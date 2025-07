Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat sâmbătă că procesul de revizuire a indemnizațiilor directorilor generali va necesita o perioadă de cel puțin 2-3 luni. El a subliniat că o modificare completă a acestora nu este posibilă, deoarece ar presupune schimbarea unui jalon din PNRR, lucru care ar putea aduce României pierderi semnificative, estimate la un miliard de euro din fonduri europene.

Într-un interviu acordat în exclusivitate postului Antena 3 CNN, Ivan a afirmat că „avem blocați milioane de euro, din cauza unor încălcări legislative și incompatibilități la Ministerul Energiei.”

Ministrul a explicat că, în ciuda presiunilor, nu a putut cere subordonaților să ia măsuri în privința remunerațiilor, tocmai pentru că procedura este anevoioasă și condiționată de cadrul PNRR.

În acest context, a precizat că a decis să renunțe la 20% din propriul salariu.

Acesta a adăugat că mulți cetățeni îl întreabă de ce, în timp ce unele categorii vulnerabile suportă reduceri, politicienii nu iau măsuri similare. A răspuns că a simțit nevoia să ofere un exemplu personal, fără să urmărească beneficii politice.

„Oamenii mă întreabă: înțelegem că și pensionarii și mamele aflate în creștere de copil vor primi mai puțin, dar voi, politicienii, de ce nu faceți nimic? Eu am simțit că este normal să acționez și n-am cerut nimic, am făcut primul pas. Alegerile sunt peste trei ani și jumătate, deci nu am alte intenții politice.”

De asemenea, l-a felicitat pe ministrul Educației, Daniel David, pentru gestul său de solidaritate.

„Așa cum eu am decis ce fac cu banii mei, fiecare angajat la stat poate decide în privința propriului venit. Eu am făcut ceea ce am considerat că mă liniștește. Am văzut că Daniel David va dona 25 % din salariu elevilor – cinci burse de merit și două sociale – ceea ce mi se pare foarte bine.”