube Hai România! Jurnalistul Dan Andronic l-a avut invitat pe Adrian Severin, într-o discuție care a aruncat lumină asupra unuia dintre cele mai controversate episoade post-decembriste: scandalul din 1997, când Adrian Severin și-a pierdut postul de Ministru de Externe. Atunci, Severin a declarat public că deține o listă cu jurnaliști, șefi de ziare, politicieni și lideri de partid acuzați de spionaj, o listă însă niciodată făcută publică.

Nume grele precum Dumitru Tinu, Petre Mihai Băcanu, Ion Iliescu, Petre Roman, Teodor Meleșcanu, Viorel Sălăgean sau Ion Cristoiu au fost vehiculate în presă. Chiar și Corneliu Vadim Tudor a susținut că a intrat în posesia acestei liste. De unde a obținut Adrian Severin această listă? De la SIE sau de la președintele de atunci, Emil Constantinescu, care avea un interes strategic în destabilizarea coaliției de guvernare? Constantinescu a confirmat în repetate rânduri că deține și astăzi lista în seiful său, chiar confirmând numele lui Dumitru Tinu post-mortem.

Lista a fost transmisă CSAT-ului în contextul în care președintele de la acea vreme, Emil Constantinescu, a solicitat personal elaborarea acesteia, după cum reiese din relatările lui Adrian Severin. Fostul ministru a menționat că numele incluse în document au fost oferite chiar de președinte sau de persoane din anturajul acestuia.

„În loc să facă asta, după vizitele acelea două pe care le-ați menționat și dumneavoastră, a ieșit în fața presei și a spus că îmi cere să îi dau eu o listă cu acele persoane. Era o cerere hai să îi zic așa glumeață, deoarece numele le aveam de la el, nu le aveam din altă parte sau de la oamenii care erau în preajma lui.

Bine, am făcut atunci o scrisoare în care am pus fenomenul, am explicat tot ceea ce se întâmplă și am anexat lista cu numele respective, după care m-a mai rugat el să pun niște nume pe lista respectivă, am pus și din numele acelea, pentru că am zis că dacă mi le-a dat era la fel de documentat ca și celelalte nume…”, a afirmat Severin în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!”.